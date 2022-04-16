В Грузии исключили введение дополнительных ковид-ограничений на Пасху

Впервые с начала пандемии коронавируса на Пасху в Грузии не будут задействовать дополнительные ограничения. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

«В этом году мы встречаем Пасху с более спокойной эпидситуацией, с меньшим риском, чем это было в прошлом году, когда мы многое не знали об этом вирусе, а показатели были высокими. Думаю, на Пасху дополнительных ограничений не будет», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».

При этом он призвал население не забывать о том, что коронавирус по-прежнему циркулирует в стране и отказаться от многолюдных застолий.