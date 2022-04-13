14 депутатов югоосетинского парламента выразили поддержку Алану Гаглоеву

14 депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия выразили «всемерную поддержку» Алану Гаглоеву, вышедшему во второй тур президентских выборов вместе с действующим югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым. Среди депутатов, поддержавших Гаглоева – члены югоосетинской Коммунистической партии.

«Дорогие сограждане! Мы с вами прошли сложный путь борьбы против беззакония и произвола действующей власти. Опираясь на поддержку своих избирателей, подавляющего большинства народов Южной Осетии, мы на протяжении нескольких лет противостоим вопиющим нарушением закона. На прошедших в минувшее воскресенье выборах президента республики наш народ активно выступил за необходимость перемен. Первый тур выборов показал явного лидера – кандидат от оппозиции Алан Гаглоев получил весомый мандат доверия нашего народа. Считаем, что накануне второго тура все те, кого волнует будущее нашей республики, должны объединиться вокруг лидера, которые пользуются наибольшим доверием народа. Мы выражаем всемерную поддержку кандидатуры Алана Эдуардовича Гаглоева и его программы. Считаем, что кандидат от объединённой оппозиции сможет добиться согласия в обществе, консолидации всех политических сил и вернёт доверия народа к власти», – говорится в обращении депутатов.

Ранее о поддержке Гаглоева объявили три кандидата, принимавших участие в первом туре выборов – Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Дмитрий Тасоев.

После обработки 95% протоколов Гаглоев, по предварительным данным, получил 36,9% голосов избирателей, Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.

Накануне в югоосетинском Центризбиркоме заявили, что второй тур президентских выборов пройдет, предположительно, 8 мая. Это уже