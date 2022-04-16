Югоосетинская неделя: со вторым туром определились с третьей попытки

Неделя началась с подведения предварительных итогов первого тура президентских выборов.

По мнению наблюдателей, выборы и последующий подсчет голосов проходили на фоне беспрецедентного недоверия к ЦИКу и действующей власти. Сторонники всех оппозиционных кандидатов вышли на центральную площадь и не расходились, пока ЦИК обрабатывал протоколы участковых комиссий. Таким образом граждане продемонстрировали, что не смирятся с очевидно невероятными результатами голосования.

Еще до обработки данных ЦИКом, когда в избирательных штабах посчитали протоколы избирательных участков и стали известны итоги первого тура, трое оппозиционных кандидатов, не прошедших во второй тур, – Александр Плиев, Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев, выступили с совместным заявлением, что во второй тур они идут вместе с Аланом Гаглоевым, и призвали своих сторонников последовать их примеру.

Таким образом, результат протестного голосования в первом туре – 60,6% против 33,5% сторонников президента.

По Конституции Южной Осетии, второй тур голосования должен состояться не позднее пятнадцати дней после первого тура. Вполне справедливо избиратели и предвыборные штабы рассчитывали на воскресенье, 24 апреля. Эта дата выглядела логичной.

Но, к всеобщей неожиданности, 13 апреля, накануне оглашения окончательных итогов выборов, председатель ЦИК Эмилия Гагиева объявила, что предполагаемая дата второго тура – 8 мая, то есть почти через месяц после первого тура.

В своем решении Эмилия Гагиева сослалась на законодательство, запрещающее проводить выборы в праздничные дни, и на Указ президента Тибилова «Об утверждении календаря праздничных дней и памятных дат в Республике Южная Осетия» от 2 ноября 2015 года, по которому 24 апреля выпадает на православную Пасху, а следующее за ним воскресенье - на праздник 1 мая.

Политолог Вячеслав Гобозов назвал это решение ЦИК абсурдным и антиконституционным. Ссылки на праздники были бы уместны, если бы речь шла о первом дне голосования, но не о повторном, отметил он:

«Что в законе «О гарантиях избирательных прав», что в законе «О выборах президента» упоминание о праздничных днях есть только в статье, посвященной назначению даты выборов, то есть первому дню голосования. Повторное голосование регламентирует уже другая статья закона, и там нет ограничений, связанных с праздничными днями. Зато там четко говорится, что повторное голосование должно быть назначено в течение 15 дней после первого. Двух толкований этой нормы закон не предполагает».

Заявление Эмилии Гагиевой вызвало бурю возмущения в обществе. В оппозиционных штабах назвали такое затягивание неприемлемым и противозаконным, а наблюдатели начали строить пугающие версии, с какой целью власти идут на нарушение избирательного законодательства.

Самая мирная из версий состоит в том, что президент решил совместить второй тур выборов с референдумом о вхождении в состав России. Якобы эта идея позволила ему выиграть выборы 2017 года, поможет набрать голоса и теперь. Как бы в подтверждение этой версии уже после первого тура по домам ходили люди как будто из штаба Бибилова и то ли спрашивали мнения, то ли уговаривали людей немного подождать со вторым голосованием, чтобы провести референдумом.

Пожалуй, единственное обстоятельство, о котором ходоки умалчивали, – это правила проведения плебисцита. Сначала Верховный суд должен дать заключение о том, что вопросы, выносящиеся на референдум, не противоречат Конституции. В случае если ВС РЮО одобрит, закон отводит срок от двух до четырех месяцев на подготовку к референдуму. Даже по ускоренной программе выходит не раньше конца июня. И это при том, что срок полномочий Бибилова заканчивается 15 апреля, и нет никаких правовых механизмов его пролонгировать. Конституция категорически это запрещает.

Вопрос: ради чего городить огород?

Инициаторы этого маневра, по всей видимости, ошиблись с изучением общественного мнения, либо вообще его не изучали.

Принято считать, что Бибилов победил на президентских выборах под лозунгом присоединения к России. Это неправда. Он победил благодаря поддержке Эдуарда Кокойты и его людей, прибавьте к этому поддержку МЧС – самого большого министерства, которое Бибилов создал с нуля и куда принимал людей по принципу личной преданности. Плюс поддержка в комбатантской среде и его фантастическая способность обещать и уговаривать, прибавьте протестное голосование тех, кто разочаровался Леониде Тибилове.

Как выяснилось в феврале, во многом своей победе на выборах в 2017 году Анатолий Ильич обязан и поддержке Аслана Гагиева - Джако, - которого СМИ называют самым опасным российским криминальным авторитетом и киллером номер один.

Бывший замруководителя администрации президента Элина Марзоева признала, что люди Гагиева пресекли злоупотребления административным ресурсом со стороны команды в ту пору президента Тибилова. А по откровениям адвокатов Гагиева их клиент внес в избирательную кампанию Бибилова девять миллионов долларов США и 100 автомобилей «Нива» в качестве товарного взноса.

Теперь сложите все это, и вы поймете, что программа «пять шагов в Россию» – далеко не решающий фактор, который привел Анатолий Бибилова к победе.

Просто такое объяснение было приятно кураторскому уху, и не только кураторскому, судя по тому, как его встречали поначалу в первопрестольной – с почетным караулом и ковровыми дорожками.

Теперь главное, чего не заметили организаторы. Россия за последние пять лет сильно изменилась. Она закручивает гайки, закрывает независимые СМИ. Южные осетины внимательно наблюдают за тем, как ужесточается российское законодательство. На сегодняшний день качество югоосетинского государства выше российского. Здесь есть реальные избирательные права, здесь есть общественное мнение, с которым вынуждены считаться все. Здесь за все время несанкционированных, выражаясь российской терминологией, акций протестов ни один участник не попал за решетку.

Эту разницу понимают в первую очередь те, кому до 45, поэтому они предпочли бы сохранить югоосетинскую юрисдикцию. При этом все понимают, что Южная Осетия – сателлит России, и это ни у кого не вызывает раздражения. Кстати, отношение к России как к союзнице и защитнице – абсолютно искреннее. И даже Путина они любят взаправду.

Но все-таки даже этот во многом формальный суверенитет дает им собственные правоохранительную и судебную системы, а также возможность выбирать себе президента и парламент. И какого бы невысокого качества они ни были, но они все-таки лучше российских аналогов и что самое важное: люди уверены, что довольно скоро смогут привести их в соответствие с нормами цивилизованного общества.

Эти настроения рассмотрел кандидат в президенты Дмитрий Тасоев. Поэтому во время предвыборных дебатов в противовес присоединению он выставил идею равноправного союза двух государств.

Кстати, равноправный союз предусматривает Конституция РЮО, в отличие от упразднения государственности. Поэтому референдум о вхождении, даже если его рассматривать как пиар-акцию, нежелателен еще и потому, что его результаты могут оказаться неожиданными.

Зато избиратели оценят сам факт затягивания, и у них не будет сомнений ради чего эта затея, говорит Вячеслав Гобозов:

«С точки зрения политической целесообразности я не понимаю, что это может им дать. На самом деле такого рода приемы общественность воспринимает как шулерские движения со стороны власти ради того, чтобы сохранить свои кресла любой ценой, и это еще больше вызывает отторжение. Если избирательная кампания пойдет по этому сценарию, президент во втором туре получит голосов на порядок меньше, чем в первом. Даже те, кто могли бы проголосовать за него, будут возмущены и проголосуют против. Поэтому с точки зрения политической целесообразности, я уже не говорю о юридических нюансах, я не понимаю, зачем им это нужно. Такого рода действия, наоборот, мобилизуют протестный электорат.

– Может, отсрочка нужна, чтобы провести мозговой штурм, что-то выдумать?

– Ну, ребята, у них было пять лет, чтобы что-то выдумать.

– Некоторые местные наблюдатели, если угодно назовите их конспирологами, рассматривают возможность уголовного преследования Алана Гаглоева до второго тура.

– Нельзя за пару недель выдумать уголовное дело, осудить человека и т.п. Я вообще не представляю, как можно сфабриковать уголовное дело против человека, который является лидером оппозиции и президентской гонки. Конечно, если бы этот вопрос касался только наших политических элит, тогда другое дело – от них всего можно ожидать. Но этот вопрос уже выходит далеко за рамки их возможностей, учитывая геополитическую ситуацию и взаимоотношения со своим стратегическим партнером. Я не думаю, что сегодня России нужны в Южной Осетии сюжеты, ведущие к усилению напряженности».

У политического редактора «Основы» Руслана Тотрова есть своя, третья версия по поводу того, зачем Анатолий Бибилов оттягивает проведение второго тура выборов. По его мнению, речь идет о поиске неких гарантий для себя и ближнего круга. Гарантий, что он не будет подвергнут уголовному преследованию или даже продолжит политическую карьеру. Возможно, президенту нужно немного больше времени, чтобы спрятать концы каких-то историй, которые не должны стать достоянием гласности. Говорит Руслан Тотров:

«Я полагаю, что Анатолием Бибиловым и его организованной политической группировкой сейчас, безусловно, руководят эмоции, Движимы они исключительно порывами остаться во власти. Несмотря на всю ту негу, в которой господин Бибилов и его команда пребывали все это время, считая себя незаменимыми, и полагая, что именно они и есть закон в Южной Осетии, теперь потихонечку начали осознавать свое поражение. Поэтому, возможно, президент и подконтрольный ему ЦИК тянут со вторым туром по вполне тривиальной причине: пронимая неотвратимость поражения, Анатолий Бибилов ищет пути отступления до того, как будет слишком поздно».

Споры и версии по поводу причин переноса второго тура прервал тот же человек, кто их и спровоцировал. 14 апреля Эмилия Гагиева подвела окончательные итоги выборов, они практически не отличаются от предварительных, и назвала дату второго тура – 28 апреля. Она подчеркнула, что 28 апреля выпадает на четверг, то есть рабочий день, но это не страшно – ЦИК обратился к президенту с просьбой сделать его выходным.

Все выдохнули… Но уже через несколько часов в 22:46 МСК РИА Новости сообщила следующую информацию:

«Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента, так как она выпадает на рабочий день, сообщили в штабе Бибилова РИА Новости».

Местные наблюдатели не успели отреагировать на это заявление, потому что на следующий день, в пятницу, это сообщение опровергала пресс-секретарь президента Дина Гассиева:

«Назначение даты второго тура президентских выборов – прерогатива ЦИК. Анатолий Ильич не будет оспаривать данное решение».

Правда опровержение с одной оговоркой, которая превращает точку в многоточие:

«Что касается просьбы ЦИК по назначению нерабочего дня – 28 апреля, пресс-секретарь отметила, что свое заключение должны дать юристы, после чего будет принято решение».

По наблюдениям депутата Давида Санакоева, люди смотрят на этот калейдоскоп странных событий и теряются в догадках, что происходит в головах президента и его окружения, что происходит в республике:

«За исключением узкого круга посвященных, никто не знает и не понимает, что происходит. Но что бы они ни задумывали, это плохо выглядит со стороны и производит гнетущее впечатление, прежде всего на тех, кто за него голосовал в первом туре, и тех, кто еще колеблется голосовать за Бибилова или не голосовать. Из пятнадцати членов ЦИК десять были назначены по инициативе президента и его партии «Единая Осетия». То есть две трети было за президентом еще несколько дней назад – перед первым туром, а теперь мы наблюдаем противоречия, если не сказать конфликт, между ЦИК и президентом.

– В чем причина, по-вашему? Зачем Эмилия Гагиева утроила провокативный вброс? Она ведь не могла не понимать, какую общественную реакцию это вызовет?

– Мне сложно сказать. Я думаю, люди начинают рассматривать реальную картину, которая открывается в свете последних дней. Они видят, что шансы Анатолия Ильича становятся все меньше, поэтом многие начинают задумываться, мол, если я, уступив требованиям, уж совсем не по закону буду действовать, то с меня потом спросят.

– Многие считают, что все это очередные президентские игры, мол, Избирком изображает независимость…

– Какая разница, в какие игры они там играют? На выходе это выглядит как развал команды. Избиратель смотрит на происходящее и задается вопросом: кого он хочет повести за собой, если от него свои отверчиваются? Как ему поверят чужие, если свои не верят? Или он своим?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия