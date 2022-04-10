В Южной Осетии проходят президентские выборы

В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 10 апреля, проходят президентские выборы. Как сообщила информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, «на участках наблюдается активность избирателей, по информации, поступающей из избирательных участков из отдаленных сел, процесс голосования там начался».

Сотрудники МВД несут службу в усиленном варианте. Все избирательные участки республики находятся под охраной.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов: четвертый по счету действующий президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Всего открыто 76 избирательных участков. Они будут работать в Цхинвали, а также во всех четырех районах Южной Осетии - Цхинвальском, Джавском, Знаурском и Ахалгорском. Кроме того, два участка будут работать в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми. Югоосетинский ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.

Избирательные участки закроются в 20:00. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.

За выборами будут следить наблюдатели из России, самопровозглашенных республик Абхазия, ДНР, ЛНР, Нагорного Карабаха, Австрии, Венесуэлы, Сирии, Никарагуа, Италии, Турции и других. Аккредитацию на выборы получили 65 наблюдателей.

Для освещения предварительных итогов голосования и результатов выборов в Цхинвали в открыт информационный центр ЦИК.