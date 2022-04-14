Югоосетинский ЦИК: Гаглоев набрал в первом туре 38,55% голосов, Бибилов – 34,95%

Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Об этом свидетельствуют данные итогового протокола югоосетинского Центризбиркома.

По данным ЦИК, Александр Плиев набрал 3434 голоса (12,37%), Гарри Мулдаров – 2592 (9,33%), Дмитрий Тасоев – 822 голоса (2,96%), против всех проголосовали 510 избирателей (1,84%).

«Число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 29 057 человек, что составляет 73.97% от общего числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования», – обозначено в итоговом протоколе.

Сегодня стало известно, что второй тур выборов, в который вышли Алан Гаглоев и Анатолий Бибилов, пройдет 28 апреля.

Агентство «Рес» отмечает, что победитель во втором туре определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в избирательные списки. В бюллетенях для голосования предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.