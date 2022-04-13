Нацизм и геноцид: лидеры разных стран – о действиях РФ в Украине

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии впервые с начала войны осуществили визит в Украину, чтобы выразить поддержку дружественному государству. Балтийские коллеги Владимира Зеленского планируют обсудить с украинским руководством военную помощь государству.

В Киев президенты Польши (Анджей Дуда), Латвии (Эгилс Левитс), Эстонии (Алар Карис) и Литвы (Гитанас Науседа) прибыли на поезде. Не теряя времени, главы четырех государств отправились в Бородянку, чтобы своими глазами увидеть последствия войны. То, что произошло здесь, это хуже нацизма, сказал в интервью журналистам Гитанас Науседа. Позже в своем Twitter он написал:

«Посетил сегодня Бородянку. Вот где темная сторона человечества показала свое лицо. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина!»

Сопровождал президентов премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в своем телеграм-канале он написал, что рассказал партнерам о многочисленных преступлениях, которые российские военные совершают на украинской земле. «Поговорили о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут остановить войну», – пишет Шмыгаль.

Ранее к своим балтийским коллегам готов был присоединиться президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но, по его же словам, украинское руководство отклонило его визит. Как пояснили в Киеве, из-за его тесных связей с Россией и поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». Между тем посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент и правительство не против визита канцлера Олафа Шольца, который ранее заявлял, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением. Эта тема и должна стать главной во время его визита в Киев, предполагают украинские политики.

Тем временем, согласно информации, распространяемой разными СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена, в ближайшее время будет объявлено о выделении еще 750 миллионов долларов в помощь Украине.

Кстати, накануне президент США Джо Байден, обращаясь к своим гражданам, впервые назвал действия России в Украине геноцидом. До сих пор американские высокопоставленные лица воздерживались от употребления этого термина, называя их военными преступлениями. «Ваш семейный бюджет, ваши возможности заправить ваш бензобак не должны зависеть от диктатора, находящегося на другом конце света, который объявляет войну и совершает геноцид», – заявил Байден. Позже в разговоре с журналистами президент подтвердил свою позицию.

«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев, и доказательства этому растут… Мы позволим юристам на международном уровне определить, можно это квалифицировать соответствующим образом или нет, но для меня это именно так», – сказал Байден.

И заявление это уже прокомментировали лидеры разных стран. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон ясно дал понять, что не приветствует подобную риторику. В эфире одного местного телевидения он заявил:

«Сегодня я бы с осторожностью относился к таким терминам, потому что эти два народа (русские и украинцы) – братья. Я хочу продолжать делать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну и восстановить мир. Не уверен, что эскалация риторики способствует этому».

Тем временем президент Украинцы Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку, в опубликованном в Twitter посте он написал:

«Истинные слова настоящего лидера. Чтобы противостоять злу, необходимо называть слова своими именами. Мы благодарны США за помощь, которую они уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России».

Отчет о таковых, а точнее, о военных преступлениях, совершенных в Украине, сегодня опубликовала миссия ОБСЕ. В документе говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако…

«Преднамеренные убийства, похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, скорее всего, соответствуют этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, представляет собой преступление против человечности», – говорится в документе.

В Москве тем временем подобные действия предпочитают называть служением отечеству. На последней пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил:

«Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать и должны освещать эту работу, боевую работу объективно. И прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему отечеству».

«Никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план», – заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же солдат чуть больше чем за месяц войны? Кто мог утвердить такой план? И какой финальный уровень своих же потерь для этого человека приемлемый? Десятки или все-таки сотни тысяч погибших россиян? Очевидно, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует. Там говорят, что делают все ради людей, ради Донбасса... Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск», – цитирует Зеленского сайт президента Украины.

Согласно данным, распространяемым украинскими властями, война уже унесла жизни тысяч мирных жителей, среди них 191 ребенок. 349 детей были ранены, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Украины. По информации ООН, за время войны почти две трети украинских детей стали беженцами.