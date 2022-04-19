Гизо Углава временно возглавил Национальное антикоррупционное бюро Украины

Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» намерена начать проведение масштабных акций протеста с требованием досрочных выборов и смены власти. Об этом заявляет член партии Леван Хабеишвили, которые недавно провел консультации с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Хабеишвили считает, что все еще актуальным остается протест оппозиции против итогов парламентских выборов, состоявшихся осенью 2020 года — правящую партию «Грузинская мечта» тогда обвинили в фальсификации результатов.

«Мы должны устроить большой народный праздник, день, когда мы попрощаемся с «Грузинской мечтой». Думаю, что в случае мобилизации грузинского народа, властям придется принять конкретное решение», – сказал Хабеишвили в эфире телекомпании «Рустави 2».

О том, как оппозиция добьется назначения досрочных парламентских выборов, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля, отметил Хабеишвили.

Между тем планы оппозиции раскритиковали в правящей партии, пишет агентство «Новости-Грузия».

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отмечает, что недавно оппозиционные партии провели встречу на курорте Бакуриани. По его мнению, целью этой встречи была «разработка революционного сценария в стране».

Депутат от большинства Георгий Амилахвари заявил, что «партия войны и предателей продолжает серию своих деструкций и попытается вызвать волнения в обществе».

Еще депутат от «Грузинской мечты» — Михаил Кавелашвили, сообщил, что оппозиция «наняла иностранного специалиста, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти».

Ранее один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявлял, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Аккерманом, и главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти.