Грузия обнародует анкету по получению статуса страны-кандидата ЕС

Анкета Евросоюза, переданная Грузии в ответ на заявку на получение статуса страны-кандидата в ЕС, будет обнародована. Об этом заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Такое решение правительства он объяснил «высоким общественным интересом».

«Мы позаботимся о том, чтобы этот документ как можно скорее стал доступен для всех заинтересованных сторон», – сказал глава МИД.

Как пишет СОВА, сегодня состоялось заседание правительственной комиссии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, на котором был обсужден данный вопрос.

«Что касается реформ, то их проведение является одним из основных приоритетов нашего правительства. Правительство активно участвует в процессе реформ. Мы считаем, что Грузия очень быстро и эффективно справляется с реформами, которые должны быть проведены в нашей стране. Соответственно, план реформ, который мы выполнили и запланировали, дает нам основу и возможность подготовить этот вопросник и направить его европейским партнерам», – сказал Дарчиашвили.

Власти Грузии подали заявку на получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза 3 марта. 11 апреля Брюссель передал Тбилиси соответствующую анкету для заполнения. Представители оппозиционных партий ранее призывали правительство к открытости в процессе заполнения опросника.