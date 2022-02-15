«Энергосбыт» расписался в бессилии

«​Энергосбыт» Абхазии в прошлом году собрал за потребленную электроэнергию больше средств, чем в 2019-м, а вот процент собираемости снизился с 54 до менее 42 процентов. Начальник управления «Энергосбыта» Алхас Чанба объяснил этот парадокс.

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция начальника Управления «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» Алхаса Чанба. Ее можно назвать логическим продолжением другой – руководства «Черноморэнерго» на тему «Проблемы энергоснабжения Республики Абхазия в зимний период». Отвечая на вопросы журналистов, Чанба сказал:

«В 2021 году по всей Абхазии, если брать в денежном выражении, сборы составили 396 миллионов 340 тысяч рублей. В процентном выражении от суммы за потребленную электроэнергию – это 41,7 процента. Если брать сравнительные показатели за предыдущие два года, то в 2019 году было 54,3% собираемости, а в 2020-м – 40,3%. Здесь налицо резкое снижение, проседание в два последних года процентных показателей по сборам, притом что в денежном выражении сборы в прошлом году заметно выросли. Это вызвано неучтенной электроэнергией, прирост которой мы наблюдаем из года в год. За год у нас прирост энергопотребления получился более четырех миллионов киловатт-часов в сутки. Так как мы, к сожалению, в силу своих технических возможностей, отсутствия полноценной системы учета не можем отделить от общего начисления вот ту долю неучтенной электроэнергии. Задолженность юридических и физических лиц составляет за год 163 миллиона 373 тысячи рублей».

Говоря о веерных отключениях в республике, Чанба подчеркнул, что это вынужденная мера. Некоторые потребители заявляют, что не будут платить из-за низкого качества подаваемой электроэнергии. В случае отказа граждан платить за электроэнергию республика может лишиться и того, что есть.

Традиционно самые низкие показатели оплаты за потребленную электроэнергию в сельской местности, что объясняют низкой платежеспособностью населения. Чанба отметил:

«Если брать по районам, то в Гудаутском селе Блабырхуа – 2,9 % сбора, это самый низкий показатель в районе. Если взять Гагру, то это поселок Бзыбь – 9,3%. Лучше показатели в Гулрыпшском, Сухумском и Гальском районах - там в самых проблемных селах собираемость примерно на уровне 23-25 процентов».

В последний раз тарифы физическим лицам за потребляемую электроэнергию в Абхазии повышались в 2012 году, причем ненамного. Это, конечно, нонсенс, так как цены на остальное вокруг растут стремительно. В Абхазии планируется постепенный рост тарифов с учетом льгот социально незащищенным слоям населения, но без борьбы со злостными неплательщиками ситуацию в энергосистеме не переломить. Алхас Чанба говорит:

«Я считаю, что та система учета, которую планируется внедрять в наши дни, позволит нам избежать очень многих проблем, так как мы исключаем человеческий фактор в сборе средств за потребленную электроэнергию. Это все же будет делаться дистанционно, автоматически и отключаться при неуплате посредством технологичного оборудования».

Не мог не зайти на пресс-конференции разговор про майнинг-фермы:

«Львиная доля неучтенного энергопотребления приходится как раз на майнинг криптовалют. К сожалению, к большому сожалению, механизмы воздействия, в том числе и за неуплату, очень скудны у нашего предприятия. Безусловно, когда мы обнаруживаем ферму, наши сотрудники выписывают соответствующие документы. Это акт безучетного потребления. Сумма высчитывается из средней нагрузки. На два-три месяца. Но дальше уже процедура взыскания этих сумм не отработана, не отлажена. И говорить о том, что какие-то суммы зашли… Ну, какие-то единичные случаи можно озвучить, причем в незначительных объемах. А если это крупная ферма… Был случай, когда мы выписали счет на четыре с половиной миллиона рублей. Все соответствующие документы были переданы в «Энергонадзор», но вот, к сожалению, это все сводится как бы к нулю, так как, повторюсь, реальных рычагов воздействия у нас нет. Да, мы обесточили объект, в лучшем случае силами «Энергонадзора» демонтировали оборудование, но вот что касается взыскания средств, рычагов у нас очень мало».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия