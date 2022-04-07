Украина и Грузия в фокусе министериала НАТО

На министериале НАТО, который завершился сегодня в Брюсселе, кроме украинского вопроса обсуждался и вопрос о дополнительной помощи Грузии. В его работе впервые в ранге министра иностранных дел участвовал Илья Дарчиашвили. Интригой заседания стала встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и это была первая встреча лицом к лицу представителей правительств двух стран с начала российского вторжения в Украину и на фоне обостренных отношений между Киевом и Тбилиси.

Встреча министров иностранных дел Грузии и Украины Ильи Дарчиашвили и Дмитрия Кулебы на полях министериала НАТО частично затмила само мероприятие и ожидаемые от нее итоги. Видеокадры, на которых зафиксирован краткий разговор двух министров, и фотографии с рукопожатием молниеносно разлетелись в грузинских СМИ и соцсетях.

В Киеве недовольны позицией Тбилиси не присоединяться к западным санкциям против России. Месяц назад по этой причине был отозван посол Украины из Грузии, а накануне министр иностранных дел Украины Кулеба потребовал от грузинских властей доказательств для опровержения информации о том, что Тбилиси способствует Москве в обходе санкций. В Тбилиси обвинения назвали оскорбительными и необоснованными.

По выражению лиц Дарчиашвили и Кулебы во время их практически мимолетной встречи сложно судить о том, станет ли поворотным в непростых отношениях двух стран сегодняшнее первое с начала войны в Украине рукопожатие представителей двух правительств. На своей странице в Twitter министр Дарчиашвили был краток:

«На министерской встрече НАТО имел возможность провести краткий обмен мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Договорился продолжить тесное общение и еще раз подтвердил поддержку Грузии Украине».

У Ильи Дарчиашвили сегодня в Брюсселе в ранге министра иностранных дел было множество других первых встреч.

На полях министериала НАТО он убеждал западных партнеров в приверженности Грузии к евроатлантическим структурам и в том, как важна для Тбилиси поддержка Брюсселя особенно в эти дни.

Необходимость в дополнительной помощи Грузии на фоне войны в Украине осознают и в НАТО. Об этом не раз заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг до министериала, а по завершении встречи он сообщил:

«Союзники согласились с тем, что мы также должны помочь другим партнерам повысить их устойчивость и укреплять их способность защищаться, включая Грузию и Боснию и Герцеговину. Что касается Грузии, мы могли бы увеличить нашу поддержку посредством существенного пакета НАТО-Грузия. В том числе в таких областях, как ситуационная осведомленность, безопасная связь и кибербезопасность».

Приятной и важной назвал Столтенберг встречу с грузинским министром и его участие в министериале. Отвечая на вопрос журналиста ТВ «Имеди», какое место Грузия будет занимать в новой стратегической концепции НАТО, генсек ответил:

«Мы рассматриваем, как еще больше усилить политическое и практическое сотрудничество и партнерство с Грузией. Что касается новой стратегической концепции НАТО, о многом мы договоримся на саммите в Мадриде. Союзники говорят и соглашаются в том, что двери НАТО открыты, и важно тесно сотрудничать с нашими партнерами, например, с Грузией, которая действительно находится под большим давлением со стороны России».

Перед тем как встретиться с генсеком НАТО, министр Дарчиашвили провел встречи в штаб-квартире ЕС. Первой была с Жозепом Боррелем, главой внешнеполитического ведомства ЕС.

«Считаю важным, что первая встреча была именно с господином Боррелем. Поскольку приоритетом для Грузии является европейская интеграция, мы рассмотрели все вопросы, связанные с новой реальностью, а также с заявкой Грузии на ускоренное вхождение в ЕС», – заявил Илья Дарчиашвили.

Впечатлением от первой встречи с новым министром поделился и сам Жозеп Боррель:

«Хорошая первая встреча с новоназначенным министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Я рассчитываю на тесное сотрудничество для продвижения программы реформ в Грузии. ЕС поддерживает Грузию, в том числе и перед вызовами региональной безопасности в контексте агрессии России против Украины», – написал он на своей странице в Twitter.

И в этом кратком сообщении для многих грузинских наблюдателей ключевой стала фраза о «продвижении программы реформ в Грузии». В Брюсселе не скрывают, что в этом направлении у ЕС есть вопросы к правительству «Грузинской мечты». В обнародованной на днях оценке экспертов Европарламента отмечается, что Грузия серьезно отступила от принципов демократии и что при власти «Грузинской мечты» проявились значительные проблемы с верховенством закона. Такая оценка может повлиять на положительный ответ на заявку Тбилиси по ускоренному присвоению ей статуса кандидата в члены ЕС. Брюссельский визит Ильи Дарчиашвили завершится завтра.