НПО пожаловалось в суд на МВД Грузии из-за избиения журналистов 5 июля

Влиятельная неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» (Transparency International Georgia) подала в суд иск против МВД страны с целью защиты прав 24 журналистов, пострадавших во время событий 5 июля 2021 года в Тбилиси.

Это журналисты и операторы телеканалов «Мтавари», «Формула», «Пирвели», а также онлайн-издания Оn.ge, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Этим иском мы требуем возмещения морального ущерба, а также возмещения ущерба за испорченное оборудование телекомпаниям», - сказала глава НПО Эка Гигаури.

Она подчеркнула, что МВД не смогло защитить журналистов от нападений агрессивных группировок во время событий 5 июля и не смогло обеспечить должные условия для профессиональной деятельности. Гигаури выразила готовность довести иск против МВД Грузии до Страсбургского суда по правам человека.

Всего по делу о событиях 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.