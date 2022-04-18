Алан Гаглоев встретился с заместителем главы администрации президента РФ

В Москве прошла встреча заместителя главы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака и кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева. Об этом сообщил ряд осетинских интернет-ресурсов.

Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур должен пройти 28 апреля.

Как сообщается по итогам встречи Гаглоева и Козака, «российская сторона в очередной раз подтвердила, что примет любой выбор народа Южной Осетии». ⁣⁣⠀

«Касаясь темы проведения второго тура выборов президента Южной Осетии, стороны подчеркнули, что они должны пройти в строгом соответствии с законом, в спокойной обстановке, без эксцессов», – сказано в сообщении.

Ранее Алан Гаглоев пояснил свою позицию по вступлению Южной Осетии в состав РФ. Он считает, что воссоединение разделенного народа в составе России — «слишком важная тема, чтобы делать её предметом предвыборных манипуляций сознанием людей».

«Референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации, и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение», – заявил Гаглоев.