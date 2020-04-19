Христос воскрес. Пациент умер

В Грузии, как и во всем православном мире, отмечают Пасху. Правда, в отличие от остальных церквей, грузинская не отказалась от массовых богослужений. Несмотря на призывы врачей и правительства, сегодня ночью в храмах по всей стране прошли торжественные литургии с участием большого количества верующих. Исключение составила только епархия Поти и Батуми, где решением митрополита Григола богослужения проводились лишь священнослужителями.

Грузия отмечает Пасху. Почти как обычно. Но если в предыдущие годы опустевшие улицы городов объяснялись оттоком населения в сельские районы, то в этот раз пандемия коронавируса, наоборот, заставила людей запереться в квартирах. Въезды и выезды из Тбилиси, как и в других крупных городах Грузии, закрыты. Движение автотранспорта внутри городов также запрещено. Исключение – службы доставки и дистрибуции.

Но запреты не коснулись верующих. Все желающие могли присутствовать на торжественной ночной литургии. При условии, что до церквей они добрались пешком или на двухколесном транспорте до начала комендантского часа. Народу было меньше чем обычно. Часть граждан прислушалась к врачам, часть поленилась идти пешком. В итоге привычное восславление «Христос воскрес!» и звуки литургии, которую транслировали все телеканалы, были слышны из окон по всему городу.

Но в соборах все же собралось достаточно прихожан, чтобы опасения медиков стали реальностью. Сами прихожане, правда, опасности не видят:

«Находясь здесь, я не чувствую никакого страха. Господь никому не позволит, тем более в такой день, принести вирус в храм».

В ГПЦ также считают, что пандемия не доставила и не доставит стране много проблем. В пасхальной эпистоле Католикос-Патриарх Илия Второй поблагодарил Господа за то, что богослужение с участием прихожан в храмах страны не было прекращено. Эпистоле зачитал архимандрит кафедрального собора Святой Троицы Деметре:

«С Божьей помощью, с помощью врачей, благодаря действиям правительства и ответственности населения пандемия не доставила нам больших проблем. Пусть будет на то воля Божия, чтобы трудности не возникли и в будущем. И Грузия, и мир будут спасены от этого испытания. Хочу поблагодарить наших прихожан, которые были готовы часами стоять на литургии под открытым небом в холод, ветер и дождь. Я также хочу благословить тех верующих, пожилых и пребывающих в немощи, которые молились и молятся вместе с нами из дома».

Благословил Илия Второй и жителей Абхазии и Цхинвальского региона, а также священнослужителей и соотечественников, проживающих за рубежом:

«Мы знаем, что расстояния и границы не разлучат нас. Мы молимся за вас, вы молитесь за нас, и мы – вместе».

Илия Второй уверен: пандемия коронавируса открыла людям глаза на многие вещи. Он призвал христиан не бояться испытаний и принимать проблемы с благодарностью, во всем видя руку Божию и надеясь на Него.

«Создалась удивительная ситуация. С одной стороны, люди объединились в борьбе с опасной для жизни общей угрозой. Но в то же время они закрылись в своих странах, в своих городах или селах, в собственных домах. Люди получили возможность задуматься и обнаружили, что многое из того, что еще вчера они считали очень важным, сегодня потеряло смысл».

Грузинская православная церковь решила провести богослужение с участием прихожан, несмотря на тревогу, которую бьют эпидемиологи из-за пандемии коронавируса. Правительство страны заняло двусмысленную позицию. Премьер-министр Георгий Гахария на своей страничке в социальной сети Facebook разместил поздравительное обращение, сопроводив его фотографией из церкви. Правда, прошлогодней, но явно диссонирующей с призывом остаться дома.

«Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Для всех православных христиан – это самый большой праздник. У нас, у грузин, есть многовековая традиция празднования Пасхи. К сожалению, в этом году нам приходится отмечать Пасху по-иному, однако сегодня в каждом из нас гораздо сильнее вера и надежда, что это испытание скоро сменит радость. Оставайтесь дома! Заботой друг о друге давайте праздновать победу жизни над смертью, Христос воскрес!»

В ГПЦ невеселые прогнозы инфекционистов назвали нагнетанием паники.

Правда, некоторые из церковных иерархов все же вняли призывам врачей. Митрополит Потийский и Батумский Григол (Бербичашвили) провел пасхальную службу без паствы:

«Пока продолжается пандемия, мы должны избегать таких собраний. И соблюдать социальную дистанцию, которая является пока чуть ли ни единственным лекарством. Сегодня никто не может описать природу этого вируса. И пока специалисты не разберутся с этим вопросом, давайте прислушиваться к советам врачей».

Но подавляющее большинство членов Священного синода все же придерживаются противоположной позиции. Митрополит Руис-Урбнисский Иоб (Акиашвили) считает немыслимым, чтобы кто-то мог заразиться в такой святой день:

«Когда я зашел в собор и увидел этих людей, я, честно говоря, обрадовался. Людям нельзя говорить «нет» (не приходить в церкви), не объясняя. Это в Советском Союзе было «нет и все». Я вот всегда спрашиваю: «почему нет?» Я знаю людей, которые по два часа пешком шли сюда. Вот если человек так потрудился прийти, он что, развлекаться сюда пришел? Человек пришел сюда, потому что это для него очень важно. И когда такое происходит, как отсюда может распространиться пандемия и эпидемия? Наоборот! Я думаю, хоть я и не врач, что если человек верит, если он уверен, то и его иммунная система крепнет».

Но печальная статистика показывает: коронавирус не очень разбирается в церковном календаре. Пока грузинские священнослужители готовились к пасхальной литургии, в стране на одну жертву COVID-19 стало больше. В Батуми умерла 74-летняя женщина. Всего от коронавируса в Грузии скончались четыре человека, число инфицированных на сегодняшний день составило 394.

«Это была очень тяжелая пациентка в критическом состоянии с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, в том числе, с хронической сердечной недостаточностью и диабетом, которые усугубили ситуацию. И нам, к несчастью, не удалось ее спасти», – заявил клинический директор батумской больницы «Медальфа» Алекс Гохелашвили.

Тем не менее главным событием субботы для многих граждан Грузии стало не это, а прибытие в Тбилиси благодатного огня. Его доставили спецрейсом из Тель-Авива вместе со 154 гражданами Грузии, которых тут же отправили в карантин. Священников, сопровождавших благодатный огонь и находившихся в одном самолете с подлежащими обязательной изоляции людьми, такая участь не коснулась. Они привезли огонь прямиком в кафедральный собор Святой Троицы.