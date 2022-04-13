ЦИК сбился со счета

Группа югоосетинских депутатов обратилась сегодня с заявлением в ЦИК из-за незаконного, на их взгляд, назначения даты проведения второго тура президентских выборов. Накануне глава ЦИК Эмилия Гагиева сообщила, что голосование пройдет 8 мая. Впрочем, из-за существующих вопросов и последовавшей острой общественной дискуссии в Центризбиркоме заявили, что определят окончательную дату проведения второго тура 14 апреля.

По словам главы ЦИК Эмилии Гагиевой, «дата определена исходя из того, что 24 апреля – это религиозный праздник Пасха. Есть указ президента Леонида Тибилова от 2015 года, в котором эта дата определена как праздничный день. Следующее после 24-го числа воскресенье тоже праздничный день в соответствии с календарем праздничных дат – это 1 мая. В Конституционном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия" в ст. 10 прописано, что выборы не могут назначаться на праздничный день, поэтому дата смещается на 8 мая».

На заявление председателя ЦИК сразу отреагировали юристы. Один из них, бывший глава правового управления администрации президента Олег Гаглоев, в своем телеграм-канале так объяснил незаконность действий Гагиевой:

«…Согласно статье 49 закона РЮО «О выборах президента Республики Южная Осетия», ЦИК РЮО не позднее чем через пять дней со дня выборов определяет результаты выборов президента РЮО. А в соответствии со статьей 50 того же закона, повторное голосование проводится не позднее чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов. То есть при нынешнем тайминге – это 30 апреля. Но, согласно статье 10 Конституционного закона РЮО «Об основных гарантиях избирательных прав …», голосование может быть назначено только на воскресенье и не допускается назначение голосования на праздничный день. …Таким образом, единственно законный день для повторного голосования (второго тура) на проходящих сейчас выборах президента РЮО – это 17 апреля. Но будет ли ЦИК РЮО следовать норме закона? И будет ли наша доблестная Генеральная прокуратура следить за соблюдение буквы закона? Спорим, что нет?»

Наблюдатели заметили, что и 8 мая – предпраздничный день. Гаглоев не поленился даже посчитать, что из-за казусов в выборном законодательстве «нельзя назначать выборы на 124 дня из 365-ти в году».

Сегодня с просьбой принять незамедлительные меры для исполнения Конституционного закона «О выборах президента РЮО» в части назначения даты второго тура президентских выборов в ЦИК обратилась группа депутатов парламента. Продолжает депутат Давид Санакоев:

«Повторное голосование должно проходить не более чем через 15 дней (после оглашения результатов), и там не должно быть праздничных дней, которые обозначены официально указом президента. Поэтому сейчас группа депутатов обращается в ЦИК, чтобы они не совершили очередного нарушения закона. И чтобы они приняли эту дату в строгом соответствии с законом о выборах президента, к которому нас отсылают остальные законы. То есть то, на что пытается сослаться ЦИК, относится к назначению самих выборов, а это уже повторные выборы (второй тур), повторное голосование, которое регламентируется законом о выборах президента… Поэтому остается только один день, на который в соответствии с законом можно назначить голосование, – это 17 апреля, буквально в ближайшее воскресенье. А то, что ЦИК опять пытается найти какие-то выходы и хочет опять проскочить между законами, это неправильно».

Чем руководствовался Центризбирком, отодвигая дату голосования, депутат затруднился ответить:

«Эти выборы, как все увидели, в общем, проходили в незаконном русле, было очень много нарушений со стороны Избирательной комиссии, но на обращения не реагируют ни прокуратура, ни суды. И поэтому, я думаю, это какая-то очередная уловка со стороны Бибилова для того, чтобы внести опять сумятицу в эти выборы. Это что-то они пытаются опять придумать, чтобы выборы не прошли в законном русле. Чтобы не люди выбрали, а чтобы какой-то другой сюжет сыграл основную роль. Может быть, референдум хотят подтянуть к восьмому числу или что-то еще. Я даже пока предположить не могу, что они хотят сделать».

Ближе к вечеру председатель ЦИК переиграла свое решение, заявив, что «ЦИК Южной Осетии определит дату проведения второго тура президентских выборов на заседании в четверг, 14 апреля». Теперь, скорее всего, будет обсуждаться возможность назначения голосования на 23 апреля, «чтобы Светлое Христово Воскресение все участники избирательного процесса провели в кругу родных и близких, а не на избирательных участках».

Но у депутатов, по словам Санакоева, остается еще один важный вопрос: почему в день голосования, 10 апреля, действующий президент позволили себе выступить в пресс-центре вместо Эмилии Гагиевой:

«Еще одно грубое нарушение было допущено Анатолием Бибиловым в день голосования 10-го числа, когда он пришел вечером в пресс-центр и начал озвучивать результаты выборов и предположительную дату повторного голосования. Он является таким же участником избирательного процесса, как и все остальные кандидаты. То есть никто не имеет права этого делать, кроме ЦИК, а он взял на себя еще и обязанности Центризбиркома. То есть он явно показал, что чувствует себя, грубо говоря, хозяином ЦИКа и всех остальных органов власти. Потому что мы до сих пор не видели еще реакции на вот это его безобразное, незаконное поведение. Мы (депутаты) сейчас посмотрели, что и ЦИК должен был отреагировать на это, и прокуратура. Ни одна, ни вторая контора не среагировала. Я думаю, мы сейчас будет реагировать и на это».

В ближайшие дни ожидается и оглашение ЦИКом окончательных результатов первого тура президентских выборов. По предварительным данным, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 36,9%, действующий президент Анатолий Бибилов – 33,5% голосов избирателей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия