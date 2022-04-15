Российский продуктовый рынок закрылся на войну

На фоне резкого роста цен и сокращения продовольственного импорта из России Минсельхоз Грузии обещает увеличить посевные площади. Тем временем цены на хлеб и другие продукты обновили очередные рекорды.

Грузия сохраняет критическую зависимость от российского импорта пшеницы и муки, а также подсолнечного масла. По сегодняшней информации Грузстата, собственное производство не покрывает и 15% потребности страны в этой продукции.

К примеру, по итогам прошлого года производство пшеницы составило 136 тысяч тонн, а производство кукурузы оценивается в 233 тысячи тонн, что приблизительно на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В правительстве видят выход в наращивании производства. По словам министра сельского хозяйства Отара Шамугия, ведомство в координации с аграрным сектором приступило к работе над программой увеличения производства зерна. Об этом он заявил в парламенте Грузии в формате «Министерского часа».

«Сложившаяся ситуация показала нам, что нужно делать больше в плане самообеспечения продуктами основного потребления, поэтому мы будем стимулировать производство зерна. Можно за несколько лет повысить самообеспечение страны пшеницей с 15 до 50%, и мы это сделаем», – пообещал министр сельского хозяйства.

Между тем производители хлебопродуктов уже заявляют, что не в состоянии сдерживать цены. Малхаз Долидзе, глава Ассоциации производителей хлебопродуктов, напоминает, что из-за войны в Украине частные пекарни уже увеличили цену на хлеб на 20%, вскоре за ними последуют крупные производители:

«Предприниматель всегда старается сохранять рентабельность. В Грузии остается запас на полтора месяца, но цена уже «кусается». Если учесть, что цены на сахар, масло и другие продукты были неимоверно высоки, я думаю, повышение на 10-15 тетри не станет для страны потрясением. Потребители могут быть возмущены этим, но реальность такова, и у нас нет выбора. Было бы неплохо, если бы государство субсидировало подорожавший хлеб для социально незащищенных слоев населения».

По словам министра Отара Шамугия, проблем с продовольствием у страны нет, однако власти уже подумывают о поиске альтернативных вариантов.

«Мы фактически ежедневно общаемся с импортерами. Могу вам сказать, что по продовольственному снабжению на данном этапе у нас задержек нет. В случае необходимости мы готовы помочь бизнесу получить доступ к альтернативным рынкам», – сказал он.

В оппозиции не удовлетворены разъяснениями министра. По словам депутата «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, сельское хозяйство так и не стало приоритетом для правительства. По его мнению, дело в законодательных изменениях, принятых «Грузинской мечтой» в последние годы:

«По сравнению с 2014 годом, в 2021 году посевные площади под однолетними культурами сократились на 70 тысяч гектаров. Продажа сельскохозяйственных земель иностранцам запрещена конституционными поправками в Грузии. С момента этого изменения прошло почти пять лет – и это значительно повлияло на приток иностранных инвестиций и занятость в стране. В то время как из бюджета транжирятся сотни миллионов на бессмысленные программы по развитию села, которые в итоге отменены как не имеющие перспективу. За последние пять лет из села уехало 51600 человек, по сути, эти люди все уехали за границу, плодородные земли заросли сорняками».

На этом фоне часть грузинских экономистов выступает с конкретными рекомендациями к правительству. Главное из них – наряду с наращиванием собственного аграрного сектора снизить зависимость от крайне непрогнозируемого рынка России. Говорит Бесо Намчавадзе, экономический аналитик НПО «Международная прозрачность – Грузия»:

«Многие убеждены в том, что экономически Грузии не сможет выжить без России, тем более на фоне продовольственного кризиса. Это ошибка. Грузия прекрасно переориентировала экономику на альтернативные рынки при российском эмбарго 2006-2012 годов. Нынешняя война еще раз доказала, насколько неэффективна ставка на одно направление. Надеюсь, власти Грузии сделают соответствующие выводы».

Судя по поступающей информации, не за горами рост цен на подсолнечное и кукурузное масло. Причиной этого является повышение экспортной пошлины в основной стране-импортере – России. В частности, с 1 мая налог на экспорт подсолнечного масла из России увеличится до 372,2 доллара за тонну. Информацию распространяет Минсельхоз России. Для сравнения: в марте аналогичная пошлина составила 260 долларов за тонну.