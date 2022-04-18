У Грузии нет инструментов, которые могли бы оказать какой-то эффект на решения России, но она «не станет страной, где у России будет возможность обойти санкции», – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Впрочем, многие в Грузии все же уверены в необходимости введения определенных мер в отношении России. На эту тему «Эхо Кавказа» пообщалось с пользователями социальных сетей.

– Какие санкции могла бы Грузия ввести в отношении РФ?

Георгий: Не знаю, насколько это можно считать санкцией, но я думаю, что Грузия могла бы ввести «зеркальный» визовый режим для граждан РФ. Думаю, также стоит запретить им приобретать на нашей территории земли, недвижимость. Естественно, мы также могли бы присоединиться ко всем международным санкциям, уже принятым разными странами. Неплохо было бы отказаться от российского газа и полностью перейти на азербайджанский. В ситуации войны, которую Москва развязала против Украины, говорить, что мы ничего не можем поделать, – несерьезно и неправильно.

Мариам: В первую очередь необходимо ввести визовый режим для граждан России, во-вторых, нужно ввести мораторий на продажу им любого вида недвижимости. Также необходимо изучать все денежные транзакции, все переводы, осуществляемые из РФ в Грузию, я говорю о больших суммах. Да и запрет на регистрацию здесь бизнеса должен существовать, поскольку зачастую российские бизнесмены используют нашу страну для отмывания денег. Стоит запретить и реэкспорт российских товаров в другие страны и зарубежных товаров в Россию.

Дато: Это вопрос для экономистов, но я, как рядовой гражданин и неспециалист в этой сфере, считаю, что грузы, ввозимые в Россию и из России в Грузию должны тщательно проверяться на наличие контрабанды. Да и вообще, надо ограничить список экспортируемых и импортируемых в РФ продуктов. Например, можно отказаться от экспорта «Боржоми», это будет ощутимым ударом, но при этом, я уверен, никто не умрет от изжоги.

Вахтанг: Я считаю, что Грузия должна присоединиться к европейским санкциям. Продукты, которые больше не поставляются в Россию, не должны перевозиться транзитом через нашу страну в недружественное государство. Также стоит ужесточить правила въезда граждан РФ в Грузию, как это в свое время сделала Россия в отношении наших граждан. Я видел кадры, как в Доме юстиции русские оформляют бизнес на грузин – это должно быть наказуемо. Нам здесь не нужны российские фиктивные компании, которые, я уверен, обязательно будут заниматься незаконной деятельностью в пользу России. Очень жаль, что подобное происходит с помощью граждан Грузии.

Тамар: Грузинский народ уже давно желает, чтобы были приняты санкции в отношении РФ, но наши власти все говорили, что оккупированная страна не может принять такие меры. Понятно, что у нас кризис, но мы ведь все же можем показать миру, что мы не поддерживаем ее действия. Стоит начать больше узнавать о российских гражданах, посещающих Грузию, чтобы избежать в будущем провокаций. Мы отказываемся от подобного, но если завтра в Кремле решат пойти в наступление на нас, как мы сможем защититься? Никак! Что-то делается для усиления нашей обороны? Нет! А почему?

Бека: Я даже представить не могу, какие санкции Грузия может ввести против России. Мы просто можем делать все для того, чтобы не облегчать участь РФ, в то время как весь мир принимает в отношении этого государства санкции. Например, я часто слышу, что через нашу страну отправляют много денег в Россию, можно попытаться проконтролировать, чтобы этого не происходило в больших масштабах. Более жесткие санкции могут стать причиной новой агрессии против Грузии и открытию второго фронта здесь.