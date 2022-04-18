Ахра Аристава: «Может быть, тут кому-то хотят обеспечить сверхприбыль»

Министерство экономики Абхазии объявило о повышении тарифов на электроэнергию с 1 июля этого года. Экономист Ахра Аристава посчитал, что правительство в перспективе намерено изымать у потребителей ежегодно в виде платы за электроэнергию около 6 млрд рублей. Однако, по оценке экспертов, для развития энергетики требуется вкладывать в отрасль около двух миллиардов рублей в год.

– Ахра, в своем посте в социальной сети Facebook вы пишите о том, что после объявленного правительством повышения тарифов на электроэнергию с населения будут собирать 6 млрд рублей в год. Как образовалась сумма, которую вы называете?

Ссылка идет на Южную Осетию и на то, что десять лет тариф не менялся. Эти причины некорректные. Если десять лет тариф не повышался, значит, на то тоже были причины

– Речь идет о тарифе, который обещают ввести через пару лет, средняя сумма названа 2 рубля за киловатт/час. Недавно на государственном телеканале выступал Зураб Багапш (руководитель ГК «Черномрэнерго»), он сказал, что мы вышли на потребление около 3 млрд киловатт/часов в год. Если усредненный тариф 2 рубля, то средняя сумма получается 6 млрд рублей. Правительство комментировало свое постановление, речь идет и о тарифе на майнинг, поэтому там не только два рубля будет, там и три рубля будет. Ссылка идет на Южную Осетию и на то, что десять лет тариф не менялся. Эти причины некорректные. Если десять лет тариф не повышался, значит, на то тоже были причины.

– А почему вы считаете, что некорректно сопоставлять нашу ситуацию с ситуацией в Южной Осетии?

– Потому что у Южной Осетии нет долевого участия в такой крупной электростанции, как ИнгурГЭС, и они платят повышенный тариф, потому что идет импорт электроэнергии. У Абхазии есть долевое участие в крупнейшей на Кавказе станции ИнгурГЭС, это 40% участия в выработке электроэнергии, и у нас тариф должен быть гораздо ниже. Вопросы тарифов на энергоносители очень щепетильные, и решать их так, как пытается правительство, – абсолютно не приемлемо.

– Есть ли у вас расчет по тем тарифам, на которые сейчас объявлено повышение с 1 июля этого года? Какая там образуется сумма?

– Сегодня, если ничего не делать, мы выйдем на 700 млн рублей.

– В Абхазии сборы платежей за электроэнергию составляют около 40%, и очень большое число должников. Как вы считаете, насколько реалистичны эти планы?

Главный вопрос сейчас возникает другой: по расчетам получается, что правительство планирует изымать у населения больше денег, чем необходимо по тому же плану модернизации энергосистемы, вот о чем речь

– Правительство озвучило, что будут ставиться счетчики, будет налажен учет. Если будет налажен учет и поставят счетчики, то, как показывает практика, в тех районах, где стоят счетчики, собираемость выше 90%. То есть с собираемостью вопрос понятен. Главный вопрос сейчас возникает другой: по расчетам получается, что правительство планирует изымать у населения больше денег, чем необходимо по тому же плану модернизации энергосистемы, вот о чем речь. Одной из целей установки счетчиков было снижение потребления. Но у нас опять появился тариф по майнингу, а майнинг у нас из публично озвученных представителями «Черноморэнерго» цифр потребляет до миллиарда киловатт. Получается, что понижения тоже не будет, если у майнеров будет легализованный тариф. Мы опять останемся на этих трех миллиардах потребления: 1 млрд 750 млн киловатт/часов мы получаем с ИнгурГЭСа, остальное, скорее всего, придется закупать заграницей. Главная цель, озвученная специалистами, – понизить потребление и выйти на нормальное потребление, этот план тоже, скорее всего, будет сорван, если мы не решим вопрос с майнерами. То есть план абсолютно не понятный, он не детализированный, и поэтому возникает столько вопросов. И очень важный момент с учетом того, что счетчики будут поставлены, тариф приводился по Южной Осетии, они там платят три рубля за киловатт/час, а при тарифе три рубля это уже не шесть, а девять миллиардов рублей.

– Есть ли у абхазских экономистов понимание того, на решение каких задач правительство планирует направить средства, которые они соберут за счет повышения тарифов? Как они будут их тратить?

В любом случае, нужен финансовый план, если вы обращаетесь к народу и говорите, что вам не хватает денег. У вас должна быть четко сформирована сумма, которой не хватает

– Если вы хотите повысить тарифы, у вас должен быть конкретный финансовый план доходов и расходов, который не был озвучен. Я могу привести в пример предприятие «Курорт Пицунда». Когда его директором был Даур Курмазия, он имел четкий финансовый план: на капитальный ремонт был финансовый план и был план по доходам. В результате бюджет получил серьезный результат: доходы компании после капитальных вложений увеличились в три раза – со 156 млн рублей до почти полумиллиарда рублей. Понятно, что энергетическая сфера более технологически сложная, но, в любом случае, нужен финансовый план, если вы обращаетесь к народу и говорите, что вам не хватает денег. У вас должна быть четко сформирована сумма, которой не хватает. Например, было озвучено на высшем уровне после приезда российских экспертов, что ежегодно надо вкладывать в энергетику полтора миллиарда рублей, допустим, ошиблись, надо вкладывать два миллиарда рублей. Куда вкладывать? В какие сети, в какие подстанции, нужен полный перечень капитальных вложений с планом работ по месяцам, по годам, и тогда народу будет понятно, на что идут деньги, зачем они нужны и какая необходима сумма. А сумма озвучена от полутора до двух миллиардов рублей. Возникает вопрос: если надо полтора-два миллиарда, то зачем делать тарификацию под шесть миллиардов рублей? Зачем отнимать лишние деньги? Или зачем обеспечивать такую сверхприбыль? Или какой план вообще конечный?

– В своей публикации вы задаете риторический вопрос: кому нужно изымать у населения эти деньги? Есть ли у вас ответ на этот вопрос на самом деле? С какой целью это делается в ситуации, когда обществу не предлагается никакая внятная программа дальнейших действий, ни плана по доходам и расходам?

– Я могу только предположить. Дело в том, что очень настойчиво обществу предлагалось привлечь инвесторов в энергетическую отрасль. И, скорее всего, это делается для того, чтобы обеспечить рентабельность и высокие доходы для предполагаемых инвесторов. Другого объяснения у меня нет. Конечно, прибыль даже у госкомпаний должна быть, это нормально, но здесь возникает вопрос не просто об обеспечении прибыли кому-то, здесь возникает вопрос целесообразности, вопрос возникает о том, что, может быть, тут кому-то хотят обеспечить сверхприбыль. Тут очень много вопросов, поэтому я думаю, что нужна детализация планов. Я надеюсь на то, что депутаты пригласят членов правительства и будут задавать им профессиональные вопросы…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия