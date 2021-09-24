МВД Грузии напомнили о существовании законов

Служба государственной инспекции оштрафовала МВД Грузии за публикацию видеокадров, на которых запечатлен телеоператор ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава. Ведомство посчитало это нарушением «Закона о защите персональных данных». В МВД этот факт комментировать пока отказываются.

О распространенных МВД 11 июля видеозаписях передвижения оператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава мать молодого человека узнала через несколько дней после смерти сына. В тот момент, когда она оплакивала сына, было не до новостей, а Министерство внутренних дел тем временем активно продвигало версию о его смерти от передозировки тяжелыми наркотиками. В распространенных ведомством видеокадрах молодой человек идет в сторону своего дома явно в нетрезвом состоянии. Благодаря этим записям телеоператор перестал быть жертвой расправившихся с ним радикалов, а некоторые соседи даже сейчас поминают Лексо недобрым словом, говорит его мать Тина Лашкарава:

«Я ведь тогда не смотрела телевизор, а оказалось, что такие кадры они (МВД) распространяли. Зачем? Что это им дало? Зачем они так со мной поступили? Я на улицу не выхожу, некоторые люди ведь во что угодно поверят… Я нарколог, я что, не знаю, что и какую реакцию вызывает? Заявили, что обнаружили в его организме морфин. Конечно, ведь на протяжении трех дней ему кололи морфин в клинике. Зачем об этом нужно было говорить?»

Спустя три с половиной месяца поступок представителей МВД по заслугам оценили в Службе государственной инспекции.

«Поскольку ни одна видеозапись, распространенная министерством 11 июля, не отвечала на главный вопрос, интересующий общество и касающийся конкретной причины смерти (Лексо Лашкарава), а на брифинге не объяснили связь смерти Лашкарава с этими записями, их распространение оценивается как нарушение четвертой статьи «Закона о защите персональных данных». (Принципы обработки данных: данные могут обрабатываться только для конкретных, четко определенных, законных целей)», – сказано в письменном заявлении инспекции, опубликованном сегодня на официальном сайте ведомства.

Более того, одна из видеозаписей была получена министерством незаконно. Ее передало МВД одно медицинское учреждение на основании лишь письменного запроса, никаких документов, необходимых для производства следственного действия, предоставлено не было, что также нарушает вышеупомянутый закон (Статья 5. Основания для обработки данных), говорится в заявлении. В связи с этим МВД оштрафовано на 2 000 лари, а на медицинское учреждение, передавшее ведомству видеоматериал, наложен административный штраф в размере 500 лари.

Часть неправительственного сектора это решение инспекции расценила как подтверждение неоднократно озвученных теорий о незаконных действиях МВД, говорит глава НПО «Молодые юристы» Ника Симонишвили:

«Министерство внутренних дел, обнародовав записи, пыталось манипулировать фактами с целью дискредитировать Лексо Лашкарава. В то же самое время не было результатов экспертизы, которая бы установила, от чего конкретно погиб Лексо Лашкарава».

Бывший Народный защитник, ныне возглавляющий НПО «Институт исследования демократии» Уча Нануашвили называет штраф, наложенный на МВД, прискорбным фактом, но отличным прецедентом:

«Очень жаль, что вместо того, чтобы защищать закон, МВД целенаправленно нарушает его, и сегодня это подтвердилось. С самого начала было понятно, что ведомство пыталось дискредитировать погибшего оператора и тем самым подавить недовольство части общества, (возникшее в связи с событиями 5 июля). Очень жаль, что министерство ни во что не ставит человеческие достоинство и права. Таких случаев, когда МВД подобным образом нарушало законы, множество. Неправительственный сектор неоднократно жаловался на это, но ни один случай не завершался раньше штрафом».

Впрочем, штраф в 2000 лари – минимальная плата за такие противозаконные действия, потому правозащитник считает произошедшее достаточным основанием для подачи судебного иска против МВД со стороны родственников Лексо Лашкарава. В этой системе также должны появиться прецеденты, которые, в том числе, будут служить механизмом предотвращения подобных действий со стороны правоохранительных органов, считает Нануашвили.