Новая наступательная стратегия кандидата Бибилова

За десять дней до повторного голосования на выборах президента Южной Осетии Анатолий Бибилов провел назначения чиновников и пообещал новые. «Эхо Кавказа» расспросило наблюдателей, в чем смысл кадровых ротаций между первым и вторым туром.

В субботу в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram Анатолий Бибилов заявил, что в ближайший понедельник ожидаются кадровые решения, не уточнив, кого именно они затронут:

«Могу сказать, что определенные решения будут, некоторые решения в ближайший понедельник – послезавтра. Выборы – это не тот период, когда работа должна остановиться... Период выборов – это тоже работа. Твои функциональные обязанности должны выполняться независимо от выборов...»

В понедельник Анатолий Бибилов провел два малозначимых назначения. Они явно не тянут на обещанные президентом «кадровое решения», и их уж точно недостаточно, чтобы удерживать внимание избирателей в оставшиеся до 28 апреля дни.

Поэтому, наверное, публика вправе считать их неким началом пусть небольшой, но все-таки серии увольнений и назначений. В понедельник Анатолий Ильич освободил от должности главу Квайсы Геннадия Баззаева и назначил нового мэра – Алана Хугаева. Местные наблюдатели не преминули заметить, что квайсинцы начали засыпать президента жалобами и просить поменять им главу еще года три назад, но президент услышал их только перед вторым туром выборов.

Еще одно кадровое решение: Бибилов назначил министром обороны Владимира Пухаева.

Напомню, он выдвигался кандидатом в президенты, но его срезала лингвистическая комиссия, он не сдал диктант. По отзывам цхинвальцев, у Владимира Пухаева репутация приличного человека, поэтому при любых других обстоятельствах они назвали бы это назначение удачным кадровым решением, которое понравится и военным, и югоосетинской общественности в целом. Но в контексте второго тура выборов это выглядит как переход в лагерь Бибилова. Если через девять дней во время голосования победит Алан Гаглоев, то Пухаева могут отправить в отставку. Такая вероятность существует хотя бы потому, что уволенный перед выборами министр обороны Ибрагим Гассеев сейчас в штабе Гаглоева.

По мнению сопредседателя движения «Союз Алания – Россия» Роланда Келехсаева, эти перестановки между первым и вторым туром выборов не имеют никакого смысла. Если президент потерпит поражение, то формировать новое правительство и назначать глав районов будет кто-то другой. А если победит, то куда удобнее провести назначения после инаугурации… Единственное объяснение происходящему – кто-то надоумил президента, что новые кадровые решения понравятся избирателю и прибавят Бибилову голосов во втором туре. Но эффект может оказаться и прямо противоположным, считает Роланд Келехсаев:

«Если президент увольняет чиновника и берет на его место нового, значит, он признает, что чиновник работал плохо. Президент также понимает, что люди ими недовольны, иначе зачем такое демонстративное кадровое решение? Но тогда почему он не уволил их раньше, они ведь и раньше работали плохо? Значит, мотив назначений не в том, чтобы улучшить качество государственного сервиса, а чтобы задобрить избирателя.

– Думаете, не получится задобрить?

– Избиратели помнят, что все эти годы президента не интересовало ни мнение депутатов, ни мнение народа. Президент всегда подчеркивал, что это его исключительное право – назначать и увольнять людей, и он не намерен идти на компромиссы в кадровых вопросах. Можно вспомнить, как большинство депутатского корпуса требовали отставки министров внутренних дел и юстиции как ответственных за истязание заключенных. Тогда и общественное мнение было на стороне депутатов, но президент не пошел на уступки. А сейчас чего вдруг засуетился?»

По мнению Давида Санакоева, эта история напоминает попытки предвыборного штаба Леонида Тибилова провести кадровые перестановки в январе 2017 года перед началом избирательной кампании. Тогда соратники предлагали Леониду Харитоновичу отправить в отставку Бориса Чочиева и Доментия Кулумбегова. Как они тогда говорили, это необходимо было сделать, потому что эти двое раздражали избирателей. Чочиев – своим влиянием на президента, а насчет Кулумбегова версий было несколько… Леонид Харитонович тогда на отставки не согласился, и правильно сделал. С точки зрения привлечения голосов кадровые решения перед выборами – предприятие бессмысленное, зато выставляют президента в невыгодном свете как человека, утратившего уверенность в себе и своей команде. Говорит Давид Санакоев:

«Понятно, что он не сдаст ключевых министров. Он не может отказаться от генпрокурора, министров внутренних дел или юстиции, пока все не разрешится. Но и без них общеизвестно, что президент не любит вынужденных кадровых решений под давлением внешних обстоятельств. Поэтому уступки даже по второстепенным членам команды он воспринимает болезненно, как недопустимое проявление слабости. В этом смысле кадровые решения перед вторым туром выборов говорят о том, что он чувствует себя неуверенно, он нервничает и пытается как-то выровнять ситуацию. Примечательно, что ни один из семнадцати кандидатов, заявивших о желании принять участие в выборах, не призвал голосовать за Бибилова. Ни одна общественная организация не заявила о поддержке действующего президента. Такое впечатление, что он совсем один. Он сейчас очень активен, проводит много встреч с избирателями, у него часто обновляется телеграм-канал, но, похоже, его уже никто не слышит».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия