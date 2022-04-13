На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии

Еще один уроженец Южной Осетии погиб на войне в Украине. Telegram-каналы и пользователи соцсетей сообщили о смерти Руслана Бесаева. Он был мастером спорта по рукопашному бою.

Накануне стало известно что военных из Южной Осетии, получивших ранения в Украине, в Москве навестил глава Минздрава самопровозглашенной республики Сослан Наниев. О количестве раненых не сообщается.

Ранее стало известно, что от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих.

Около 300 контрактников вернулись из зоны боевых действий в Южную Осетию. В голосовых сообщениях, которые стали достоянием общественности, военные рассказывали, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывали соотечественников не ехать в Украину.

5 апреля стало известно, что на войну отправили еще 58 военнослужащих из Южной Осетии.

17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.