«Если человек получает зарплату ниже прожиточного минимума, как он будет платить за свет?»

Даже те, кто с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию в Абхазии, скептически смотрят на предлагаемую правительством реформу.

– Как вы относитесь к повышению цен на электроэнергию в Абхазии?

Алиса Пачалия: Я к этому действию со стороны власти отношусь отрицательно. Если проанализировать общую экономическую ситуацию, повышение цен на продукты, на бензин, то повышение цен еще и на электроэнергию, мне кажется, что это сильный удар по кошельку. Население в общей сложности будет либо не платить, либо придумывать какие-то другие способы ухода от отплаты. Хотелось бы, чтобы любые решения, принятые государством, были обдуманы с учетом всех внешнеполитических и внутренних ситуаций и принимались на благо народа, но, к сожалению, последние решения не приводят к таким размышлениям.

– Поможет ли это отрасли?

Алиса Пачалия: Повышение цен на электроэнергию отрасли не поможет, если нет грамотного, систематизированного управления и четкого плана или стратегии на то, что с этой отраслью делать. Просто повышение цен, к сожалению, ни к чему хорошему не приведет.

Даниил: То, что мы сейчас платим за свет, – это 40 копеек, это понятно, что мало. Но когда ты видишь, что у тебя в сети 120В, не 220В, из-за которых ты не можешь включить телевизор, ничего. И за это мы должны платить в два раза больше, 90 копеек?! Я готов платить полтора рубля, если у меня будет гарантированно хотя бы 220В постоянно в день.

Девушка: Если это в чем-то поможет отрасли, то, наверное, это было бы неплохо. Но не в данной ситуации. Такая мера, я думаю, будет неэффективна в нашей действительности. Я думаю, что здесь нужно начинать немного с другого. Например, улучшить качество жизни наших граждан, повысить зарплаты, повысить пенсии, тогда у людей будет возможность. Даже те, кто платил, им будет тяжело, если повысят цены на электроэнергию. Пенсионеры, которые получают пенсию 500 рублей, и повышать настолько цену, будет, наверное, не очень эффективно, и на этой отрасли это никак не скажется, это не поможет.

Эмилия: Это, в принципе, ожидалось. Все равно рано или поздно цены бы повысили. Был бы еще свет систематически, было бы вообще замечательно. Кто платил, кто обязательный, тот будет платить. Большинство, конечно, не хотят. Кто-то не считает нужным, к сожалению. Хотя я думаю, что коммунальные услуги надо оплачивать.

Женщина: Насколько бы не повысили плату за потребляемую электроэнергию для населения, это не спасет патовую ситуацию, которая сложилась за все послевоенные годы в данной отрасли. Необходимо понять, что стоит изменить всю систему власти, руководство которой должно быть национально ориентированным. Привлекать потом грамотных специалистов. Наша власть идет по самому легкому пути – это ограбление и так нищего народа. Госстат посчитал, что прожиточный минимум девять тысяч рублей, как из этих цен можно будет реально платить хотя бы за потребляемую электроэнергию, если даже они повысят оплату.

Светлана: Будут платить те же самые, кто платил, 30% или 25% населения. А 70%, особенно майнеры, они не будут платить, у них какие-то «левые» подключения. Опять на бедных пенсионеров, бюджетников, которые получают мизерную зарплату, они будут опять платить. Если ты повышаешь цену на электроэнергию, тогда надо и о качестве электроэнергии подумать. Я совсем не уверена, что то, что они будут получать в связи с повышением цен на электроэнергию, это все пойдет в отрасль. Второе: а где гарантия, что мы зимой будем сидеть со светом? Я считаю, что надо повышать цену, но при этом параллельно надо повышать и доходы граждан.

Ирина: Конечно, нужно платить за свет, но если человек получает зарплату ниже прожиточного минимума, как он будет платить за свет? При желании, наверное, не сможет. Думаю, что будут платить одни и те же. Уровень собираемости, наверное, еще больше снизится. Да и те, кто платил, пенсионеры, бюджетники, они не в состоянии будут оплачивать.

– Поможет ли это отрасли?

Ирина: Вряд ли поможет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия