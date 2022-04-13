«Общественность воспринимает это как шулерские движения со стороны власти»

Глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева предложит провести второй тур президентских выборов 23 апреля. Еще накануне она заявляла, что они могут пройти 8 мая. Впрочем, окончательное решение должно быть принято на завтрашнем заседании Центризбиркома. «Эхо Кавказа» расспросило югоосетинских экспертов, с чем связана такая неопределенность, что они думают о циркулирующих в югоосетинском обществе версиях происходящего и какие причины могли побудить президента Бибилова и ЦИК пойти на такой шаг.

Конституционные законы «О выборах президента» и «Об основных гарантиях избирательных прав» требуют, чтобы второй тур голосования президентских выборов прошел не позднее 15 дней после первого, то есть не позже воскресенья 24 апреля. Но подконтрольный президенту Центризбирком перенес его почти на месяц – 8 мая, и это дата предполагаемая, то есть второй тур может состояться еще позже.

В своем решении председатель ЦИК Эмилия Гагиева ссылается на Указ президента Тибилова «Об утверждении календаря праздничных дней и памятных дат в Республике Южная Осетия» от 2 ноября 2015 года. По этому указу 24 апреля выпадает на православную Пасху, а следующее за ним воскресенье – на праздник 1 мая. Закон запрещает проводить выборы в праздничные дни.

Политолог Вячеслав Гобозов назвал это решение ЦИК абсурдным и антиконституционным. Ссылки на праздники были бы уместны, если бы речь шла о первом дне, но не о повторном голосовании, говорит он:

«Что в законе «О гарантиях избирательных прав», что в законе «О выборах президента» упоминание о праздничных днях есть только в статье, посвященной назначению даты выборов, то есть первому дню голосования. Повторное голосование регламентирует уже другая статья закона, и там нет ограничений, связанных с праздничными днями. Зато там четко говорится, что повторное голосование должно быть назначено в течение 15 дней после первого. Двух толкований этой нормы закон не предполагает.

– Можно было бы назначить выборы и на следующее воскресенье 17 апреля, но Эмилия Гагиева заявила, что ЦИК технически не успевает.

– Аргумент председателя Центризбиркома не выдерживает никакой критики. Я не знаю такого правового основания не проводить выборы, как «не успеваем подготовиться»! Такого основания быть не может, иначе любой Центризбирком в любой ситуации будет говорить: «Давайте отложим выборы, потому что мы не успеваем к ним подготовиться». Если дойти до такого маразма, можно вообще выборы не проводить».

По тем нормативным актам, на которые ссылается Гагиева, нельзя проводить выборы и 8 мая, потому что это предпраздничный день. Нельзя голосовать и в субботу.

Раньше, до того, как «Единая Осетия» пришла в парламент, выборы можно было проводить в любой календарный выходной, но партия власти явно перемудрила с поправками к выборному законодательству. А теперь сама же запуталась в своем законотворчестве.

По их поправкам нужно переносить выборы аж на 15 мая. Еще неделю ЦИК будет подводить итоги голосования. В связи с этим вопрос: кто целый календарный месяц будет управлять республикой? Говорит Вячеслав Гобозов:

«21 апреля у президента заканчивается срок полномочий. Наши законы запрещают продление полномочий любого должностного лица. Напрямую запрещает. В законе «О гарантиях избирательных прав» четко говорится, что президент должен быть избран и находиться в должности не более пяти лет. Поэтому я говорю, что перенос даты выборов тянет за собой массу правовых проблем».

Общественное мнение склоняется к тому, что это искусственная ситуация – президент и подконтрольный ему ЦИК умышленно оттягивают второй тур. Непонятно только зачем.

По одной версии, циркулирующей в обществе, чтобы совместить второй тур с референдумом о присоединении к России. Якобы это предприятие должно принести ему дополнительные голоса. По второй версии, будто таким образом он выигрывает время, чтобы организовать некую информационную атаку против конкурента Алана Гаглоева и перетащить избирателя на свою сторону. Некоторые даже говорят о возможном уголовном преследовании.

Вячеслав Гобозов считает подобные сценарии маловероятными. В штабе Бибилова не могут не понимать, что все это будет выглядеть слишком демонстративно и ничего кроме обратного эффекта не принесет:

«Такого рода приемы общественность воспринимает как шулерские движения со стороны власти ради того, чтобы сохранить свои кресла любой ценой. И это еще больше вызывает отторжение в обществе и мобилизует протестный электорат. Поэтому непонятно, зачем им это нужно с точки зрения политической целесообразности, я уже не говорю о юридической стороне дела. Многие говорят, мол, они за это время что-то выдумают. Ребята, у них было пять лет, чтобы что-то выдумать. Конечно, если бы вопрос касался только наших политических элит, от них всего можно было ожидать, но этот вопрос уже выходит далеко за рамки их возможностей, учитывая геополитическую ситуацию и взаимоотношения со своим стратегическим партнером. Я не думаю, что сегодня России нужны в Южной Осетии сюжеты, ведущие к усилению напряженности».

У политического редактора «Основы» Руслана Тотрова есть своя, третья версия по поводу того, зачем Анатолий Бибилов оттягивает проведение второго тура выборов:

«Я полагаю, что Анатолием Бибиловым и его организованной политической группировкой сейчас, безусловно, руководят эмоции. Движимы они исключительно порывами остаться во власти. Несмотря на всю ту негу, в которой господин Бибилов и его команда пребывали все это время, считая себя незаменимыми и полагая, что именно они и есть закон в Южной Осетии, теперь потихонечку начали осознавать свое поражение. Поэтому, возможно, президент и подконтрольный ему ЦИК тянут со вторым туром по вполне тривиальной причине: понимая неотвратимость поражения, Анатолий Бибилов ищет пути отступления до того, как будет слишком поздно».

По мнению Тотрова, возможно, речь идет о поиске неких гарантий для себя и ближнего круга. Гарантий, что он не будет подвергнут уголовному преследованию или даже продолжит политическую карьеру.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия