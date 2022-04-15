«Тариф-грабеж» или «тариф во спасение»?

В абхазском обществе продолжают активно обсуждать анонсированное 13 апреля правительством Абхазии начало с 1 июля, то есть во втором полугодии, поэтапного, рассчитанного на пять лет повышения тарифов оплаты потребленной электроэнергии.

Напомним, что сейчас физические лица в республике платят по сорок копеек за один киловатт/час. С 1 июля те из них, кто потребляет электроэнергию в бытовых целях и не имеет приборов ее учета, будут платить по 90 копеек; потребляющие электроэнергию в пределах социальной нормы и имеющие счетчики - по 70 копеек за кВт/ч; юридические лица и индивидуальные предприниматели – 1,40 рубля за кВт/ч; объекты электрифицированного городского транспорта – 40 копеек за кВт/ч; потребители, осуществляющие добычу криптовалют (в случае, если правительство разрешит этот вид деятельности), – 3,60 рубля за кВт/ч. Предусмотрены и другие тарифы для разных категорий плательщиков.

Представители политической оппозиции откликнулись на это решение дружной критикой. Так, лидер Абхазского народного движения (АНД) Адгур Ардзинба выложил короткое видеообращение в соцсетях:

«Вчера было анонсировано очередное «эффективное» решение правительства – об увеличении тарифа на электроэнергию более чем в два раза для простых граждан. В статье 19-й Конституции Абхазии сказано о праве граждан на социальную поддержку и защиту. Видимо, во власти по-своему трактуют норму нашей Конституции».

Подвергнув критике положение в энергетике и других сферах экономики Абхазии, Ардзинба заключил:

«Состоялось первое заседание вновь избранного парламента Абхазии седьмого созыва, с чем я и поздравляю народных избранников. Уважаемые депутаты, хочу обратиться к вам с просьбой начать свою работу с оценки деятельности, эффективности действующего правительства. Так как дальнейшая безответственная, халатная работа этого правительства может привести к массовым акциям протеста, что в сложившейся внешнеполитической ситуации будет не очень благоприятно для Абхазии в целом».

Аргументы за повышение энерготарифов не раз озвучивала в СМИ в эти дни вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, которая еще прошлым летом в разгар обсуждения проблем энергетики в обществе и парламенте сообщала о разработанной программе такого поэтапного повышения. Вот несколько фрагментов из ее интервью:

«Энергохозяйство республики надо содержать. Оно немаленькое, оно уже ветхое. Бюджет республики нести такое финансовое бремя по оздоровлению отрасли в целом с учетом ее состояния физически не может. Это значит, что ситуация будет только ухудшаться… То, что тарифную политику надо менять, я думаю, знают все. И все считают, что это правильный подход. Другое дело – в какое время это делать. Да, не самое подходящее время, сложное время. Но в каких условиях мы находимся в энергетике? Последнее решение об энерготарифах правительство республики принимало в 2012 году. Ну, наверное, за десять лет я не знаю товаров и услуг, цена на которые в республике соответствовала бы цене 2012 года… Граждане Южной Осетии, про которую не скажешь, что она более финансово богатая страна, чем Абхазия, тем не менее в селе платят по 2 рубля 37 копеек за киловатт/час, а в городе по 3 рубля… Город Сухум лихорадило всю зиму, и вот, поверьте мне, эта зима для меня была очень тяжелой в человеческом плане, потому что я, естественно, как и все, сидела без света в том же режиме, в котором сидели все наши граждане. Соседи, друзья, родные, близкие, просто люди, которых ты знаешь… Когда кого-то встречаешь, всегда чувствуешь дискомфорт, потому что доля ответственности за все происходящее лежит на тебе. Если мы не изменим ситуацию радикально, если не будем принимать вот такие, наверное, непопулярные решения, может быть еще хуже».

Что касается откликов в интернет-сообществе и в частных беседах с энергопотребителями, то тут царило редкостное единодушие – практически все высказывались против повышения. Доводы при этом обычно звучали следующие: сейчас такая сложная экономическая ситуация из-за западных санкций против России… разве можно повышать тариф сразу в два раза… за такое низкое качество электроэнергии (слабое напряжение в сети, его перепады и прочее) я еще должен вдвойне платить?

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» Алхасом Чанба, который, естественно, выступает «за». По его словам, суммарно все эти доводы можно сформулировать так: «Ну, не хочется нам платить больше!» А «неподходящее время» для повышений тарифов будет всегда; в прошлом году сказали бы: «Как это можно в разгар пандемии!» «Повышение тарифа в два раза» – звучит как «ужас-ужас», но ведь можно о том же сказать и по-другому – на пятьдесят или тридцать копеек, а это ведь смешно, например, с точки зрения приезжающих к нам российских туристов. А что касается качества подаваемой электроэнергии, то как его можно поднять без вложения средств в энергосистему? Алхас Чанба говорит:

«Это абсолютно необходимая мера – повышение тарифов. Здесь надо понять, что оно идет поэтапно. Даже вот эти цифры, которые вводятся через два с половиной месяца, сегодня в принципе экономическим требованиям взаимоотношений абонентов и «Черноморэнерго» не отвечают. Условно говоря, еще «вчера» нужно было принимать такой документ, потому что в наших условиях никак не получается работать по старым тарифам».

На вопрос, сколько сейчас собирает в год «Энергосбыт» за потребленную энергию, Чанба ответил:

– Где-то 396 миллионов рублей.

– Ну, то есть теоретически в два раза может собираемая сумма увеличиться?

– Теоретически да. Но это зависит от того, как у нас будет идти сбор.

– Говорят также: у нас пятьдесят процентов населения не платит за электричество. Пусть сперва с них взыщут, а потом и мы вдвойне будем платить. Но у нас еще ни при одном из пяти президентов заставить платить неплательщиков не удавалось.

– Я вам так скажу. Что касается неплательщиков, то пусть это не так заметно, но ситуация тут понемногу меняется. С неплательщиками ведется работа. Понимаете, система взаимоотношений так устроена, что мы же не можем отделить плательщиков от неплательщиков и с первых перестать взимать плату, пока не расплатятся вторые.

А заметно уменьшить число неплательщиков, уверен Чанба, должна установка приборов учета с автоматическим отключением от электросети абонентов за неуплату.

Что касается протестных акций против повышения, то тут ничего исключать нельзя. Нынешней зимой и даже в марте в абхазском сегменте соцсетей порой звучали призывы выйти на митинги против веерных отключений электроэнергии. В ответ в тех же соцсетях язвили: «То есть вы хотите, чтобы через день-два все наши электросети полетели в тартарары?» А вот протесты против повышения энерготарифов – практика во многих странах распространенная. Можно вспомнить и о том, как митинги оппозиции при президентстве Александра Анкваба начались как раз после незначительного их повышения. Но наблюдатели тогда высказывали мысль, что не следовало это делать зимой, когда в Абхазии начинают потреблять электричество значительно больше. Сейчас повышение предусмотрительно наметили на лето. Но аргументов «против» у несогласных, как видим, всегда найдется немало.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия