Монологи «Мечты», или Нейтрализация нейтралитета

Обменом громкими обвинениями обернулась дискуссия о нейтралитете Грузии. Оппозиция заподозрила «Грузинскую мечту» в попытке подготовить почву для сворачивания с североатлантического курса. Власть в свою очередь обвинила Михаила Саакашвили, «Нацдвижение» и другие оппозиционные партии в гибридной войне против государства. Партия власти с сегодняшнего дня отказывается рассматривать внешнеполитические инициативы оппозиции.

Вопрос о том, с чьей нелегкой руки актуализировалась тема нейтралитета Грузии, стал поводом для очередной ссоры власти и оппозиции. Она, и прежде время от времени популярная, накануне буквально захлестнула грузинские СМИ и соцсети. Сторонники нейтралитета приводили в пример позицию руководства Украины и президента Владимира Зеленского после интервенции России в Украину, заявивших о том, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантий безопасности и территориальной целостности страны.

Страсти разгорелись и на сегодняшнем заседании парламентского бюро. Представители правящей партии в ответ на обвинения оппозиции в том, что «Грузинская мечта» готовит почву для сворачивания с прозападного курса страны, сами обвинили в актуализации темы Михаила Саакашвили, который на судебном процессе 17 марта заявил о якобы готовящейся провокации власти на фоне войны в Украине и объявлении нейтралитета Грузии. А подчиняющиеся ему СМИ и оппозиционные партии во главе с «Нацдвижением», по версии власти, решили развернуть эту тему сегодня.

Один из депутатов «Грузинской мечты» Георгий Хелашвили объяснил, почему невозможен нейтралитет Грузии:

«Согласно Конституции, Грузия – страна, которая собирается вступить в НАТО, потому разговор о нейтралитете просто невозможен. Соответственно, и, к сожалению, со стороны радикальной оппозиции происходит зондирование темы нейтралитета, предположительно, по прямым указаниям из России».

Чуть позже на эту тему в «Грузинской мечте» созвали брифинг. Исполнительный секретарь партии, вице-спикер Мамука Мдинарадзе, еще раз выразив солидарность Украине, обвинил оппозицию в гибридной войне против власти, а Михаила Саакашвили – в актуализации темы нейтралитета, сообщил о партийном решении:

«В этой ситуации актуализация похожих тем означает не только лить воду на мельницу врага, но и прямую атаку на Грузию. Отвечая на предательские и антигосударственные действия партии войны, мы приняли решение не рассматривать ни одну инициативу партии войны, а также ее подразделений. Для нас не представляется возможным рассматривать инициативы тех людей, которые ведут гибридную информационную войну против своей страны. Их цель – втянуть Грузию в войну, увеличить риски, нанести непоправимый ущерб имиджу страны и экономическим интересам и таким образом получить какие-то дивиденды. Поэтому мы не будем рассматривать никакие их инициативы, связанные с внешней политикой», – констатировал Мамука Мдинарадзе.

Этим заявлением он вызвал негодование лидера «Стратегии Агмашенебели» депутата Георгия Вашадзе. Он сегодня предложил отправить в Брюссель совместную делегацию оппозиции и власти для ускоренной интеграции Грузии в ЕС. Предлагал Вашадзе также расширить состав Совбеза для достижения консенсуса в связи с событиями в Украине:

«Разговоры о нейтралитете затеяли ваши боты в соцсетях. Это ваши нанятые эксперты, которым вы ежемесячно платите зарплату, вчера усилили разговоры об этом. А сегодня вы поняли, что, открыв такую тему, навлечете на себя очень острую реакцию грузинского общества. Вам придется всегда отступать в вопросе нейтралитета – его никогда не примет Грузия, потому что это путь к потере независимости».

«Грузинская мечта» давно перестала рассматривать инициативы оппозиции как по внутренним, так и по внешнеполитическим вопросам», – отметила депутат «Лело» Саломе Самадашвили. Сегодняшнее решение партии власти она расценивает как очередной тревожный сигнал Западу и подтверждение поддержки «Грузинской мечтой» пророссийских партий, которые 21 февраля в письме к российскому президенту Владимиру Путину говорили, в том числе, о необходимости нейтралитета Грузии:

«Вызывает большую тревогу тот факт, что эту тему стали активно поддерживать аффилированные с правительством эксперты, СМИ. Не стоит забывать к тому же, как власть закрывает глаза на деятельность пророссийской партии «Альт-инфо». Мы должны хорошо понимать: разговор о нейтралитете – это нападение на государство, на его суверенитет».

«В грузинском обществе поверхностное представление о нейтралитете», – говорит специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Гобронидзе. По его словам, это привилегия, на которую не может рассчитывать Грузия – у нее нет соответствующей военной силы как у Швейцарии и Японии, и нет согласия соседей и партнеров на гарантии безопасности, что необходимо для объявления нейтралитета. И главное:

«Как вы представляете на данном этапе согласие Грузии на нейтралитет, если два региона оккупированы Российской Федерацией? И просто все замораживается, мы откажемся от вступления в любые блоки и альянсы? На данном этапе для нас необходимо, чтобы мы состояли в альянсах, чтобы иметь международные гарантии защиты».

Что же касается внешней политики «Грузинской мечты», Георгий Гобронидзе отмечает:

«Курс «Грузинской мечты» – это сохранение власти «Грузинской мечты». Я вообще не вижу проактивной зарубежной политики, что мы делаем стратегический выбор в пользу новых альянсов с Западом».

Ко всему этому, отмечает политолог, добавляется и непрофессионализм и некомпетентность правительства «Грузинской мечты», в чем особо выделяется премьер-министр Ираклий Гарибашвили с его заявлениями, особенно по поводу войны в Украине.