США увеличат объем разведданных, передаваемых Украине

Соединенные Штаты расширяют объем разведывательной информации, передаваемой Украине и увеличивают поставки боевых вооружений, сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

По данным газеты Wall Street Journal, США начнут предоставлять Украине разведданные, которые "помогут украинским силам лучше идентифицировать планы наступлений российской армии, что позволит украинцам ответить нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях территории Украины". Источники газеты подчеркивают, что речь идет лишь о целях на украинской территории. США продолжают воздерживаться от передачи украинской стороне данных, которые могут позволить Киеву идентифицировать цели на российской территории. Это вызвано желанием уменьшить риск расширения конфликта.

До сих пор США исходили из того, что основной целью российского вторжения является захват Киева и предоставляли украинцам лишь общие данные о дислокации российских сил в Донбассе и Крыму, не делясь сведениями, которые могли бы использованы для выявления целей на этих территориях и нанесения по ним ударов.

Одновременно в среду Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в рамках которого Украина впервые получит тяжелую артиллерию - 18 самоходных гаубиц, 300 беспилотников, используемых для нанесения воздушных ударов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 боевых машин пехоты, 11 вертолетов Ми-17, беспилотники береговой охраны, радары для определения источников артиллерийских и ракетых атака и значительное количество другого военного снаряжения. Общая сумма этого пакета помощи составляет 800 миллионов долларов.

По данным американской разведки, после провала операции по захвату Киева и других городов на севере Украны Россия готовится к нанесению мощных ударов на востоке страны с целью расширения территорий в этом регионе, находящихся под ее контролем.