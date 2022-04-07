Альянс Москвы и патриотов

На фоне российской военной интервенции в Украину представители «Альянса патриотов Грузии» совершили визит в Москву. Реакция в Грузии была на удивление единодушной – поездку осудили как в оппозиции, так и в «Грузинской мечте».

По информации с сайта Совета Федерации России, на встречах «патриотов» с сенаторами обсуждались перспективы внеблокового статуса Грузии, а также восстановления авиасообщения между странами.

На этих встречах грузинских политиков сопровождал уроженец Грузии, председатель «Джавахской диаспоры России» Агаси Арабян.

«Цель встречи: налаживание российско-грузинских отношений, возобновление прямого авиасообщения Россия-Грузия, отмена визового режима для граждан Грузии», – сообщил он на своей страничке в Twitter.

Примечательно, что Арабян не раз выступал последовательным сторонником независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии: в 2019 году он присутствовал на выборах в республике, чем нарушил закон Грузии «Об оккупированных территориях».

Политические силы Грузии решительно осудили визит представителей партии, которая на последних парламентских выборах получила более 3% голосов. Впрочем, впоследствии партия в знак протеста отказалась от четырех мандатов, передав их «Европейским социалистам».

В частности, отозвался на визит генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Разговоры о нейтралитете, когда дружественная страна находится в состоянии войны, гибнут люди, разрушается города, – определенно неприемлемы. Лично для меня это категорически неприемлемо», – заявил Каладзе.

Впрочем, по мнению оппозиции, словесных осуждений со стороны партии власти недостаточно.

По мнению Пааты Манджгаладзе, члена «Стратегии Агмашенебели», «Грузинская мечта» использует пророссийские партии, когда сама лишена возможности сделать это напрямую.

«После того, что мы увидели в Буче, разговоры с Россией равнозначны сотрудничеству с врагом. Это не «Альянс патриотов», а «Альянс предателей», иначе не скажешь. Подобным безобразием и безнравственностью сегодня занимается не только «Альянс патриотов». Радикальные группировки «Альт-Инфо» и «Консервативное движение» – не что иное, как радикальные группировки «Грузинской мечты», и они озвучивают то, о чем партия власти не решается говорить из-за страха перед Западом», – заявил Манджгаладзе.

Согласен с этим депутат фракции «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе:

«Их поездке предшествовало заявление о нейтралитете, подписанное 50 пророссийскими организациями. По сути, это завуалированный десант «Грузинской мечты» в Россию. Они всегда бегали на поклон в Москву, но от прошлых времен нас отделяет пропасть. Грузии важно военное и экономическое поражение России, чтобы в роли победителей выступили украинский народ и международное сообщество. Сама эта попытка войдет позорным пятном в историю грузинской политической жизни, в том числе для «Грузинской мечты».

В свою очередь, по версии депутата от «Гирчи» Яго Хвичия, визит «Альянса патриотов» является попыткой этой партии побороться за симпатии пророссийских избирателей:

«На мой взгляд, для будущего Грузии совершенно не важно, поедет ли в Москву «Альянс патриотов». Все мы понимаем, что это политическая конкуренция, борьба за голоса пророссийски настроенных избирателей, где конкурентов у «Альянса» много. То же самое делали и другие силы, когда бегали в Москву, чтобы показать, насколько они ярые путинисты. «Альт-Инфо» тоже играет на этом фронте, там же работают «Европейские социалисты», и, согласно последним нарративам «Грузинской мечты», за нее также голосует часть пророссийского электората. По этой причине «Альянс патриотов» вынужден прибегать к радикальным мерам, чтобы сохранить место под солнцем».

Как ответ на эти заявления можно расценить заявление лидера «Альянса» Ирмы Инашвили, где она в резких формах осудила руководство Украины за втягивание Грузии в войну с Россией. По мнению лидера партии, диалог с Россией жизненно необходим:

«И мы должны разговаривать прямо сейчас, параллельно с Шольцем и Макроном, чтобы избежать войны и катастрофы. Мы должны говорить, чтобы потом не было поздно. Мы должны обсуждать с Москвой вопросы нейтралитета и мира и доказывать, что не хотим войны», – написала политик на своей страничке в Facebook.

На сегодня с наиболее радикальными предложениями выступило движение «Лело». Лидеры этой партии собираются пресечь саму возможность подобных поездок путем законодательных инициатив, которые устранят влияние России на политические процессы в Грузии.