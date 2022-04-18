Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Общество

«У нас будет довольно сложный курортный сезон, если так будет продолжаться»

Вертолет МЧС (иллюстративное фото)

В субботу 16 апреля пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии сообщила, что сотрудники МЧС нашли тело ранее пропавшего российского туриста в горах Гагрского района. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено в ущелье реки Гагрипш, в горном массиве Мамзыщха.

Отмечается, что абхазские спасатели вели поиски Сазонова почти неделю, сотрудникам службы спасения активно помогали местные жители.

Эта история многим напомнила трагедию прошлой весны в горах Абхазии. Тогда вот так же в теплые дни в начале мая группа российских туристов во главе с инструктором Анной Гилевой отправилась в верховья реки Восточная Гумиста в Сухумском районе. Когда в горах резко ухудшилась погода, пошел снег, самый старший из туристов, 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга, выбился из сил, и члены группы решили оставить его на перевале Химса с запасом продуктов, горелкой и палаткой, а сами спустились на равнину. Поиски оставленного официально велись с 12 по 22 мая, но безрезультатно; после этого в горы снова и снова поднимались поисковые группы…

Embed
«У нас будет довольно сложный курортный сезон, если так будет продолжаться»
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:05:20 0:00
Скачать

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником пресс-службы МЧС Абхазии Романом Лабия, и он рассказал о подробностях нынешней поисковой операции:

– Мы искали его пять суток. В минувший вторник к нам поступил сигнал. В 21.56 Гагрская спасательная часть выехала на поиски. А потом уже, на следующее утро подключился поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии, из Сухума ребята поехали. Они были разбиты на группы. В течение пяти суток в общей сложности 25 человек его искали. Поиски осложнялись тем, что пошел снег. Мокрый снег, потом еще раз снег. Высота снежного покрова выросла до двух метров. И его нашли позавчера, он сидел под деревом. В принципе, эту территорию, где он находился уже мертвый, наши ребята ранее прочесывали. Звали, подавали сигналы, но он не отзывался. Предположили, что он умер от переохлаждения.

Сотрудникам службы спасения активно помогали местные жители
Сотрудникам службы спасения активно помогали местные жители

– Тогда, год назад, группа была. А этот что, вообще, одиночка был?

– Да, да, он одиночка был. Его нашли на высоте около девятисот метров над уровнем моря. Это довольно высоко. Заблудился, видно, и потом замерз.

– Он все же был горным туристом или просто пошел прогуляться на высоте?

– Нет, скорее всего, пошел прогуляться. У нас нет сведений, что он был прямо «турист-турист». Его можно назвать скорее отдыхающим, чем туристом, в смысле спортсменом-горником.

– Напоминает чем-то прошлогоднюю историю с тургруппой? Весна, тепло, кажется, что лето уже наступило. Поднимаются в горы, тут идет снег – и…

– И все!

– Да, кстати, а того… Ульянова…

– Все, ни слуху, ни духу…

– Не нашли тела вообще?

– Нет. Не нашли. И даже никаких следов не нашли. Но, по крайней мере, все, что могли, мы сделали.

– Ну, там могли и звери напасть…

– И в расщелину какую-то он мог провалиться.

– Да. В общем, не успел сезон начаться, как…

– Учитывая прогнозируемое количество людей, которые нынче приедут отдыхать, у нас будет довольно-таки сложный курортный сезон, если так будет продолжаться.

Да, удивительно, в прошлом году раз за разом накатывали все новые волны коронавирусной пандемии, унося человеческие жизни, нынешней весной продолжается военная «жатва дьявола» на Украине, но некоторым будто и этого мало, их тянет в совершенно неподходящее время года в горы, чтобы там замерзнуть…

Кстати, на днях, 14 апреля, премьер-министр Александр Анкваб встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Глава спасательного ведомства, доложив о ситуации с поиском российского туриста Сазонова, рассказал об этапах подготовки районных спасательных служб и спецтехники к предстоящему туристическому сезону, во время которого возрастает нагрузка на ведомство. Александр Анкваб поручил определить формы взаимодействия МЧС и Минтуризма по регистрации туристических групп перед отправлением в горы. Он также подчеркнул, что ведомство при подготовке мероприятий к туристическому сезону должно учесть опыт прошлых лет.

Обсуждались и другие задачи, решаемые МЧС. Всего по республике с 1 января зафиксировано около 500 происшествий чрезвычайного характера, ликвидировано 310 пожаров, обнаружено 11 взрывоопасных предметов. МЧС принимало участие в ликвидации последствий 33 ДТП и 49 аварий в ЖКХ. Абхазские спасатели выручили из беды 13 животных… В соцсетях высказывалась мысль, что нынче возросло число пожаров в жилищах. Лабия на это сказал:

– Нет, это в среднюю статистику укладывается. Единственное, мы сейчас акцентируем внимание в информационном поле на самовольные поджоги сухой травы. Сейчас, пока погода нам более или менее благоприятствует, позволяет нам как бы минимизировать это. Но вот в первые дни, еще две недели назад, когда температура подскочила до 20 градусов, уже горела восточная Абхазия в результате таких «санитарных» поджогов, поля горели уже.

– Вот еще мое внимание привлекло то, что 13 животных за квартал было спасено. Мне вспомнилась информация со снимком где-то была, как собака куда-то провалилась…

– Собака провалилась… Это было в районе старого кинотеатра, в Нижней Эшере, там, где спортбаза была. Упала в коллектор, наши ребята доставали ее.

– А какие еще животные бывают, кого приходилось выручать?

– В основном это собаки, по статистике больше их. Но были лошади. Две лошади провалились в старом разрушенном доме. Пол прогнил, и они провалились. Трое суток там находились, потом нас вызвали. И мы с помощью спецтехники, подсовывая под них веревки, вытащили их.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

  • 16x9 Image

    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG