Готова ли Абхазия отказаться от гуманитарной помощи?

Я ежедневно езжу по столичным дорогам, на каждом квартале стараясь объезжать ямы, ухабы и траншеи, вот уже два года ожидающие то труб, то асфальтирования, поминаю недобрыми и неласковыми словами нашу власть и удивляюсь ее бесполезности. Выхода нет, вне зависимости от того, платишь ли ты в дорожный фонд, являешься ли законопослушным гражданином или скрываешь свои налоги, – здесь условия для всех равные. Если ты повредил свою машину, то будешь чинить ее сам. Впрочем, если ты добросовестно платишь за свет, то это так же не значит, что в твоем доме есть электричество, – «график» для всех, и для тех, кто никогда не платил за электричество. Если ты заболел, то, несмотря на отчисления на медицину, ты будешь самостоятельно оплачивать расходы на свое лечение. Ну а если ты пенсионер, то государство вообще плевать на тебя хотело, и ему не важно, что твои отчисления в пенсионный фонд в несколько раз превышают получаемую «пенсию».

Перечень несоответствий и нелогичностей, которые происходят с нами, можно продолжать бесконечно. А ведь как было хорошо все задумано – дорога с двухсторонним движением: мы содержим власть, а она заботиться о нас, лечит, учит, создает хорошие условия для жизни и работы, заботится о нас в старости. Но эта цепочка давно прервана, и остается только задаваться риторическим вопросом: а зачем мы содержим огромную армию чиновников, которые не умеют или не хотят выстроить приоритеты, и мозги их работают только в одном направлении – повышения цен и использования национальных ресурсов в личных интересах? Почему-то мы так и не научились отстаивать свои права и заставлять государственную машину исполнять свои обязательства?

И в такой странной ситуации, благо, что часть обязательств нашей власти перед обществом взвалила на себя Россия – дотации в бюджет, доплата по зарплатам, инвестпрограмма, пенсии и так далее. В этом случае наша власть вполне удовлетворена тем, что переложила свои обязательства на соседнее государство. Думаю (это мое личное мнение), что их удовлетворение связано с тем, что российские проекты соответствуют личным интересам наших чиновников. Чтобы подтвердить свои мысли, проведу параллель с другими значительными вливаниями в Абхазию, но которые идут мимо бюджета и мимо чиновников высшего звена, а потому и не вызывают столь глобального восторга у руководства страны. Я говорю о международных организациях, которые работают в Абхазии.

Несмотря на негативное отношение, укоренившееся в нашем обществе к НПО, давайте попробуем разобраться в этом вопросе рационально. И в помощь нам встреча главы МИД Инала Ардзинба с руководителями международных организаций, которые осуществляют гуманитарную деятельность на территории Абхазии.

Открывая встречу, министр предложил поговорить о совместной работе, «побеседовать, подискутировать». Однако беседы и дискуссии не получилось – получился отчет в худших партийных традициях. Такие отчеты – не редкость на различных правительственных площадках, и обыкновенно тон для них задает модератор, то есть в данном конкретном случае – министр. Должна сказать, что позиция присутствовавших на встрече НПО сильно удивила: большинство не было готово говорить о своих проектах в Абхазии в присутствии журналистов, что не вяжется с принципами открытости, о которых мы столь часто говорим. Это, пожалуй, главный момент, который создает негативный фон для международных агентств и НПО – мы не понимает, кто они, какие проекты осуществляют и какие интересы преследует.

Однако даже из той, скудной информации, которая была представлена, невозможно не заметить, что львиную долю средств международные организации направляют на развитие сельского хозяйства – программы, связанные с борьбой с вредителями растений, удобрениями, сельхозтехникой, поддержкой фермерских хозяйств грантами и т.д. Но есть проекты в области здравоохранения, экологии, образования и так далее. На самом деле, только у одной организации – «Движения против голода» – оказался проект с политическим контекстом, который вызвал недовольство министра иностранных дел. К слову сказать, на мой взгляд, и этот проект весьма важен для Абхазии, так как в нем речь идет о реформе местного самоуправления. Кто, как не мы, заинтересован в такой реформе? Возможно, его надо было скорректировать, но не запрещать. Какое отношение к местному самоуправлению имеет гуманитарная организация «Движение против голода»? – спросил Инал Ардзинба у Эрвина Блау. Думаю, что нашему весьма опытному и хорошо образованному министру иностранных дел не надо объяснять, что эффективная работа органов местного самоуправления напрямую влияет на уровень жизни. Мне досадно, что столь молодой и хорошо образованный чиновник пошел по пути запретов, вместо того, чтобы направить проект в выгодное для страны русло.

Но я не буду говорить обо всех проектах, а остановлюсь на сельском хозяйстве по двум причинам. Во-первых, почти у всех НПО, присутствовавших на встрече с министром, есть проекты, направленные на развитие сельского хозяйства (часто дублирующие друг друга). И, во-вторых, наша страна заинтересована в развитии сельского хозяйства вообще, и в развитии миниферм в частности. Значит, над этим надо работать – координировать, выявлять приоритеты и всячески способствовать тому, чтобы они отвечали интересам нашего государства и всего населения в целом, а не отдельной группы людей.

Я перечислю то, о чем отчитались представители международных организаций: кредиты под нулевые проценты для фермеров, безвозмездная финансовая помощь, образовательные программы для фермеров, технические средства для жителей села «под символические суммы», помощь при проведении пахотных работ, развитие овощеводства, выделение семенного материала, пестицидов, кампании по борьбе с вредителями, системы капельного орошения, выделение удобрений, поддержка женского фермерства и чудесный проект сыроварения с акцентом на производство европейских сыров из натуральных продуктов. Всего этого не делает наше государство, и эта ниша, в случае создания сложностей для деятельности международных организаций, останется пустой. Поэтому возникает вопрос: готова ли наша страна, особенно в нынешних условиях, отказаться от гуманитарной помощи, которая помогает выживать социально незащищенным группам, жителям сел, экологии, животным?

Конечно, можно запретить или объявить всех иноагентами и указать на дверь, а можно посчитать экономический и социальный эффекты от их работы, налоги, которые прямо и косвенно поступают в бюджет государства. Тогда станет понятно, что лучше не унижать, а наладить взаимовыгодное сотрудничество, выстроить нормальные отношения, найти компромиссные решения, потому как пользы от международных НПО в нашей стране больше, чем, к сожалению, от всей нынешней власти вместе взятой. И для начала, вместо того чтобы испуганно озираться на грузинскую стратегию «вовлечения без признания», не мешало бы представить и международным организациям, и нам, гражданам нашей страны, свою программу развития абхазского государства. А то мы как-то растерялись – еще вчера глава государства и его окружение говорили о горизонтальных связях между Грузией и Абхазией (что, обращу внимание министра иностранных дел, вполне вписывается в грузинскую стратегию вовлечения без признания), включали их в стратегию государства (и только под нажимом «Аруаа» и парламента отказались от этого пункта). Лично президент благословил проведение скандального мониторинга, проведенного Центром стратегических исследований, и многое другое, о чем и вспоминать надоело. А сегодня курс резко изменился?

Так что, прежде чем «прессовать» НПО, надо определиться: чиновники в стране меняются так же стремительно, как и их позиция в вопросах внешней политики, и не только международные организации, но и мы, простые граждане, не понимаем, от чего зависят теперь внешнеполитические ориентиры государства – от возраста чиновников или их хорошего настроения?

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