Новости
Сообщение о минировании здания в Гудауте не подтвердилось
Анонимное сообщение о минировании здания налоговой службы в Гудауте не подтвердилось. Об этом сообщает «D News Abkhazia».
Ранее стало известно, что после сообщения о минировании здания в центре города перекрыли движение, из здания эвакуировали работников.
На место прибыли сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия и кинологи МВД. Они не нашли в здании опасных или подозрительных предметов.
Вычислением «телефонного террориста» занимается абхазская СГБ.
В октябре прошлого года поступил анонимный звонок о минировании здания, в котором располагается «Гарант-банк». Вскоре задержали жителя Сухуми Бесика Кварацхелия. Уголовное дело было возбуждено по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Другие новости дня
Российский миллиардер Олег Тиньков выступил против войны с Украиной
Российский миллиардер Олег Тиньков, состояние которого оценивалось журналом Forbes в 2021 году в 4,7 миллиарда долларов, выступил против войны в Украине. В своём инстаграме он написал, что не знает ни одного человека, который получал бы от неё выгоду и назвал её безумной. Запись опубликована 19 апреля.
"Гибнут невинные люди и солдаты, — написал Тиньков. — Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. … Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".
По словам Тинькова, Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании. "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно", — написал он. По его мнению, 90 процентов населения страны против войны, а букву Z в её поддержку "рисуют только дебилы".
Он призвал "коллективный Запад" дать президенту России Владимиру Путину "понятный выход из ситуации", который позволил бы политику "сохранить своё лицо" и остановить массовое убийство. "Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", — написал бизнесмен.
Тиньков — серийный предприниматель, попавший в список богатейших людей России после вывода на биржу основанного им "Тинькофф банка", ставшего одной из крупнейших российских кредитных организаций. По подсчётам Forbes, после начала войны с Украиной его состояние сократилось в пять раз и по состоянию на март он перестал быть миллиардером. В конце марта он попал в санкционный список Великобритании.
28 февраля бизнесмен уже высказывался против войны. "Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день. Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" — написал он тогда.
Henkel прекращает работу в России из-за войны в Украине
Немецкий производитель бытовой химии Henkel прекратит работу в России из-за войны в Украине. О решении уйти с российского рынка сообщается на сайте компании.
Henkel не уволит две с половиной тысячи своих сотрудников в России. Компания собирается продолжать выплачивать им зарплату. "Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине." - говорится в заявлении компании.
Henkel принадлежат бренды Persil, Vernel, "Пемолюкс", "Пемос", "Ласка", Fa, Taft, клей "Момент" и многие другие.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
В Грузии оппозиция анонсирует масштабные акции протеста
Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» намерена начать проведение масштабных акций протеста с требованием досрочных выборов и смены власти. Об этом заявляет член партии Леван Хабеишвили, которые недавно провел консультации с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Хабеишвили считает, что все еще актуальным остается протест оппозиции против итогов парламентских выборов, состоявшихся осенью 2020 года — правящую партию «Грузинская мечта» тогда обвинили в фальсификации результатов.
«Мы должны устроить большой народный праздник, день, когда мы попрощаемся с «Грузинской мечтой». Думаю, что в случае мобилизации грузинского народа, властям придется принять конкретное решение», – сказал Хабеишвили в эфире телекомпании «Рустави 2».
О том, как оппозиция добьется назначения досрочных парламентских выборов, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля, отметил Хабеишвили.
Между тем планы оппозиции раскритиковали в правящей партии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отмечает, что недавно оппозиционные партии провели встречу на курорте Бакуриани. По его мнению, целью этой встречи была «разработка революционного сценария в стране».
Депутат от большинства Георгий Амилахвари заявил, что «партия войны и предателей продолжает серию своих деструкций и попытается вызвать волнения в обществе».
Еще депутат от «Грузинской мечты» — Михаил Кавелашвили, сообщил, что оппозиция «наняла иностранного специалиста, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти».
Ранее один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявлял, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Аккерманом, и главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти.
Из цхинвальской тюрьмы освободили гражданина Грузии Владимира Каниашвили
Гражданина Грузии Владимира Каниашвили сегодня освободили из цхинвальской тюрьмы.
В селе Эргнети, на территории, контролируемой центральными властями Грузии, его встретил замглавы аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе.
Каниашвили был задержан 9 декабря 2021 года у села Цинагари. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили его в незаконном пересечении де-факто границы. Цхинвальский суд приговорил Каниашвили к шести месяцам лишения свободы.
В заключении в Цхинвали все еще находятся семь граждан Грузии, двое из них – бывшие военнослужащие.
Гизо Углава временно возглавил Национальное антикоррупционное бюро Украины
Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава назначен исполняющим обязанности директора НАБУ до момента избрания нового руководителя. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.
Сообщается, что полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ завершились 17 апреля 2022 года.
В НАБУ отметили, что Углава – один из идеологов создания ведомства. В апреле 2015 года он был назначен на должность первого заместителя директора антикоррупционного бюро.
Углава родился 18 ноября 1975 года в грузинском городе Кутаиси. Трудовую деятельность в системе прокуратуры Грузии начал в 1998 году, где работал до 7 ноября 2012 года, занимая пост заместителя генпрокурора Грузии. С 2015 года является гражданином Украины.
Лавров заявил, что Россия начинает следующую фазу «спецоперации» в Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия начинает следующую фазу «спецоперации» в Украине. Об этом сообщает российское госагентство ТАСС.
«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», – сказал он.
Кроме того, Лавров назвал причиной войны против Украины «самодовольство стран Запада после окончания Второй мировой войны».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились.
В ГУР Минобороны Украины предполагают, что войска РФ пытаются добиться хоть какого-то тактического успеха к Пасхе.
Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
В начале апреля Москва заявила о сокращении активности на севере Украины. Вскоре украинские власти сообщили, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях российских военных не осталось.
После отхода российских войск в освобожденных селах и городах фиксируются случаи массовых убийств гражданского населения. Некоторые западные лидеры прямо обвинили Россию в военных преступлениях. Российские власти продолжают отрицать причастность своих военных к убийствам, в частности, называя их «постановкой».
Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».
Румынский суд постановил выдать России сбежавшую из страны чеченку
Суд румынского города Сучава постановил выдать в Россию 36-летнюю чеченку Амину Гериханову, задержанную на границе с Украиной. Москва подозревает её в причастности к терроризму, она настаивает, что преследуется незаконно.
Гериханова уехала в Украину в 2016 году, после того как её стали задерживать полицейские после отъезда её мужа в Сирию. В марте 2022 года она была задержана румынской полицией после того, как в потоке беженцев перешла границу вместе с семилетним сыном, рассказывает редакция Кавказ.Реалии.
Она запросила у Румынии политическое убежище, — следует из слов общавшегося с редакцией родственника Герихановой. Кроме того, она планирует запросить статус беженца. 18 апреля чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявляла, что офис президента Украины дал обещание принять чеченку с сыном обратно в страну. Решение суда в Сучаве было обжаловано.
Сотрудник полиции задержан в Тбилиси по обвинению в убийстве по неосторожности
Сотрудники Специальной следственной службы Грузии задержали старшего детектива управления полиции Старого Тбилиси по обвинению в убийстве по неосторожности. Как сообщает ведомство, убийство произошло в ночь с 18 на 19 апреля в пригороде столицы – Цхнети, близ улицы Гудиашвили.
Старший детектив прибыл на место для проверки факта незаконного приобретения и хранения наркотиков. Во время задержания 30-летнего мужчины был произведен случайный выстрел из табельного пистолета детектива, утверждает ведомство. Задержанный получил смертельное ранение и скончался на месте, пишет агентство «Новости-Грузия».
Расследование ведется по двум статьям УК Грузии — «причинение смерти по неосторожности» и «превышение служебных полномочий». Задержанному полицейскому грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Россия не будет инициировать в ООН расследование событий в Буче
Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий в Украине, в том числе свидетельств массовых убийств мирных жителей в городе Буча под Киевом. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Москва, по его словам, сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.
"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести", - сказал дипломат. Опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда, показывает исключительно предвзятую позицию, утверждает представитель МИД России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий "на максимально высоком уровне" — в Совете безопасности ООН.
Однако президент России Владимир Путин, комментируя события в Буче, называл их провокацией и таким же фейком, как и обвинения в использовании химического оружия в Сирии.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно, в частности, о массовых убийствах жителей города Буча. По данным городских властей, на территории города были обнаружены тела более 400 человек.
Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче - "постановка", другие - что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.
В Киеве возобновили работу 16 посольств и консульств
По состоянию на понедельник, 18 апреля, 16 дипломатических представительств возобновили свою работу в Киеве. Об этом сообщили в МИД Украины.
«С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину», – заявили в ведомстве.
В частности, в Киеве работают представители ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США также намерены вернуть работу посольства в Киеве, но не могут пока назвать сроки.
США запрещают испытания противоспутникового оружия
США в одностороннем порядке взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призвали другие страны присоединиться к ним.
О моратории объявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.
"Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять", - сказала она.
США стали первой в мире страной, взявшей на себя подобное обязательство, отмечается в заявлении Белого дома.
По словам вице-президента США, страна "будет работать с другими странами, чтобы установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе".
В ноябре 2021 года Министерство обороны России сообщило об успешном проведении испытаний, в ходе которых был поражён недействующий российский космический аппарат, находившийся на орбите с 1982 года. Вашингтон заявил, что это привело к скоплению космического мусора у МКС.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС "решительно осуждают" испытания российского противоспутникового оружия.
Подобные тесты также проводили Китай и Индия. По данным агентства Associated Press, США провели испытание противоспутникового оружия в 2008 году.
В заявлении Белого дома испытания противоспутниковых ракет названы "опасными и безответственными". Они создают угрозу для астронавтов, а также для спутников и других космических объектов, которые жизненно важны для безопасности, а также экономических и научных интересов разных стран, подчеркивается в заявлении американской администрации.
Испытания ракет для поражения космических аппаратов ведутся в США с конца 1950-х годов.
NYT: Дирижер из США уволился из Мариинки из-за войны в Украине
Газета New York Times сообщила о том, что американский дирижер Гавриэль Гейне подал заявление об увольнении с должности дирижера Мариинского театра, где он проработал около 15 лет и дирижировал на его сцене более, чем восемьюстами представлениями опер, балетов и симфонических произведений.
Газета называет 47-летнего американского дирижера, получившего высшее музыкальное образование в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях протеже художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, по приглашению которого Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в качестве дирижера в 2007 году .
В интервью газете Гавриэль Гейне говорит, что "невозможно отрицать то, что происходит", имея в виду российское вторжение в Украину. По словам Гейне, "Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место где я хотел бы находиться". Во время последней встречи Гейне и Гергиева глава Мариинского театра, чьи выступления были отменены в Соединенных Штатах и Европе, он также был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского симфонического оркестра за отказ подвергнуть критике российское вторжение в Украину, как говорит Гейне, защищал свою позицию, говоря, что он не ребёнок.
Дирекция Мариинского театра отказалась комментировать информацию об уходе Гавриэля Гейне с поста дирижера театра.
Художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерией Гергиев известен своими близкими отношениями с Владимиром Путиным. Он являлся доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, Мариинский театр щедро финансируется государством, в конце марта Владимир Путин предложил Гергиеву подумать об учреждении единой дирекции для Мариинского и Большого театров.
Зеленский сообщил о наступлении российской армии в Донбассе
Российская армия начала наступление в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении.
"Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся", — сказал Зеленский.
О российском наступлении на востоке Украины ранее также рассказал секретарь Совета нацбезопасности страны Алексей Данилов. Он отметил, что по информации украинских властей в планах российской армии полностью занять Донецкую и Луганскую области до православной Пасхи. В этом году она пройдет 24 апреля.
В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что "началась вторая фаза войны".
Местные жители и журналисты уже рассказывают о боях во всей линии фронта в Донбассе и обстрелах Харькова и Николаева.
Ранее в понедельник командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение к мировым лидерам. Он сообщил, что в Мариуполе, на металлургическом заводе "Азовсталь", укрываются сотни мирных жителей. По словам Прокопенко, об этом известно российским войскам, но они всё равно ведут огонь по заводу. Прокопенко призвал мировых политиков организовать "зелёный коридор" и обеспечить эвакуацию мирных граждан, раненых солдат и тел погибших.
С просьбой помочь с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя к Папе Римскому обратился командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волина. "Вы, наверно, многое видели в своей жизни. Но я уверен, что вы никогда не видели того, что происходит с Мариуполем. Потому что именно так выглядит ад на земле", — написал Волина. Он также подтвердил, что в бункерах "Азовстали" укрываются женщины и дети.
Мариуполь находится в осаде российских войск более полутора месяцев. В городе остаются около 100 тысяч гражданских лиц, при этом полностью прекращены поставки воды, пищи, медикаментов, электричества, в Мариуполе нет ни одного неповрежденного здания.
Россия утверждает, что не атакует мирных граждан и ведёт обстрел только военных объектов. Российское Минобороны неоднократно заявляло, что украинские военные используют мирных граждан как живой щит. Украина эти обвинения отвергает.
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики из-за войны РФ с Украиной
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики с 4,1 процента до 3,2 процентов. Об этом заявил директор организации Дэвид Милпасс. По его словам, рост замедлится из-за конфликта России с Украиной, новых коронавирусных ограничений в Китае, роста цен на удобрения, энергоносители и высокой вероятности повышение процентных ставок.
Ранее Всемирный банк прогнозировал, что экономика Европы и Центральной Азии из-за российского вторжения на территорию Украины снизится более чем на четыре процента. ВВП России, как ожидается, сократится на 11 процентов, а Украины – на 45.
Для остальных стран мира последствия российской боевой операции будут связаны с разрывом торговых цепочек и экономических связей, а также ростом инфляции из-за подорожания продуктов и энергоресурсов. На Россию и Украину приходится четверть мировых поставок пшеницы. Россия также поставляла в Европу 47 процентов газа, 25 процентов газа и 13 процентов удобрений.
Милпасс отметил, что совет директоров Всемирного банка в ближайшее время обсудит пакет мер в размере около 170 миллиардов долларов на период с апреля 2022 года по июнь 2023-го. Финансирование частично поддержит государства, принявшие украинских беженцев, и поможет странам, страдающим от нехватки продовольствия.
Оценки Всемирного банка являются приблизительными из-за продолжающейся войны. Данные организации могут быть откорректированы.
НПО пожаловалось в суд на МВД Грузии из-за избиения журналистов 5 июля
Влиятельная неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» (Transparency International Georgia) подала в суд иск против МВД страны с целью защиты прав 24 журналистов, пострадавших во время событий 5 июля 2021 года в Тбилиси.
Это журналисты и операторы телеканалов «Мтавари», «Формула», «Пирвели», а также онлайн-издания Оn.ge, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Этим иском мы требуем возмещения морального ущерба, а также возмещения ущерба за испорченное оборудование телекомпаниям», - сказала глава НПО Эка Гигаури.
Она подчеркнула, что МВД не смогло защитить журналистов от нападений агрессивных группировок во время событий 5 июля и не смогло обеспечить должные условия для профессиональной деятельности. Гигаури выразила готовность довести иск против МВД Грузии до Страсбургского суда по правам человека.
Всего по делу о событиях 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.
- 5 июля 2021 года в Тбилиси на проспекте Руставели планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Несмотря на то, что акция была отменена, собравшиеся на проспекте гомофобные группировки напали на представителей СМИ – репортеров, операторов и фотографов. Всего был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.
- Первый приговор по делу 17 марта был вынесен Ираклию Кавлашвили. Он был признан виновным в преследовании и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия на проспекте Руставели в Тбилиси 6 июля 2021 года. Кавлашвили получил два года тюрьмы.
- 4 апреля Тбилисский городской суд завершил рассмотрение трех дел по факту массового избиения журналистов 5 июля 2021 года. Подсудимых оправдали в участии в организованном насилии, дело было переквалифицировано, часть обвиняемых были приговорены к одному году лишения свободы, другая часть - к трем годам лишения свободы. Один человек был оштрафован на 5 тысяч лари.
- Кроме того, 4 апреля в Тбилисском городском суде вынесли приговор по эпизоду нападения на съемочную группу телекомпании «Пирвели» - журналистку Миранду Багатурия и оператора Лексо Лашкарава, который был избит группой лиц. Все шестеро проходивших по делу обвиняемых были приговорены к пяти годам лишения свободы.
Источник «Медузы» рассказал о гибели на крейсере «Москва» 37 человек
На затонувшем после пожара на борту крейсере «Москва» погибли 37 членов экипажа, около 100 получили ранения, число пропавших без вести неизвестно. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к командованию Черноморского флота. Всего на корабле находились около 500 человек.
13 апреля Украина заявила о ракетном обстреле «Москвы» и пожаре на крейсере. Это произошло в Черном море, предположительно в 150 километрах от Одессы.
В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Ведомство утверждало, что на корабле сдетонировал боеприпас.
Днем 14 апреля Пентагон и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.
Российское оборонное ведомство также сообщало, что экипаж крейсера эвакуирован в полном составе. В то же время несколько источников, в том числе предполагаемые родственники моряков, говорят, что в результате взрыва были погибшие.
В ночь на понедельник, 18 апреля, в различных телеграм-каналах были опубликованы фотографии и видео, предположительно, горящего ракетного крейсера «Москва». Подлинность фото и видео не подтверждена, но эксперты утверждают, что они выглядят весьма правдоподобно, и корабль на них – это именно «Москва». Как пишут западные аналитики, судя по фото, видимый ущерб не исключает ракетного удара, но подтверждение этого факта потребует более тщательного изучения.
Парламент Грузии не будет в ускоренном порядке рассматривать перенос даты Дня победы
Бюро парламента Грузии не поддержало инициативу оппозиционных депутатов о рассмотрении законопроекта о переносе празднования Дня победы над фашизмом с 9 на 8 мая в ускоренном порядке.
Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил сегодня на заседании бюро, что День победы над фашизмом отмечают 9 мая не только в Грузии и России, но и в Румынии – стране, которая является членом НАТО, а также в Израиле, пострадавшем от Холокоста, пишет агентство «Новости-Грузия».
Глава комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе также считает, что День победы над фашизмом следует по-прежнему отмечать 9 мая: «Когда был подписан Акт о капитуляции Германии, это было 8 мая, 23:00. В Берлине было 11 часов вечера, что означает, что в Тбилиси было 02:00 часа утра — поэтому в Тбилиси было 9 мая, а в Берлине - 8 мая. Так что это было 9 мая в Тбилиси, 8 мая - в Берлине, это приемлемо».
Депутаты от «Грузинской мечты» также подчеркивают, что в процессе принятия решения необходимо учитывать мнение ветеранов, которые привыкли отмечать этот праздник 9 мая.
Один из авторов и инициаторов законопроекта, лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что Грузия должна отмечать День победы над фашизмом вместе с Европой, а не с Россией. «Россия использует 9 мая как идеологическое оружие для формирования так называемого «Русского мира». Для Грузии, подавшей заявку на получение статуса члена ЕС, станет важным посылом перенос празднования Дня победы на тот день, который отмечается в Европейских странах», - сказал Вашадзе.
- Группа депутатов парламента Грузии от оппозиции: Теона Акубардия, Армаз Ахвледиани, Хатуна Самнидзе, Георгий Вашадзе, Тариел Накаидзе и Паата Манджгаладзе, выступили с законодательной инициативой о праздновании Дня Победы над фашизмом в Грузии 8 мая вместо 9 мая. Оппозиционеры предлагают объявить 8 мая официальным выходным в стране.
В оккупированном Россией Геническе установили памятник Ленину
В оккупированном российскими войсками городе Геническ в Херсонской области Украины установлен памятник основателю советского государства и лидеру партии большевиков Владимиру Ленину.
Памятник установлен у здания местной администрации, над которым поднят красный флаг - так называемое знамя Победы - и флаг России. Фото установки монумента опубликовал Геннадий Малюков, назначенный российскими властями руководить местной милицией. Впоследствии было опубликовано и фото установленного памятника. Это не та статуя, которая стояла в Геническе раньше. Откуда взялся новый памятник - не сообщается.
В Украине установка памятников советским деятелям запрещена законами о так называемой декоммунизации. Все имевшиеся в стране памятники Ленину были снесены после 2014 года (за исключением аннексированного Крыма и не контролировавшихся Украиной районов Донбасса). При этом президент России Владимир Путин неоднократно - в негативном контексте - называл Ленина основателем современной Украины (говоря о том, что при Ленине была создана Украинская советская социалистическая республика, включённая в состав СССР). Критикуя в телеобращении перед началом войны украинскую декоммунизацию, Путин сказал, что Россия готова показать, что такое "настоящая декоммунизация".
По всей видимости, памятник Ленину в Геническе - первый, установленный на оккупированных территориях Украины с начала нынешней войны.
Отмечалось, что в первые дни после оккупации территорий российскими войсками над административными зданиями оставались флаги Украины. Однако в последнее время их активно меняют на российские и на "знамёна Победы", а украинскую символику убирают. В понедельник появилось видео снятия герба Украины с административного здания в Бердянске Запорожской области.
Уволенным москвичам предложат общественные работы в парках
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ухода иностранных компаний с российского рынка до 200 тысяч жителей столицы могут остаться без работы. Глава города предложил организовать для них временные работы, говорится в его блоге.
Собянин отчитался о том, что утвердил программу поддержки сотрудников, которые остались без работы или рискуют быть уволенными. На неё выделили более трёх миллиардов рублей. Власти города собираются помочь в первую очередь сотрудникам иностранных компаний, которые приостановили работу или ушли с российского рынка из-за военного вторжения России в Украину.
Собянин предлагает в качестве временной работы для москвичей заняться комплектованием архивов, ремонтом оборудования, а также общественными работами и "тому подобными мероприятиями". "Возможность заняться полезным делом и приобрести новые навыки предоставят центры госуслуг "Мои документы", летние павильоны "Здоровая Москва", парки и другие городские организации." - говорится в блоге мэра столицы. Власти ожидают, что почти 12,5 тысяч человек пройдут переобучение, а ещё 39 тысяч устроятся на временные или общественные работы.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
СГБ Грузии: Россия пытается усилить влияние на абхазскую энергетику
«В 2021 году Кремль активно пытался усилить свое влияние на энергетику оккупированной Абхазии», – говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Документ поступил на рассмотрение в грузинский парламент.
«Частью политики, направленной на аннексию, были заявления, сделанные де-факто властями о необходимости привлечения крупных российских инвестиций в сферу энергетики оккупированной Абхазии», – сказано в отчете.
В СГБ Грузии указывают на желание властей самопровозглашенной республики ограничить работу международных организаций. В Тбилиси считают, что это приведет к «изоляции оккупированного региона и облегчит осуществление процесса аннексии».
В отчете СГБ Грузии также указано, что Россия финансирует около 50% бюджетных расходов Абхазии (69 472 492 доллара США) и около 83% – Южной Осетии (84 898 637 долларов).
В Беларуси задержаны 35 ортопедов. Один из них обследовал Лукашенко
В Беларуси в последнее время были задержаны 35 ортопедов-травматологов. Об этом заявил в понедельник Александр Лукашенко на совещании с участием министра здравоохранения, генпрокурора и главы КГБ Беларуси.
По словам Лукашенко, врачи якобы получали взятки от зарубежных компаний за использование при протезировании тех или иных импортных изделий. "У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома — на карманные расходы хранили. Тридцать пять человек" - сказал Лукашенко. Он призвал подчинённых определиться, "что мы будем делать с этими людьми", упомянув, что сейчас они в СИЗО. По словам главы минздрава, он готов взять медиков на поруки после того, как они "компенсируют огромный ущерб государству".
По словам Лукашенко, среди арестованных и врач, "который не единожды президента (то есть самого Лукашенко - РС) обследовал".
О задержании медиков сообщалось в конце марта, назывались цифры от 25 до 50 задержанных. Официально сообщения подтвердились только сегодня.
Координатор Белорусского фонда медицинской солидарности Рустам Айзатулин в интервью Белорусской службе Радио Свобода усомнился в виновности врачей, сказав, что сотрудники силовых ведомств устраивают "показуху". "Вмезапно все ортопеды-травматологи в Беларуси вдруг оказаись коррупционерами и негодяями, хотя к этому привела система закупок Минздрава" - сказал он.
Глава германской земли согласовывала тексты выступлений с «Газпромом»
Глава правительства германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, представительница Социал-демократической партии Мануэла Швезиг активно сотрудничала с российским "Газпромом", защищая его интересы в деле о постройке газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет британская The Times и германская пресса.
Журналисты получили доступ к переписке, связанной, в частности, с созданием экологического фонда с целью лоббировать скорейшую постройку и введение в эксплуатацию газопровода из России в Германию, против которого возражали США, Украина и ряд стран ЕС. "Северный поток – 2" был достроен, но не заработал. После российского вторжения в Украину власти Германии заявили о заморозке проекта.
Из опубликованной переписки следует, что сотрудничество Швезиг с компанией – владельцем "Северного потока – 2" было настолько плотным, что её представители даже предлагали свои исправления в тексты публичных выступлений главы германского региона. Менеджер по коммуникациям компании Nord Stream 2, согласно документам, в частности, подавал идею того, как "продвигать" фонд в поддержку газопровода: "как "умный ответ" на жёсткую линию США" – писал он главе германской федеральной земли. Кроме того, Швезиг предлагала участие "опытных профессионалов" из компании Nord Stream 2 в руководстве созданного по её инициаиве экологического фонда (он был закрыт после заморозки проекта газопровода).
Политические оппоненты уже призвали Швезиг к отставке. Сама она извинилась за свою поддержку "Северного потока – 2", как и ряд других политиков, прежде всего социал-демократов. "Путин обманул всех нас", – говорила ранее Швезиг о германских политиках, которые выступали за сотрудничество с Москвой. Под критику попал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ранее стало известно, что официальный Киев отказал в его визите в страну, что было подтверждено публично.
В Грузии погиб военнослужащий. Минобороны заявило о самоубийстве
На территории второй пехотной бригады в Сенаки (регион Самегрело, Западная Грузия) погиб 21-летний военнослужащий Джони Ахалая. Он был уроженцем села Саджиджао Хобского муниципалитета.
Как заявили в Министерстве обороны Грузии, Ахалая покончил жизнь самоубийством – застрелился из собственного огнестрельного оружия.
Сообщается, что согласно данным видеокамер наблюдения, во время трагического инцидента солдат был на месте происшествия один.
По факту начато следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Министерство обороны выразило сожаление в связи с трагическим инцидентом и принесло соболезнования семье военнослужащего.
Украина заполнила анкету для вступления в Евросоюз
Правительство Украины полностью заполнило анкету по вступлению страны в Европейский союз. Об этом накануне сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
8 апреля лидеры ЕС, посещавшие Украину впервые после начала полномасштабного российского вторжения, передали президенту Владимиру Зеленскому опросный лист - как часть необходимой процедуры рассмотрения заявки на членство Украины в Евросоюзе. Зеленский заявил, что ответ Киев сможет дать уже через неделю.
Документ оформлен с украинской стороны, теперь Киев ожидает рекомендации "и затем мяч окажется на стороне ЕС", сказал Жовква. Он уточнил, что Европейская комиссия должна будет выпустить рекомендации относительно соответствия Украины необходимым критериям членства в Евросоюзе. По его словам, Киев ожидает предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета, которое состоится в июне.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.
11 марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейский блок отвечает "нет" на заявку властей Украины принять страну в Евросоюз по ускоренной процедуре, поскольку страна находится в состоянии войны.
3 марта об оформлении заявок на вступление в ЕС сообщили Грузия и Молдова. Они также получили опросники для получения статуса-кандидата.
Обе страны, как и Украина, имеют территориальные конфликты. Часть их территорий контролируют поддерживаемые Россией самопровозглашённые республики. И Молдова, и Грузия, заявляя об осуждении российской агрессии против Украины, действуют крайне осторожно. Они соблюдают западные санкции против России, но не вводят собственных.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.