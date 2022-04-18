«У нас будет довольно сложный курортный сезон, если так будет продолжаться»

В субботу 16 апреля пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии сообщила, что сотрудники МЧС нашли тело ранее пропавшего российского туриста в горах Гагрского района. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено в ущелье реки Гагрипш, в горном массиве Мамзыщха.

Отмечается, что абхазские спасатели вели поиски Сазонова почти неделю, сотрудникам службы спасения активно помогали местные жители.

Эта история многим напомнила трагедию прошлой весны в горах Абхазии. Тогда вот так же в теплые дни в начале мая группа российских туристов во главе с инструктором Анной Гилевой отправилась в верховья реки Восточная Гумиста в Сухумском районе. Когда в горах резко ухудшилась погода, пошел снег, самый старший из туристов, 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга, выбился из сил, и члены группы решили оставить его на перевале Химса с запасом продуктов, горелкой и палаткой, а сами спустились на равнину. Поиски оставленного официально велись с 12 по 22 мая, но безрезультатно; после этого в горы снова и снова поднимались поисковые группы…

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником пресс-службы МЧС Абхазии Романом Лабия, и он рассказал о подробностях нынешней поисковой операции:

– Мы искали его пять суток. В минувший вторник к нам поступил сигнал. В 21.56 Гагрская спасательная часть выехала на поиски. А потом уже, на следующее утро подключился поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии, из Сухума ребята поехали. Они были разбиты на группы. В течение пяти суток в общей сложности 25 человек его искали. Поиски осложнялись тем, что пошел снег. Мокрый снег, потом еще раз снег. Высота снежного покрова выросла до двух метров. И его нашли позавчера, он сидел под деревом. В принципе, эту территорию, где он находился уже мертвый, наши ребята ранее прочесывали. Звали, подавали сигналы, но он не отзывался. Предположили, что он умер от переохлаждения.

– Тогда, год назад, группа была. А этот что, вообще, одиночка был?

– Да, да, он одиночка был. Его нашли на высоте около девятисот метров над уровнем моря. Это довольно высоко. Заблудился, видно, и потом замерз.

– Он все же был горным туристом или просто пошел прогуляться на высоте?

– Нет, скорее всего, пошел прогуляться. У нас нет сведений, что он был прямо «турист-турист». Его можно назвать скорее отдыхающим, чем туристом, в смысле спортсменом-горником.

– Напоминает чем-то прошлогоднюю историю с тургруппой? Весна, тепло, кажется, что лето уже наступило. Поднимаются в горы, тут идет снег – и…

– И все!

– Да, кстати, а того… Ульянова…

– Все, ни слуху, ни духу…

– Не нашли тела вообще?

– Нет. Не нашли. И даже никаких следов не нашли. Но, по крайней мере, все, что могли, мы сделали.

– Ну, там могли и звери напасть…

– И в расщелину какую-то он мог провалиться.

– Да. В общем, не успел сезон начаться, как…

– Учитывая прогнозируемое количество людей, которые нынче приедут отдыхать, у нас будет довольно-таки сложный курортный сезон, если так будет продолжаться.

Да, удивительно, в прошлом году раз за разом накатывали все новые волны коронавирусной пандемии, унося человеческие жизни, нынешней весной продолжается военная «жатва дьявола» на Украине, но некоторым будто и этого мало, их тянет в совершенно неподходящее время года в горы, чтобы там замерзнуть…

Кстати, на днях, 14 апреля, премьер-министр Александр Анкваб встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Глава спасательного ведомства, доложив о ситуации с поиском российского туриста Сазонова, рассказал об этапах подготовки районных спасательных служб и спецтехники к предстоящему туристическому сезону, во время которого возрастает нагрузка на ведомство. Александр Анкваб поручил определить формы взаимодействия МЧС и Минтуризма по регистрации туристических групп перед отправлением в горы. Он также подчеркнул, что ведомство при подготовке мероприятий к туристическому сезону должно учесть опыт прошлых лет.

Обсуждались и другие задачи, решаемые МЧС. Всего по республике с 1 января зафиксировано около 500 происшествий чрезвычайного характера, ликвидировано 310 пожаров, обнаружено 11 взрывоопасных предметов. МЧС принимало участие в ликвидации последствий 33 ДТП и 49 аварий в ЖКХ. Абхазские спасатели выручили из беды 13 животных… В соцсетях высказывалась мысль, что нынче возросло число пожаров в жилищах. Лабия на это сказал:

– Нет, это в среднюю статистику укладывается. Единственное, мы сейчас акцентируем внимание в информационном поле на самовольные поджоги сухой травы. Сейчас, пока погода нам более или менее благоприятствует, позволяет нам как бы минимизировать это. Но вот в первые дни, еще две недели назад, когда температура подскочила до 20 градусов, уже горела восточная Абхазия в результате таких «санитарных» поджогов, поля горели уже.

– Вот еще мое внимание привлекло то, что 13 животных за квартал было спасено. Мне вспомнилась информация со снимком где-то была, как собака куда-то провалилась…

– Собака провалилась… Это было в районе старого кинотеатра, в Нижней Эшере, там, где спортбаза была. Упала в коллектор, наши ребята доставали ее.

– А какие еще животные бывают, кого приходилось выручать?

– В основном это собаки, по статистике больше их. Но были лошади. Две лошади провалились в старом разрушенном доме. Пол прогнил, и они провалились. Трое суток там находились, потом нас вызвали. И мы с помощью спецтехники, подсовывая под них веревки, вытащили их.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия