Соцсети: в Украине погиб еще один доброволец из Южной Осетии

На войне в Украине погиб еще один доброволец из самопровозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России. Осетинские Telegram-каналы сообщили о смерти Руслана Казиева.

Ранее стало известно о смерти добровольца Руслана Бесаева. Он был мастером спорта по рукопашному бою и, по информации югоосетинского Минобороны, погиб «в боях в районе Мариуполя».

17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.

Военных из Южной Осетии, получивших ранения в Украине, в Москве навестил глава югоосетинского Минздрава Сослан Наниев. О количестве раненых не сообщается.