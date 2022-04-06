Из Грузии ухудшился вид на Европу

Эксперты Европарламента критически отозвались о выполнении Грузией договора об Ассоциации с ЕС. В своем докладе они отметили, что Грузия серьезно отступила от принципов демократии и что при власти «Грузинской мечты» проявились значительные проблемы с верховенством закона. Как повлияет критика на ускоренное получение Грузией статуса кандидата в ЕС и не станет ли она поводом для сворачивания с евроатлантического курса?

Для тех, кто ждет положительного ответа Брюсселя на заявку об ускоренном присвоении статуса кандидата в ЕС, критическая оценка экспертов Европарламента стала неожиданным холодным душем. Грузия подала вслед за Украиной заявку третьего марта. Тогда же представители «Грузинской мечты» заявляли, что получили из Брюсселя положительные сигналы на этот вопрос.

Но эти позитивные сигналы обернулись режущими слух сиренами в обнародованной 4 апреля оценке экспертов исследовательской службы Европарламента.

«В условиях резкой поляризации демократические институты теряют свою значимость, а правящая коалиция наращивает свою власть и ограничивает пространство для инакомыслия. Верховенство закона значительно ослаблено, о чем свидетельствуют громкие аресты оппозиционных лидеров, неэффективное расследование насильственных инцидентов в июне 2019-го и июле 2021-го, а также решение об упразднении Службы Государственного инспектора».

Авторы доклада отмечают и ухудшение ситуации со СМИ. В негативном ключе рассматривается и позиция грузинских властей по украинской теме, и то, что Тбилиси отказался присоединяться к западным санкциям против России.

На фоне открытой конфронтации грузинских властей с украинской, молчания по поводу резни в украинской Буче последние два дня, ажиотаж по поводу этой оценки нарастал. Часть грузинских СМИ и оппозиции стали рассматривать доклад, подготовленный для Европарламента, как окончательный вариант ожидаемой ежегодной резолюции по выполнению Грузией договора об Ассоциации с ЕС. Послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю пришлось по этому поводу дать разъяснения грузинским журналистам, хотя эти объяснения не стали утешением:

«Этот доклад – результат работы не Европарламента, а исследовательского центра при Европарламенте. Приведенные в нем оценки – лишь мнение авторов. Цель документа – помочь европарламентариям в оценке ситуации в Грузии. Многие вопросы, поднятые в отчете, – политическая поляризация, поляризация в СМИ, вопросы, касающиеся судебной системе, выборов и демократических институтов, – поднимались и официальным Брюсселем, и мною здесь. Думаю, ясно, что это те вопросы, рассмотрение которых будет продолжено с грузинскими властями, и это важный аспект с точки зрения заявки Грузии о вхождении в ЕС», – заключил европейский дипломат.

Традиционно в обсуждении резолюций Европарламент основывается на докладах и оценках коллег, депутатов-содокладчиков по ситуации в Грузии. Эту группу возглавляет Свен Миксер. И он не раз, как и другие европарламентарии, говорил о крайней поляризации грузинской политики:

«Будет трагедией, если европейские устремления Грузии застопорятся из-за партийной политики», – сказал еще в начале февраля Свен Миксер в интервью грузинской службе Радио Свободы после посещения Тбилиси. А с тех пор ситуация лишь ухудшилась. «Грузинская мечта» отказалась сотрудничать с оппозицией, рассматривать вопросы безопасности даже на фоне войны в Украине. В партии власти убеждают общество, что необходимые реформы, рекомендуемые ЕС, ими проводятся и будут проводиться.

Впрочем, таких позитивных сдвигов не замечают в профильных НПО. В конце марта, после внесения Грузией заявки в ЕС, ряд профильных НПО призвали власти вернуться к соглашению Шарля Мишеля, сделать свою риторику по отношению к России и Западу более четкой.

Авторы обращения к власти вынуждены были вновь собраться накануне. Ясности за это время не прибавилось, заявила глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури:

«Нас беспокоит позиция правительства, решения, которые принимают власти. Мое мнение – мы идем в неправильном направлении, и у наших западных партнеров уже появился вопрос о том, где мы».

Беспокоит многих наблюдателей и то, что Грузия с 2018 года неуклонно сдает позиции, в том числе, и по индексу демократии.

Согласно докладу аналитической исследовательской организации The Economist Intelligence Unit от 10 февраля, показатель Грузии за 2021 год является самым низким за последнее десятилетие. Индекс демократии за четыре года упал с 10 баллов до 5,12 в 2021 году.

Конечно, и на эти международные рейтинги будут обращать внимание в Брюсселе, соглашается политолог, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели Каха Гоголашвили. У него не возникает вопрос, куда идет Грузия, его волнует другое:

«Да, стремиться в ЕС, но какими темпами, вот в чем вопрос? Это ведь долгий процесс, и здесь маленькими шагами идти вперед нельзя. У партнеров не должны возникать вопросы по поводу судебной системы, по поводу поддержки радикальных групп, которые притесняют журналистов и представителей ЛГБТ-сообщества, как это было 5 июля 2021-го. Все эти неразрешенные проблемы удлиняют путь, особенно сейчас, когда мы ждем присвоения статуса кандидата (на членство в ЕС)».

По мнению Кахи Гоголашвили, если «Грузинская мечта» не начнет на деле исправлять эти замечания и выполнять рекомендации ЕС, то окно возможностей, появившееся на фоне российской интервенции в Украине, для Грузии так и не откроется.