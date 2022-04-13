«Правительство пошло по простому пути: решило нагрузить обычных людей»

Правительство Абхазии решило повысить тарифы на электроэнергию с 1 июля почти в два раза. Эксперты называют это решение несвоевременным: оно не учитывает резкий рост цен почти на все товары и услуги и перекладывает проблемы, связанные с дефицитом бюджетных средств, на плечи граждан.

Сегодня министр экономики Абхазии Кристина Озган сообщила, что правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию, которые начнут действовать с 1 июля этого года. Физические лица, не имеющие приборов учета, будут платить по 90 копеек за киловатт/час, с приборами учета – по 70 копеек за киловатт/час. Это в два раза больше действующего тарифа. Юридические лица и индивидуальные предприниматели – по тарифу 1,4 рубля за киловатт/час. Для майнеров, если этот вид бизнеса будет легализован, плата составит 3,6 рубля за киловатт /час.

К этой новости не прилагается информации о том, как правительство планирует осуществлять контроль за потреблением электроэнергии.

Решение правительства мы попросили прокомментировать двух экспертов – экономиста Ахру Аристава и экс-депутата и профессионального энергетика Гиви Кварчия. Ахра Аристава считает, что это решение ухудшает положение граждан и не учитывает резкий рост цен на товары и услуги:

«Решение абсолютно несвоевременное и носит негативный характер как для частных лиц, так и для организаций, особенно в туристической сфере. На сегодняшний день мы имеем ситуацию с незаконной добычей криптовалют и вообще с незаконным потреблением. Эта проблема не решена. Обществу предлагается поднять тарифы почти в два раза. При этом обществу не объясняется, за что оно должно платить. Во-вторых, вы видите, какой рост цен на продукты питания, на медикаменты, ситуация ухудшается, покупательная способность граждан падает очень резко, в этой ситуации нельзя дополнительно нагружать граждан неотвратимыми расходами на такую социально значимую услугу, какой является электроэнергия, да еще и с 1-го июля, то есть в ближайшее время».

По мнению Ахры Аристава, нужно было сначала провести реформы и только потом увеличивать тарифы:

«Глава государства обещал поэтапность в течение пяти лет, она подразумевает, что подъем тарифа начинается хотя бы с 15-20%, но не в два раза. Это не соответствует нашей Конституции, где написано, что у нас государство социально ориентированное. Правительство не проводило реформ, в первую очередь в сфере повышения прозрачности экономической деятельности, в сфере борьбы с контрабандой, оно не смогло пополнить бюджет за счет тех резервов, которые оказались в тени, и пошло по простому пути: решило нагрузить обычных людей. Получается, что есть богатые, которых мы не трогаем, а остальных мы трогать можем, вот как это выглядит. И, конечно, это крайне несправедливо. Надо было сначала максимально обеспечить прозрачность, защитить народ от тех, кто незаконно потребляет электроэнергию, обеспечить борьбу с контрабандой, которая могла бы дать бюджетный эффект до полутора-двух миллиардов рублей, которые как раз и нужны на энергетику, а потом уже переходить к тарифной политике».

Экономист уверен, что правительство пытается решить проблемы за счет простых граждан:

«Сейчас у правительства денежный дефицит, я в этом ни на минуту не сомневаюсь. Если дефицит по государственным расходам в 2018 году был примерно в размере полутора миллиардов рублей, то сейчас этот бюджетный дефицит достиг почти трех миллиардов рублей, даже на минимально необходимые расходы средств не хватает. Только на энергетику необходимо до полутора миллиардов рублей, нужны расходы на образование, на оборонку, на правоохранительную систему, на экономику, и, когда правительство не знает, где взять деньги, они проблему вешают на плечи простых граждан. А сейчас вообще не тот момент, когда это можно делать. Я смотрю, как работают другие правительства, сейчас в очень тяжелом положении правительство любой страны, они ищут возможность поднять доходы граждан, компенсировать рост цен, помочь людям, я не видел ни одно правительство, которое в этой ситуации пытается дополнительно нагрузить своих граждан какими-то расходами».

Экс-депутат парламента Гиви Кварчия, как и предыдущий эксперт, отметил, что в условиях резкого роста цен правительство должно вести себя совсем иначе: не увеличивать расходы простых граждан, а оказывать им поддержку в виде увеличения социальных пособий, пенсий, зарплат, льгот и так далее, чтобы поддержать бюджеты семей. Ничего подобного абхазское правительство не делает, вместо этого оно поднимает цену за электроэнергию.

По мнению Гиви Кварчия, тарифы на электроэнергию можно поднимать только тогда, когда повсеместно начнется установка приборов учета:

«Повышение тарифов в этой сфере нужно, но эти два действия – имплементация автоматической системы учета (АСУ) и поднятие тарифов – должны быть в тандеме, при этом первым номером должна идти установка приборов учета повсеместно и поэтапно. Просто поднимать тарифы без такой массовой установки АСУ нельзя. Избыток потребления, который существует на сегодняшний день с весны 2020 года, вызван, как мы все понимаем, открытием шлюза для добычи криптовалют. Причина этих проблем – бесконтрольное потребление. И мы опять возвращается к тому, что контроль – это только установка приборов учета».

Гиви Кварчия считает, что поднятие тарифов не повлияет существенным образом на ситуацию в энергетике. Без установки приборов учета те люди, которые всегда платили, а их, как известно, примерно треть от общего числа потребителей, продолжат платить по удвоенной цене, остальные как не платили никогда, так и не будут платить. А все оборудование по-прежнему будет гореть и выходить из строя, но вовсе не из-за изношенности, как часто объясняют, а по причине бесконтрольного потребления и перегрузки сетей, контроль же без АСУ невозможен, круг замкнулся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия