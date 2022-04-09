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Грузия и Молдова в понедельник получат анкеты по предоставлению статуса кандидатов в ЕС
Грузия и Молдова в понедельник, 11 апреля, получат опросники, заполнение которых является необходимым шагом для предоставления странам статуса кандидатов в ЕС. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил в своем Twitter.
«Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а я передам анкеты Грузии и Молдове в понедельник. Ответы помогут Европейской Комиссии подготовить заключения по заявкам стран», - пишет Вархели.
Ранее в МИД Грузии сообщили, что они готовы к заполнению опросника. Координировать процесс поручено правительственной комиссии по евроитеграции.
- 3 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».
- Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.
- Грузия, Украина и Молдова – участницы программы «Восточное партнерство», которые стремятся стать полноправными членами Евросоюза. Три постсоветских страны подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и безвизовым режимом. В мае 2021 года они объявили о создании формата «Ассоциированного трио», который подразумевает более тесную координацию Тбилиси, Киева и Кишинева, направленную на усиленное сотрудничество с ЕС.
Другие новости дня
Подготовка референдум о вхождении Южной Осетии в РФ может завершиться в мае-июне
«Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне», - заявил РИА Новости начальник информационно-аналитического управления администрации президента самопровозглашенной республики Юрий Вазагов.
«Ну, ориентировочно на подготовку все же потребуется месяца два», - ответил Вазагов на вопрос о сроках проведения референдума. По его словам, сбор подписей пройдет достаточно быстро, но потом необходимо передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее начнётся информационная кампания.
«Возможно, ориентировочно назывались определенные сроки - май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена», - отметил Вазагов.
Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, «возможность воплотить эту стратегическую цель была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума».
Брата критика Кадырова отправили на войну в Украину в составе очередной группы «добровольцев»
Провластные чеченские паблики опубликовали видео с отправкой на войну в Украину брата живущего в Турции оппозиционного блогера Хасана Халитова. Ранее тот сообщал, что его родственника угрозами и силой забрали из села Закан-Юрт, чтобы снять фильм о том, как он воюет в составе российских военнослужащих из Чечни, пишет Кавказ.Реалии.
На видео брат Халитова дает интервью корреспонденту ЧГТРК «Грозный» – в кадре виден микрофон телеканала. Поблизости находятся десятки «добровольцев» в военной экипировке и с сумками, за их спинами стоят автобусы с флагами Чечни и России.
«Сегодня я вышел, чтобы выполнить боевую задачу. В моем подчинении сто достойных мужчин. Мне, Халитову Рамзану Ганиевичу, доверили высокую должность – руководить ими», – говорит на чеченском языке брат критика главы Чечни Рамзана Кадырова.
Далее он выступает с оскорблениями в адрес того, кто «отсиживается в Турции», и предлагает ему сразиться в Украине. После этого брат оппозиционного блогера говорит, что отправляется на войну «ради Всевышнего», и произносит на камеру: «Ахмат сила! Аллаху акбар!»
Халитов перед этим предупредил, что его родственника могут использовать в пропагандистских целях и в качестве мести – блогер регулярно публикует фотографии отправленных на войну в Украину и погибших там чеченцев, называя их «утилизированными» и «одноразовыми» воинами президента Владимира Путина.
- До этого оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы опубликовали видео с отправкой в Украину «добровольцев» из республики – на записи слышен плач провожающих колонну женщин. Они стоят за оцеплением, перед ними находятся вооруженные люди. Критики Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.
- В январе Хасан Халитов сообщил об ужесточении давления на его родственников в республике со стороны местных властей. По словам блогера, его отца уволили с работы, он работал в Грозном охранником в строительной фирме. Одну из сестер Халитова, как утверждает он сам, кадыровцы лишили бизнеса – вынудили закрыть ателье в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района.
В Петербурге суд признал цитату Путина на плакате дискредитацией армии
Жителя Петербурга Артура Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он стоял с плакатом, на котором была цитата президента Владимира Путина. Эту цитату суд признал дискредитирующей Вооруженные силы России. Дмитриев опубликовал решение суда на своей странице в фейсбуке.
В постановлении суда говорится, что 7 апреля Дмитриев стоял в вестибюле станции петербургского метро «Парнас» с плакатом, на котором было написано: «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».
Его задержали. Суд посчитал, что Дмитриев «формировал мнение не об участии Вооруженных сил России не в специальной войсковой операции, а в войне, чем искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил за пределами РФ». Его за это оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынесла судья по фамилии Мамина - сообщает Север.Реалии.
При этом, как написал Дмитриев, на плакате использовалась цитата президента Владимира Путина, которую он произнес на Параде Победы 9 мая 2021 года. На сайте президента есть расшифровка речи Путина, она дословно совпадает с надписью на плакате.
«Шалость удалась», - прокомментировал ситуацию Дмитриев.
Вашадзе: Нужно, чтобы оппозиция поехала в Бучу, мы должны сказать слово Грузии
«Оппозиция активна в этом процессе, я поговорю с коллегами, и мы должны сделать так, чтобы оппозиция поехала в Бучу, мы должны сказать слово Грузии», - заявил лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Журналисты попросили Вашадзе прокомментировать заявление председателя парламента Грузии в связи с приглашением спикера Верховной Рады Украины посетить Бучу. Шалва Папуашвили заявил, что на фоне требования открытия второго фронта в Грузии, безосновательных дипломатических демаршей, беспочвенных обвинений в контрабанде, подобное приглашение неуместно.
«Мне жаль. Когда я прочитал эту информацию, я не знал, куда деться со стыда. Мне по-настоящему стыдно, что он представляет власть Грузии», - цитирует Вашадзе Общественный вещатель Грузии.
Мария Захарова: Youtube «подписал себе приговор»
Роскомнадзор потребовал от видеохостинга Youtube восстановить канал «Дума ТВ», на котором транслировались заседания Государственной думы России.
Youtube заблокировал канал, сославшись на правила в отношении применения санкций. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Госдумы как институции. Санкции предполагают, в частности, запрет для американских организаций иметь дело с попавшими под них субъектами. Youtube принадлежит корпорации Google.
На канал, как утверждается, были подписаны 145 тысяч пользователей, а общее число просмотров видео превышало 100 миллионов.
Глава Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном». «США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем» - написал он в телеграме. Представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал» и призвала пользователей «побыстрее» переносить контент на российские платформы. «Youtube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона», - заявил влиятельный сенатор Андрей Клишас.
После начала войны в Украине в России был заблокирован доступ к соцсетям Facebook и Instagram, а их владелец, корпорация Meta, признан экстремистской организацией. Также заблокирован доступ к твиттеру. Российские власти нередко угрожали и блокировкой Youtube - в частности, за блокировку аккаунтов прокремлевских российских СМИ - однако до последнего момента воздерживались от такого шага. Это могло быть связано с тем, что полноценной функциональной замены видеохостингу, которым пользуются десятки миллионов пользователей из России, нет. Альтернативными площадками могут стать ВКонтакте, RuTube и телеграм.
Руководители ЕС посетили Бучу, где началась эксгумация тел погибших
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в пятницу посетили украинский город Буча под Киевом, где за время длившейся около месяца российской оккупации погибли сотни мирных жителей.
Украина обвиняет Россию в целенаправленных массовых расправах над ними, называя это геноцидом.
Фон дер Ляйен и Боррель вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем наблюдали за тем, как тела погибших извлекают из братской могилы, которая была вырыта около церкви в Буче.
Эксгумация началась 8 апреля. Ее цель установить личности убитых и причину их гибели. Всего в братской могиле, по предварительной оценке, похоронены 67 человек, сообщалось, что накануне были эксгумированы тела 18. У большинства из них огнестрельные ранения, что, по мнению украинских властей, доказывает, что они были убиты российскими военными, а не погибли при обстрелах (тогда ранения были бы осколочными).
Кроме того, десятки тел жителей Бучи не были захоронены, их обнаружили на улицах и в подвалах домов. Общее число жертв пока не установлено, власти города говорят о примерно 320 погибших. Массовые убийства в Буче вызвали резкое осуждение стран Запада, реакцией на них стало быстрое принятие нового пакета санкций. Россия отрицает причастность своих военных к гибели мирных жителей.
Побывавшие на месте трагедии лидеры ЕС резко осудили российскую армию и президента Владимира Путина. «Мы видели жестокое лицо путинской армии, бессердечие, с которым она оккупировала город» - сказала фон дер Ляйен. О геноциде лидеры ЕС не говорят, однако подчеркивают, что военные преступления должны быть расследованы, а виновные понести наказание. На сбор доказательств ЕС пообещал выделить 7 миллионов евро.
Лидеры ЕС, посещающие Украину впервые после начала полномасштабного российского вторжения, также передали президенту Владимиру Зеленскому опросный лист - как часть необходимой процедуры рассмотрения заявки на членство Украины в Евросоюзе. Зеленский заявил, что ответ Киев сможет дать уже через неделю. Представители Евросоюза заверили его, что вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата может быть решен уже в этом году. Они также пообещали дополнительную финансовую поддержку и выделение еще 500 млн евро на приобретение оружия.
По словам Борреля, представительство ЕС, переехавшее с началом войны в польский Жешув, вскоре вернется в Киев, от которого недавно отступили российские войска.
Би-би-си: Россия сменила командующего операцией в Украине
Россия - на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в ходе боевых действий - сменила командующего операцией в Украине. Это утверждает Би-би-си со ссылкой на не названного по имени представителя Запада.
По его словам, новым командующим стал генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Подчеркивается, что он приобрел значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.
Как пишет Би-би-си, одной из причин проблем, возникших при достижении целей вторжения в Украину, стала плохая координация между войсками различных российских военных округов, участвующими в операции. Генерал Дворников должен изменить эту ситуацию и добиться лучшей координации.
Также в сообщении говорится, что на Западе убеждены, что российским войскам поставлена задача добиться какого-то успеха в Украине к 9 мая, когда в России отмечается день Победы - в том числе парадом в Москве с участием президента Владимира Путина. Этим может быть объяснена ускоренная подготовка к наступлению в Донбассе после вывода российских войск с севера Украины. При этом отмечается, что «успехом» могут быть признаны и приемлемые для руководства России результаты переговоров.
Минобороны России сообщения о смене командующего не комментировало. Оно также не сообщало, кто командовал операцией после ее начала 24 февраля.
- По данным Пентагона, Россия сейчас располагает примерно 80-85 процентами боевой мощи, сосредоточенной перед вторжением. В Пентагоне утверждают, что группировку могут пополнить еще около 60 тысяч военнослужащих, возможно за счет резервистов. Минобороны России утверждает, что в операции участвуют только офицеры и военнослужащие-контрактники.
- Западная и украинская разведка утверждают, что российские войска сосредотачиваются в Донбассе и в Харьковской области, чтобы попытаться нанести удары с целью окружить украинскую группировку в Донбассе. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов не исключает и наступления на Харьков.
- На днях российские войска полностью покинули три области на севере Украины - Киевскую, Черниговскую и Сумскую. В Москве утверждают, что это не результат военного поражения или смены стратегии, а жест «доброй воли», чтобы облегчить переговоры о мире.
В Южной Осетии наступил день тишины накануне президентских выборов
Запрет на предвыборную агитацию перед президентскими выборами, которые пройдут 10 апреля, вступил в силу в самопровозглашенной республике Южная Осетия в сегодня, 9 апреля.
Согласно избирательному законодательству республики, 9 апреля в 00.00 истек отведенный законом срок предвыборной агитации, это касается теле- и радиоэфиров, всех печатных СМИ, расклеивания листовок и вывешивания баннеров, а также встреч кандидатов с избирателями. Последние мероприятия в рамках предвыборной кампании кандидаты провели в пятницу. За период предвыборной кампании на местном телевидении между кандидатами прошли девять раундов дебатов.
Как пояснила агентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, в день тишины любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до дня тишины, останутся висеть на прежних местах. Все избирательные участки готовы ко дню голосования.
В республику продолжают прибывать наблюдатели. ЦИК планирует аккредитовать более 60 наблюдателей – в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, Сирии, Турции, Венесуэлы, Австрии, Италии, самопровозглашенных республик Абхазия и ДНР.
Кандидатами на высший пост республики зарегистрированы действующий президент Анатолий Бибилов и четыре кандидата от оппозиции - вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.
Всего будет открыто 72 избирательных участка, еще четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии, по одному в Москве и Сухуми и два - во Владикавказе. По данным ЦИК, в республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, напечатано 40 тысяч бюллетеней. Порог явки составляет 50%, плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.
Международный информационный центр Центризбиркома начнет свою работу в 9:00 воскресенья, 10 апреля, туда будет стекаться вся информация о ходе голосования как на избирательных участках на территории республики, так и за ее пределами. Глава республики избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет.
Коронавирус в Грузии: 341 новый случай заражения, 4 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 341 новый случай заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 23,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,45%, за две недели – 2,07%, за семь дней – 1,73%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 651 322.
55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 186. В Имерети выявили 49 случаев заражения, в Гурии – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 23, в Кахетии – 20, в Шида Картли – 18, в Квемо Картли – 8, в Аджарии – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3, в Самцхе-Джавахети – 3.
От ковида умерли еще 4 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 770.
Выздоровели 445 человек, их общее число выросло до 1 631 009.
На данный момент в Грузии 3 517 активных случаев коронавируса. Из них 427 (более 12% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 103 человека. 3 090 пациентов лечатся на дому.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 осужденных
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 9 апреля издала акт о помиловании 15 осужденных. Об этом сообщает администрация президента.
Среди помилованных семь женщин, которые покинут пенитенциарные учреждения уже сегодня. Шесть помилованных осужденных являются гражданами Украины.
В Грузии отмечают 9 апреля – День национального единства
Со дня трагедии 9 апреля в Тбилиси прошло 33 года. В этот день в 1989 году на рассвете, в центре Тбилиси войска и спецназ МВД СССР разогнали мирную демонстрацию, в результате чего погиб 21 человек, а сотни граждан отравились неизвестным газом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии 9 апреля отмечается как День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину. В то же время, это день восстановления независимости Грузии. 9 апреля – это также официальный выходной день.
По традиции, этот день отмечают в Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели, возле мемориала жертвам 9 апреля. Сюда начинают приносить цветы и свечи еще накануне вечером, и этот процесс продолжается до утра.
Для расследования трагических событий 9 апреля Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. В ту ночь на улицах в центре Тбилиси погибли 20 участников акции, из них трое мужчин и 19 женщин и девушек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще один человек погиб в результате действий спецназа во время действия еще комендантского часа.
День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. С этого момента начался процесс консолидации грузинского общества.
Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдия – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении независимости Первой Республики Грузия 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.
Байден подписал закон о прекращении импорта российской нефти
Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции в отношении России и Беларуси - в связи с агрессией против Украины.
В сообщении Белого дома говорится, что подписаны «Закон о прекращении импорта российской нефти», который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и «Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью», направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.
Оба закона связаны с агрессией России в Украине. Законопроекты были накануне одобрены американским Конгрессом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что санкции - это «то, что президент поддерживает» и «к чему призывал».
Как правило, санкции вводятся решением администрации, однако для некоторых решений - как например для лишения России режима наибольшего благоприятствования в торговле - необходимо законодательное оформление.
Администрация Байдена на этой неделе уже объявила о санкциях в отношении крупнейших финансовых институтов России и ряда лиц, которые связанны с российским руководством.
Европейский союз также ввел очередной пакет санкций против России, о чем сообщается в Официальном журнале ЕС. Помимо прочего, запрещен импорт угля из России, а также грузовые автоперевозки в ЕС перевозчиками из России и Беларуси. В санкционный список попали дочери президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова.
Спикер парламента Грузии назвал неуместным приглашение Киева посетить Бучу
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неуместным» полученное им из Киева предложение о посещении украинского города Буча, пишет агентство «Новости-Грузия».
Папуашвили получил приглашение посетить Бучу от спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Аналогичные письма направили председателям законодательных органов и других стран.
В своем ответе спикер парламента Грузии пожелал, «чтобы отдельные представители украинской власти полностью осознавали ту твердую поддержку, которую грузинский народ и его власти проявляют в отношении властей Украины и украинского народа».
«Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных лиц украинских властей отделить грузинский народ от его правительства, требований об открытии в Грузии второго фронта, безосновательных дипломатических демаршей, беспочвенных обвинений в контрабанде или обвинений в нагревании рук на несчастьях украинцев», - говорится в заявлении, обнародованном на странице Папуашвили в Facebook.
«На фоне непонимания этих вопросов официальное предложение выглядит неуместным», - подчеркнул спикер парламента.
Папуашвили добавил, что считает поддержку Украины «человеческим и историческим долгом» Грузии, заверив, что власти «выполнят этот долг, какие бы несправедливые и беспочвенные обвинения не прозвучали в ответ».
За месяц войны с Украиной введение санкций ощутил на себе 41% россиян
41 процент россиян ощутил на себе введение санкций против экономики страны после начавшейся войны с Украиной. Это следует из опроса группы независимых социологов «Хроники». Результаты имеются в распоряжении редакции Радио Свобода.
Больше остальных введение санкций ощутили респонденты в возрасте 24-35 лет и респонденты, которые низко оценивают свое материального благополучие. Чем выше у респондента оценка своего состояния, тем меньше им ощущаются санкции, утверждают авторы исследования, у респондентов с самой высокой оценкой эта доля составляет 23 процента.
39 процентов респондентов сообщили, что ощутили за время войны снижение доходов семьи. При этом снижение больше всего ощутили самые бедные из респондентов. У 32 процентов за месяц случались приступы тревоги или депрессии - это также чаще всего отмечали наименее обеспеченные из респондентов.
«Хроники» разделили респондентов на две условные группы - «милитаристов», скорее поддерживающих достижения целей Москвы в войне с Украиной и «пацифистов», считающих, что война должна закончиться как можно скорее.
Согласно данным опроса, первую группу, в целом выступающую за продолжение войны, чаще волнует, что в ходе боевых действий гибнут и страдают люди. Вторую, желающую остановить боевые действия, больше беспокоит экономическая ситуация, вероятность изоляции России и возможное развитие тоталитаризма в стране.
При этом из всех респондентов немедленного прекращения боевых действий безо всяких условий хотят только 18 процентов опрошенных, говорится в исследовании. 39 процентов считают, что Москва должна добиться признания независимости донбасских сепаратистов. 36 процентов - признания Крыма частью России. Столько же опрошенных хоте ли бы дождаться капитуляции украинской армии.
Минюст России закрыл 15 филиалов иностранных организаций
Министерство юстиции России исключило 15 филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций из соответствующего реестра. Это означает их закрытие в России.
В список попали: Amnesty International, Human Rights Watch, «Фонд Карнеги за международный мир», «Фонд Фридриха Науманна за Свободу» и другие.
«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», - говорится в сообщении Минюста.
В Южной Осетии прошло собрание инициативной группы за вхождение в состав РФ
В здании цхинвальского Госдрамтеатра прошло расширенное заседание инициативной группы по проведению референдума по вхождению Южной Осетии в состав России.
Как сообщает агентство «Рес», в мероприятии приняли участие президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, экс-президенты – Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов, глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, российский посол Марат Кулахметов, представители Госдумы и Совета Федерации, представители югоосетинских властей и местные жители.
Анатолий Бибилов заявил, что единственный путь к безопасному будущему народа Осетии – это объединение с Россией.
«Мы должны понимать – мир изменился, так называемые партнёры сбросили маски и будут пытаться уничтожить Россию и её союзников. Поэтому мы должны объединиться, взять на себя ответственность перед нашими детьми и обеспечить их безопасность и процветание», – пояснил он.
Бибилов говорит, что Южная Осетия стоит на пороге большого исторического события.
«И мы не просто его свидетели – мы с вами прямо здесь и прямо сейчас вершим Историю! Южной Осетии быть с Россией!» – сказал он.
Экс-президент Эдуард Кокойты, которого Бибилов назначил спецпредставителем Южной Осетии «на время проведения спецоперации РФ», заявил, что референдум состоится, и осетинский народ сделает свой выбор.
Он добавил, что «осетинский народ всегда был, есть и будет надежным форпостом Российской Федерации».
«Мы видим, насколько напряженная ситуация вокруг России и насколько деградированы нормы международного права. Соединённые Штаты вместе со своими сателлитами объявили войну здравому смыслу, и сегодня Российская Федерация и президент России являются единственной силой справедливости. Мы с вами должны обязательно поддержать Россию и ее руководство», – подчеркнул он.
Отметим, что 10 апреля в Южной Осетии пройдут президентские выборы. В них участвуют пять кандидатов, в том числе действующий лидер Анатолий Бибилов.
«Ксенофобия, нацизм» – Захарова говорит, что Украина не хотела делиться борщом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине из года в год проводилась кампания по уничтожению неугодной литературы. По её словам, запрещались и кулинарные книги – из-за нежелания «делиться борщом».
«Все виды книг «пылали на кострах» – историческая литература, этнокультурная, религиозно-конфессиональная, детская. Даже кулинарные книги запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Он должен был принадлежать только одному народу и национальности. Чтобы он был общий, в каждом городе и регионе хозяйка могла приготовить его по-своему – нет. На компромиссы идти не хотели. Это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах», – сказала Захарова на брифинге 6 апреля.
Агентство УНИАН напоминает, что в 2019 году правительство России в Twitter назвало борщ «одним из самых известных и любимых русских блюд и символом национальной кухни».
Министерство культуры Украины в ответ приняло решение о признании блюда частью национального культурного наследия.
После этого Москва дала понять, что её эти кулинарные инициативы Киева не устраивают. В статье российского правительственного издания «Российская Газета» украинский шаг назвали «новым основанием для международного скандала».
Штайнмайер выступил за привлечение Путина и Лаврова к суду
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости привлечь к ответственности за военные преступления в Украине всех причастных к ним, включая политическое руководство России.
Как сказал Штайнмайер в интервью der Spiegel, президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров должны ответить перед Международным уголовным судом в Гааге. Он подчеркнул, что наказание должны нести все военнослужащие, совершившие преступления в Украине, те, кто отдавал им приказы, а также те, кто несет за это политическую ответственность - в том числе и Лавров с Путиным. Штайнмайер упомянул о массовых убийствах в пригороде Киева Буче, сказав, что кадры оттуда "ужасны и невыносимы".
Международный уголовный суд в Гааге уже ведёт расследование военных преступлений, совершённых, как утверждает Украина, российскими военными. Россия, однако, не сотрудничает с судом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне в интервью Sky News сказал, что исключает вариант, при котором Путин бы предстал перед международным трибуналом.
По словам Штайнмайера, он не мог себе представить, что российский президент в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны".
Как отмечает Deutsche Welle, в последние несколько дней на фоне критики в его адрес президент ФРГ, ранее бывший министром иностранных дел, неоднократно выступал с заявлениями, признавая свои ошибки в более ранней политике в отношении России. В частности, его критиковали за поддержку "Северного потока-2" или компромиссную позицию по вопросу о Донбассе.
Ранее появились несколько инциатив относительно привлечения к Путину к суду в связи с войной в Украине. Петиция, поддержанная британскими общественными деятелями, включая экс-премьеров, набрала в Интернете около 2 миллионов подписей.
Российские власти отрицают, что российские военные совершают преступления в Украине, называя сообщения о них фейками или возлагая ответственность на Украину.
Гарибашвили: Грузия не допустит перевозку санкционных грузов
Грузия никогда не допустит перевозку каких-либо санкционных грузов через свою территорию. Об этом премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил сегодня журналистам.
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
«Хочу однозначно заявить, что Грузия никогда не допустит перевозку каких-либо санкционных грузов… Обвинения, что якобы к этому причастно правительство, абсурдны, это полный абсурд», – заявил Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер оценивает заявление украинской стороны как «клеветническое» и «политически мотивированное». Одновременно он указывает, что Киев не предоставил каких-либо доказательств.
По словам Гарибашвили, грузинская сторона находится в полной координации с иностранными партнерами по всем «болезненным вопросам». Глава правительства считает, что это обстоятельство также подтверждает несостоятельность выдвинутых обвинений.
«Мы обменивается информацией в онлайн-режиме, любой информацией, которая связана с подобными болезненными вопросам и думаю, что в этом никаких вопросов не должно быть», — подчеркнул он.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии «официальных доказательств и убедительных аргументов» того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию. В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или опровергнуть их.
Сам Гарибашвили несколько раз заявил, что Грузия не присоединится к санкциям Запада против России.
Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300
Словакия передала Вооруженным силам Украины комплексы противовоздушной/противоракетной обороны С-300. Об этом по пути в Украину сообщил в Faceook премьер-министр страны Эдуард Хегер.
«Могу подтвердить, что Словацкая Республика после обращения Украины за помощью в осуществлении самообороны по статье 51 Устава ООН, как прямое следствие вооруженной агрессии со стороны РФ, безвозмездно передала Украине ЗРК С-300», – сказал он .
Премьер добавил, что передача С-300 ВСУ не означает, что его страна стала частью этой войны.
Хегер отметил, что это «ответственное решение, которым Словацкая Республика, как страна, выступающая за мир, свободу и защиту прав человека, оказывает помощь в виде чисто оборонительной системы Украине и ее ни в чем не повинным гражданам, полагая, что эта система поможет спасти как можно больше ни в чем не повинных украинцев».
Взамен переданных комплексов С-300 союзники по НАТО поставили на вооружение армии Словакии американские комплексы Patriot.
Как пишут украинские СМИ, Словакия стала первой страной НАТО, которая поставила Украине тяжелые системы ПВО/ПРО.
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Дмитрия Муратова
Полиция в Москве задержала подозреваемого в нападении на лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Журналист был облит смесью краски и растворителя в поезде вечером 7 апреля. В нападении, предположительно, участвовали два человека, один из них доставлен в отделение московского МВД.
О задержании подозреваемого сообщают со ссылкой на анонимные источники "База", РБК и государственное агентство ТАСС. По данным "Базы", нападавшего зовут Илья Марковец, ему 37 лет, утверждается, что он гражданин Украины из Чернигова. Второй подозреваемый, 41-летний Николай Трифонов, находится в розыске, утверждает издание.
Напавшие на Муратова записали свою атаку на видео. Задержанный подозреваемый на записи обливает нобелевского лауреата краской, второй снимает это на камеру.
- Муратов был облит краской в поезде Москва — Самара. По словам пострадавшего, один из нападавших крикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". Поезд в момент нападения стоял на платформе. Главный редактор "Новой газеты" был обследован в больнице в Самаре. У него диагностированы ожог глаз и конъюктивы.
- Запись нападения была выложена в телеграм-канале "Союз Z десантников". В сопровождающем тексте обещалось продолжить атаки против критиков войны в Украине. Позднее запись была удалена.
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Компания «Русал» призвала расследовать убийства в Буче
Российская алюминиевая компания "Русал" призвала расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом. На заявление на сайте "Русала" обратила внимание Financial Times.
"Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны", — сказано в заявлении от имени главы совета директоров "Русала" Бернарда Зонневельда.
Компания также призвала к скорейшему завершению войны в Украине, "чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни".
Как отмечает Financial Times, "Русал" стал первой российской компанией, призвавшей к расследованию убийств в Буче.
При этом в заявлении, выпущенном еще 6 апреля, не содержится конкретных обвинений в адрес одной или другой стороны в связи с событиями в Буче. Само заявление опубликовано только на англоязычной версии сайта "Русала".
- В начале апреля, в пригороде Киева в городе Буча, который недавно оставили российские войска, были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Утверждается, что это жертвы российских военных.
- Россия обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает.
- "Русал" — третий в мире производитель алюминия. В отличие от многих других крупных российских экспортеров и своего основателя Олега Дерипаски, "Русал" не находится под санкциями. Однако компания пострадала от экономической изоляции России после вторжения российских войск в Украину.
- Сам Дерипаска называл вторжение России в Украину "безумием" призывал к прекращению войны. В начале марта бизнесмен предсказал России "жесточайший" финансовый кризис из-за санкций, введенных на фоне войны в Украине. "Железный занавес уже опустился", - сказал он.
- После начала вторжения Дерипаску включили в список 50 россиян, над которыми стоит приоритетный санкционный контроль в США из-за военной агрессии России. Персональные санкции против Дерипаски ввели Австралия и Великобритания. О намерениях ввести санкции в отношении Дерипаски накануне заявили страны Евросоюза.
Британия ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова
Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив в него дочерей президента Владимира Путина Марию Воронцову и Катерину Тихонову, а также дочь главы МИД России Екатерину Винокурову. Санкции ужесточаются в связи с российским вторжением в Украину и многочисленными подозрениями в военных преступлениях со стороны российских военных.
Кроме того, объявлено о запрете на импорт российского угля. О такой же мере объявила Япония. Токио объявил также о высылке восьми сотрудников российского посольства и торгпредства - вслед за многими странами ЕС, объявившими ранее на неделе о подобных мерах.
Европейский совет в пятницу формально одобрил принятый накануне пятый пакет санкций в отношении России. С августа вводится запрет на импорт угля и ряда других товаров из России, также российским судам будет запрещён вход в порты ЕС (за рядом исключений), полностью запрещены транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.
ЕС также расширил черный список против РФ и Беларуси, добавив в него 217 физических и 18 юридических лиц. Официально список пока не опубликован.
По данным представителя Еврокомиссии, в ЕС уже заморожены российские активы на сумму около 30 млрд евро.
Соединённые Штаты накануне также объявили об ужесточении санкций, добавив в список "Адмиралтейские верфи", судостроительный завод "Янтарь", ряд конструкторских бюро, а также крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию "Алроса".
Представители российских властей признают, что против России введены беспрецедентные санкции, однако утверждают, что экономика страны выдержит давление.
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Россия хочет привлечь к ответственности главу «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности Мамуку Мамулашвили – командира «Грузинского легиона», участвующего в боевых действиях в Украине на стороне Киева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамулашвили в связи с нарушениями правил ведения войны, совершенными в отношении военнослужащих ВС РФ и сотрудников Росгвардии», – сказано в сообщении.
В СК РФ считают, что бойцы «Грузинского легиона» совершали преступления против российских военнослужащих.
«Кроме того, Мамулашвили сделаны публичные заявления о намерениях в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В Москве заявляют, что такие действия противоречат положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В связи с этим Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения преступных деяний и привлечь всех причастных к этому лиц к уголовной ответственности, пишет СОВА.
Отметим, что Мамука Мамулашвили оказался в центре внимания СМИ после того, как в сети появилось видео убийства тяжело раненного российского военнослужащего. На кадрах с места происшествия, среди прочего, засветился военнослужащий, предположительно, грузинского происхождения. Мамулашвили, однако, настаивает, что этот боец не является участником «Грузинского легиона».
В интервью грузинской службе Радио Свобода Мамулашвили также прокомментировал информацию о том, что он якобы отдал приказ не брать в плен российских военнопленных. Командир батальона говорит, что его слова были вырваны из контекста: «Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали всё из контекста, я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российский фейк, и там вовсе нет украинцев».
Мамулашвили также не исключает, что скандальная видеозапись – «российский фейк».
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