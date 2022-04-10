Коронавирус в Грузии: 148 новых случаев заражения, один человек скончался

В Грузии за минувшие сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 8,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,67%, за две недели – 1,99%, за семь дней – 1,73%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 651 470.

Около 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 45. В Имерети выявили 18 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 14, в Гурии – 12, в Кахетии – 13, в Шида Картли – 11, в Квемо Картли – 8, в Аджарии – 5, в Самцхе-Джавахети – 2.

От ковида умер один пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 771.

Выздоровели 425 человек, их общее число выросло до 1 631 434.

На данный момент в Грузии 3 517 активных случаев коронавируса. Из них 412 (около 13% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 102 человека. 2 827 пациентов лечатся на дому.