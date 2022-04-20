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Алан Гаглоев: будущее отношений с Грузией «зависит от многих факторов»
Будущее отношений с Грузией «зависит от многих факторов», – заявил кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев в интервью РИА Новости.
«Все зависит от политики Грузии. Народ Южной Осетии свой выбор уже сделал в 1992 году. Но до 2002-2003 годов был период, когда торговые связи стали налаживаться с населением Грузии. Однако Михаил Саакашвили, как мы помним, с подачи Запада разрушил то, что с трудом удалось склеить после агрессии конца 80-х – начала 90-х, что привело к военному противостоянию и в 2004, и в 2008 годах между Грузией и Южной Осетией. Результатом войны 2008 года стало признание Южной Осетии со стороны РФ и ряда государств. В настоящее время диалог с Грузией ведется в формате Женевских дискуссий и встреч МПРИ (механизм по предотвращению и реагирования на инциденты). Других контактов нет, а возможны ли они в будущем в том же формате, как до 2004 года – зависит от многих факторов», – сказал Гаглоев.
Югоосетинский политик при этом заявил о «генетической верности» союзу с Россией.
«Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне. Часть разделенного народа проживает в России, в том числе выходцев непосредственно из Южной Осетии по всей России столько же, сколько в республике. Абсолютное большинство наших жителей имеет российское гражданство с 90-х годов. Мы связаны с Россией исторически и духовно. Мы помним август 2008 года, мы помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными. Российская Федерация – наш стратегический партнер, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским. И наш союзнический долг – это, прежде всего, законность на нашей территории и экономическая самостоятельность», – сказал он.
Говоря об инициативе действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова провести референдум о вступлении Южной Осетии в состав России, Гаглоев отметил, что «столь важное решение не принимается в одностороннем порядке».
«И главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию», – сказал Гаглоев, добавив, что «воссоединение с Северной Осетией в составе России – вековая мечта осетинского народа».
Гаглоев подтвердил, что провел в Москве встречу с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.
«Он подчеркнул уважение России к выбору осетинского народа и выразил заинтересованность Москвы в законности и прозрачности выборного процесса», – заявил Гаглоев.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур должен пройти 28 апреля.
Другие новости дня
Глава Россотрудничества поспорил со своей подчинённой Поклонской о значении буквы Z
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал интересы агентства приоритетными и обещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской о том, что буква Z символизирует "горе и трагедию как для России, так и для Украины". Об этом Примаков написал в телеграм-канале.
По словам Примакова, символы Z и V, которыми отмечают российскую военную технику, участвующую в так называемой "спецоперации" в Украине, "стали народным символом поддержки армии" России и "самого освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований режима". "Поддержание легитимности режима, совершающего военные преступления", он назвал странным, и заявил, что считает нужным "говорить громко и ясно" о необходимости смены власти на Украине.
Таким образом, Примаков отреагировал на слова своего заместителя, бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма и депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской. Ранее в эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь", который ведут журналисты закрытого "Эха Москвы", она назвала букву Z символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон. "Гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда", — сказала она.
Позже, отвечая на заявление Примакова, Поклонская отметила, что действительно считает, что любая форма насилия несёт горе, смерть и разрушение. Она же призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно", в то время как в обществе "растет ненависть и страх". "Опасно слепо поклоняться любым символам — история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы», — написала она в телеграм-канале. Поклонская также добавила, что "назвать все эти вещи по-другому", она не может и готова понести наказание, если это нарушает её должностной регламент.
Ранее Поклонская, которая родилась в Луганской области, назвала вторжение в Украину "катастрофой". В интервью Катерине Гордеевой она сказала: "Я — гражданка России, но украинка. Родина, конечно, там".
- Латинские буквы Z и V считают символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит в Украине по приказу президента Путина.
- Использование букв Z и V в контексте войны запретила Верховная рада Украины, Молдова и несколько регионов в Германии.
Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции «Эхо Москвы»
Таганский суд Москвы отказал признать незаконным ограничение доступа к эфиру и сайту радиостанции "Эхо Москвы". Они были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры 1 марта. После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" закрыл редакцию.
О результатах рассмотрения дела сообщило 20 апреля издание "Новая газета. Европа". Юристы "Эха" пытались доказать, что в предписаниях Генпрокуратуры не указывалось, какие нарушения у радиостанции были в эфире и какие публикации нарушали российские законы. Судья Надежда Киселёва сочла эти доводы безосновательными.
Бывший главный редактор и акционер "Эха" Алексей Венедиктов сообщил в телеграме, что решение суда будет обжаловано. По его словам, в ходе заседания выяснилось, что Генпрокуратура не требовала ликвидации сайта "Эха Москвы" как СМИ и не упоминала эфир радиостанции в своём представлении.
- После начала войны с Украиной в России фактически была введена военная цензура и были закрыты или заблокированы десятки СМИ. Своё бюро в Москве вынуждено было закрыть Радио Свобода, был заблокирован сайт радистанции, её региональных проектов, телеканала Настоящее время. Эфир прекратил телеканал "Дождь", прекратила работу "Новая газета", редакции западных телеканалов и газет.
Руководитель Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев
Руководитель Европейского совета – руководящего органа Евросоюза, объединяющего лидеров стран-членов ЕС, – Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев. Об этом он написал в социальных сетях, назвав Украину "сердцем свободной и демократической Европы".
Шарль Мишель проведет переговоры с руководством Украины о взаимодействии ЕС и Киева, помощи европейских стран Украине и перспективах вступления этой страны в Евросоюз.
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителям Евросоюза заполненный опросник – это часть процедуры, ведущей к присвоению стране статуса кандидата в члены ЕС.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.
Михаилу Саакашвили стало плохо в зале суда. ВИДЕО
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стало плохо во время судебного процесса по делу о незаконном пересечении границы.
«Мне необходима помощь врача», – сказал Саакашвили, после чего его вывели из зала суда.
Политик вернулся в зал через десять минут и сказал, что его беспокоит слабость, бессонница.
«Я потерял около килограммов за последние дни. Я практически не могу есть. Наверное, с этим связано, что в воскресенье я полностью потерял контроль над ногами», – добавил Саакашвили.
Он также сделал заявление по ситуации в Украине.
«Украина и весь мир побеждают в этой войне и выигрывают у векового врага Грузии», – отметил Саакашвили.
Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября 2021 года и продолжал ее в течение 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Соратники и адвокаты Саакашвили считают, что он должен продолжить лечение за границей.
Россиян не пустят на Уимблдон из-за войны в Украине
Российские теннисисты, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева, не будут допущены на Уимблдон из-за российского вторжения в Украину. Об этом передает Reuters.
Газета The New York Times сообщила, что запрет будет касаться не только россиян, но и белорусов. В то же время, по данным Sportico, в отношении белорусских спортсменов решение пока не известно.
Организатор Уимблдона, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), в начале апреля сообщил, что решение о допуске россиян и белорусов будет объявлено до истечения срока подачи заявок на участие в турнире в середине мая.
Российским и белорусским спортсменам также запретили участвовать в командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.
Ранее британский министр спорта Найджел Хаддлстон заявлял, что правительство поддержит решение вообще не допускать россиян и белорусов на турниры. В случае же допуска на соревнования на территории королевства спортсменам из России и Беларуси придется письменно подтвердить, что они не будут одобрительно высказываться о Владимире Путине, властях России или Беларуси и что они не получают от них деньги.
Сразу после начала российского вторжения в Украину Даниил Медведев осторожно высказался против войны. "Я полностью за мир", — сказал он на пресс-конференции на турнире в мексиканском Акапулько. Андрей Рублев после выхода в финал турнира в Дубае написал на объективе телекамеры: "Нет войне, пожалуйста".
Глава Женской теннисной ассоциации WTA Стив Саймон ранее выступил против недопуска спортсменов к соревнованиям по политическим причинам.
В первую десятку мужского мирового рейтинга входят россияне Даниил Медведев (2 место) и Андрей Рублев (8 место), в первую двадцатку женского — россиянка Анастасия Павлюченкова (15 место), а также белоруски Арина Соболенко (4 место) и Виктория Азаренко (18 место).
Уимблдонский турнир пройдет c 27 июня по 10 июля в Лондоне.
Борис Джонсон извинился перед парламентом за вечеринку во время карантина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 19 апреля принёс глубокие извинения перед Палатой общин за посещение вечеринки во время локдауна. На прошлой неделе глава правительства был оштрафован за нарушение правил карантина, став первым в истории королевства премьер-министром, уличённым в нарушении закона во время пребывания на своем посту.
"12 апреля я получил уведомление о штрафе относительно мероприятия на Даунинг-стрит от 19 июня 2020 года. Я немедленно оплатил штраф и принес британцам извинения. Я использую сегодняшнюю возможность в первый же день вновь повторить свое чистосердечное извинение перед Палатой общин",— сказал Джонсон в ходе заседания, имея в виду, что парламент во вторник в первый раз собрался после пасхальных каникул.
В четверг парламент проголосует за решение разобрать ситуацию с Джонсоном на заседании парламентской комиссии по привилегиям. Потенциально она могла бы наказать его несколькими способами, самый тяжёлый из которых — лишение мандата, что автоматически означало бы его отставку с поста премьер-министра.
Скорее всего, расследования в отношении Джонсона не будет, отмечает Би-би-си. Основная часть фракции консерваторов поддерживает своего лидера и, вероятно, будет голосовать против. Однако отставки политика требуют и внутри его партии.
Это решение поддерживают и многие избиратели, следует из социологических опросов. В середине апреля за отставку Джонсона высказались 54 процента жителей страны, следует из опроса Ipsos. Против были только 27 процентов.
Китай открыл ж/д маршрут в Германию в обход России – через Азербайджан и Грузию
Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который минует Россию. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм, пишет китайское госагентство Xinhua.
Сообщается, что маршрут пролегает через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. В публикации не указана Грузия, однако китайские компании используют именно грузинскую железнодорожную инфраструктуру.
Xinhua пишет, что Каспийское и Черное моря маршрут пересекает с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля из города Сиань по нему отправился первый поезд, нагруженный спортивными товарами.
В статье говорится о том, что новый маршрут проходит по странам и регионам, через которые редко проходили поезда из Китая. В сианьской компании международной логистики «Жуйан» считают, что эффективность таких перевозок повысится, а расходы сократятся. Такой маршрут «поможет наладить экспорт в сложившейся ситуации», пояснил менеджер компании.
Отметим, что ранее в Грузии сообщали о запуске грузоперевозок из Китая по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.
- После военного вторжения российских войск в Украину и начала войны десятки стран объявили о санкциях против отдельных компаний России и её граждан (в основном это политики и владельцы крупного бизнеса, приближенные к президенту Путину). Зарубежные компании массово уходят из России: останавливают поставки товара, закрывают российское производство или передают его в местное управление. На сегодняшний день более 750 иностранных компаний объявили о приостановке или полном прекращении работы на российском рынке. Среди них и китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec, которая приостановила инвестиционную активность в России из-за опасения попасть под вторичные американские санкции.
Запад обещает направить Украине больше артиллерии для защиты
Соединённые Штаты, Великобритания и Канада пообещали направить Украине больше артиллерии - для защиты Донбасса в условиях начавшегося там крупного наступления российской армии.
Президент США Джо Байден сообщил журналистам после дистанционного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном, главой канадского правительства Джастином Трюдо и другими западными лидерами 19 апреля, что артиллерия будет включена в следующую партию боеприпасов, которые американское руководство направит Киеву.
"Им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им дадим в дополнение ко многим другим видам поддержки", - сказал, в свою очередь, Борис Джонсон.
По словам Джастина Трюдо, Канада поставит тяжелые артиллерийские орудия, и подробнее об этом сообщит позднее.
Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби указал, что Вашингтон пытается сосредоточиться на отправке систем, которые украинские силы могли бы использовать на поле боя практически сразу вместе с оборудованием, не требующим длительной подготовки.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после видеоконференции с западными лидерами сообщил, что поставки Украине от немецких производителей будут включать противотанковое оружие, средства ПВО и боеприпасы. Тяжёлые вооружения Шольц не упомянул, отмечает "Немецкая волна". В самой Германии Щольц и его левоцентристская партия СДПГ всё чаще сталкиваются с призывами поставить Украине именно тяжёлые вооружения, однако, канцлер и его сторонники заявляли, что в этом случае существует серьёзный риск эскалации конфликта и того, что он перекинется на другие страны.
На днях президент Украины Владимир Зеленский, говоря о зарубежных поставках оружия, заявил, что Киев получает "очень неплохую поддержку". Одновременно Зеленский подчеркнул, что эта помощь "точно может быть посильнее".
На войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии Инал Кортиев
Еще один уроженец Южной Осетии погиб на войне в Украине. Telegram-каналы и пользователи соцсетей сообщили о смерти 37-летнего Инала Кортиева.
Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной базы. У него остались двое детей. По неподтвержденной информации, Кортиев был убит в Мариуполе.
Ранее на войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Как накануне отмечало «Эхо Кавказа», отношение к этим смертям в югоосетинском обществе неоднозначное: одни считают их героями, другие уверены, что отправлять на войну молодых ребят равноценно смерти малочисленного народа. В сети даже назвали происходящее «кастрацией нации».
Многие жители Южной Осетии критикуют бывшего и действующего президентов самопровозглашенной республики за отправку соотечественников на войну. Действующий президент Анатолий Бибилов продолжает отрицать свою роль. По его словам, люди, подписавшие контракты и надевшие погоны, исполняют приказ своего непосредственного начальства.
Делегация Конгресса США посетит Францию, Грузию и Италию
На этой неделе члены делегации Конгресса посетят Францию, Грузию и Италию. По информации посольства США в Грузии, визит делегации Конгресса возглавит председатель Подкомитета Сената США по ассигнованиям на государственные, иностранные операции и член Сенатского комитета по международным отношениям сенатор Крис Кунс.
В состав делегации входят сенатор Гэри Питерс, председатель Комитета по внутренней безопасности и правительственным делам, сенатор Боб Кейси, конгрессмен Стефан Мерф, конгрессмен Кейт Лирайс, конгрессмен Дэвид Сисилин и конгрессмен Тед Дойч.
«Делегация встретится с американскими дипломатами, высокопоставленными правительственными чиновниками и лидерами гражданского общества в каждой стране, чтобы обсудить важность поддержки и укрепления трансатлантического альянса, усиления решительного ответа против России в связи с ее войной в Украине и укрепления европейской безопасности. Делегация также обсудит общие глобальные проблемы, такие как пандемия Covid-19, глобальный голод, миграционный кризис, изменение климата и нераспространение оружия», – говорится в информации посольства.
«Я с нетерпением жду встречи с нашими партнерами и союзниками в Европе, чтобы укрепить нашу приверженность нашим общим демократическим ценностям», - заявил сенатор Гэри Питерс, передает Общественный вещатель Грузии.
Кадыров пообещал 300 тысяч рублей каждому, кто поедет воевать в Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал каждому добровольцу, кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей, сообщает издание «Агентство».
При этом требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто «здоровыми» мужчинами возрастом до 50 лет, и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта. Отправлять в Украину их будут через центр по набору добровольцев в Грозном, который находится в мэрии города. Далее их ждет 10-дневный инструктаж, после чего - поездка на войну. Контракт с ними при этом не заключается.
«Агентство» отмечает, что в телеграме опубликованы несколько видео, на которых показаны тренировки тех, кто откликнулся на объявления о наборе добровольцев в Грозном. Один из таких людей – 47-летний житель Тамбова Юрий Татаринцев. Согласно базе судебных решений, ранее он был судим за убийство, похищение человека и хранение оружия.
В середине марта Рамзан Кадыров объявлял, что из Грозного воевать в Украину уехала первая тысяча добровольцев.
В Киеве назвали причины, которые препятствуют переговорам с Москвой
Осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, заявил во вторник член переговорной группы со стороны Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, сейчас сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами. В качестве другой причины, затягивающей переговоры, Подоляк упомянул стремление России укрепить свои позиции посредством нового наступления на Донбассе.
19 апреля вооруженные формирования так называемой «ДНР» объявили о начале штурма металлургического комбината «Азовсталь», который считается главным очагом украинского сопротивления в Мариуполе. Как следует из слов представителя командования сепаратистов Эдуарда Басурина, для наступления на объект были специально подобраны «штурмовые группы», которым «хорошо помогает Российская Федерация».
Позднее во вторник Минобороны России предложило украинским военным, защищающим мариупольскую «Азовсталь» сложить оружие и сдаться. «Украинская правда» отмечает, что это стало уже третьим таким обращением российских властей к защитникам Мариуполя с начала апреля.
Войска России и сепаратистов из так называемой «Донецкой народной республики» окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идет зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трех тысяч украинских военных - в основном, представители батальона «Азов» и 36-й бригады морской пехоты.
Командир полка «Азов» Денис Прокопенко 19 апреля призвал мировых лидеров организовать безопасный выход для мирных жителей, укрывающихся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Днём ранее начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал, что на территории «Азовстали» от российских обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 мирных жителей, пишет «Би-би-си».
- Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил о начале крупного наступления российской армии в Донбассе. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов отметил, что по информации Киева в планах российской армии полностью занять Донецкую и Луганскую области до православной Пасхи. В этом году она приходится на 24 апреля.
- Глава российской МИД Сергей Лавров заявил, что Россия начинает следующую фазу войны в Украине с целью полностью занять территории Донецкой и Луганской областей Украины.
- Последний раз представители Украины и России проводили прямые переговоры об урегулировании конфликта 20 марта в Стамбуле.
Канада присоединилась к санкциям против "взрослых дочерей Путина"
Канада объявила о введении персональных санкций в отношении 14 представителей «российского режима», включая двух взрослых дочерей президента Владимира Путина.
Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении канадского МИД.
Среди внесенных в «черный список» глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан, Олег Бойко, Игорь Макаров, Александр Пономаренко. Также под ограничения попали политик Александр Торшин, виолончелист Сергей Ролдугин и Мария Лаврова и Екатерина Винокурова (жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова).
Что касается Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, то ранее в апреле санкции против них как «дочерей Путина» ввели США и Великобритания, сославшись на то, что они могут участвовать в сокрытии реальных доходов российского лидера.
Канада поддерживает санкционный режим стран Запада, который обвиняет Москву в агрессии в отношении Украины. После начала российского военного вторжения в соседнюю страну Оттава ввела санкции, в частности, против членов российского Совета Федерации, против оборонных и промышленных структур.
В Тбилиси с официальным визитом находится глава парламента Азербайджана Сахиба Гафарова
В Грузии с официальным визитом находится председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова. В Международном тбилисском аэропорту гостью встретил вице-спикер парламента Грузии, руководитель группы дружбы с парламентом Азербайджана Арчил Талаквадзе.
В рамках визита Сахиба Гафарова провела встречу с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Также состоялась встреча грузинской и азербайджанской парламентских делегаций, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я очень довольна своим визитом в Грузию. Азербайджан и Грузия - дружественные страны и стратегические партнеры. Эта дружба основана на истории», – заявила Гафарова на пресс-конференции после встречи с Папуашвили. По ее словам, отношения продолжаются в позитивном русле, и особое место занимают межпарламентские отношения.
«С председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили мы обсудили проблемы и текущую ситуацию в регионе. Мы обсудили вопросы укрепления отношений между странами, а также необходимость ежедневных отношений и частых визитов. Межпарламентские отношения выполняют роль моста дружбы между странами. Сегодня мы также обсудили вопросы обмена опытом в законодательной деятельности. Мы говорили о важности и необходимости работы трехстороннего формата Комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Грузии и Турции», - заявила Гафарова.
Шалва Папуашвили, в свою очередь, отметил, что визит его азербайджанского коллеги символичен и имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.
«Грузия и Азербайджан всегда играли важную роль в построении мира в регионе, мы согласны с тем, что обе страны должны использовать эту историческую роль, чтобы совместно и с еще большими усилиями содействовать миру и стабильности на благо наших стран, наших народов и региона в целом», – заявил Папуашвили на пресс-конференции.
Председатель парламента Грузии поблагодарил Сахибу Гафарову за визит и готовность к сотрудничеству.
Сообщение о минировании здания в Гудауте не подтвердилось
Анонимное сообщение о минировании здания налоговой службы в Гудауте не подтвердилось. Об этом сообщает «D News Abkhazia».
Ранее стало известно, что после сообщения о минировании здания в центре города перекрыли движение, из здания эвакуировали работников.
На место прибыли сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия и кинологи МВД. Они не нашли в здании опасных или подозрительных предметов.
Вычислением «телефонного террориста» занимается абхазская СГБ.
В октябре прошлого года поступил анонимный звонок о минировании здания, в котором располагается «Гарант-банк». Вскоре задержали жителя Сухуми Бесика Кварацхелия. Уголовное дело было возбуждено по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Российский миллиардер Олег Тиньков выступил против войны с Украиной
Российский миллиардер Олег Тиньков, состояние которого оценивалось журналом Forbes в 2021 году в 4,7 миллиарда долларов, выступил против войны в Украине. В своём инстаграме он написал, что не знает ни одного человека, который получал бы от неё выгоду и назвал её безумной. Запись опубликована 19 апреля.
"Гибнут невинные люди и солдаты, — написал Тиньков. — Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. … Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".
По словам Тинькова, Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании. "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно", — написал он. По его мнению, 90 процентов населения страны против войны, а букву Z в её поддержку "рисуют только дебилы".
Он призвал "коллективный Запад" дать президенту России Владимиру Путину "понятный выход из ситуации", который позволил бы политику "сохранить своё лицо" и остановить массовое убийство. "Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", — написал бизнесмен.
Тиньков — серийный предприниматель, попавший в список богатейших людей России после вывода на биржу основанного им "Тинькофф банка", ставшего одной из крупнейших российских кредитных организаций. По подсчётам Forbes, после начала войны с Украиной его состояние сократилось в пять раз и по состоянию на март он перестал быть миллиардером. В конце марта он попал в санкционный список Великобритании.
28 февраля бизнесмен уже высказывался против войны. "Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день. Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" — написал он тогда.
Henkel прекращает работу в России из-за войны в Украине
Немецкий производитель бытовой химии Henkel прекратит работу в России из-за войны в Украине. О решении уйти с российского рынка сообщается на сайте компании.
Henkel не уволит две с половиной тысячи своих сотрудников в России. Компания собирается продолжать выплачивать им зарплату. "Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине." - говорится в заявлении компании.
Henkel принадлежат бренды Persil, Vernel, "Пемолюкс", "Пемос", "Ласка", Fa, Taft, клей "Момент" и многие другие.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
В Грузии оппозиция анонсирует масштабные акции протеста
Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» намерена начать проведение масштабных акций протеста с требованием досрочных выборов и смены власти. Об этом заявляет член партии Леван Хабеишвили, которые недавно провел консультации с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Хабеишвили считает, что все еще актуальным остается протест оппозиции против итогов парламентских выборов, состоявшихся осенью 2020 года — правящую партию «Грузинская мечта» тогда обвинили в фальсификации результатов.
«Мы должны устроить большой народный праздник, день, когда мы попрощаемся с «Грузинской мечтой». Думаю, что в случае мобилизации грузинского народа, властям придется принять конкретное решение», – сказал Хабеишвили в эфире телекомпании «Рустави 2».
О том, как оппозиция добьется назначения досрочных парламентских выборов, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля, отметил Хабеишвили.
Между тем планы оппозиции раскритиковали в правящей партии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отмечает, что недавно оппозиционные партии провели встречу на курорте Бакуриани. По его мнению, целью этой встречи была «разработка революционного сценария в стране».
Депутат от большинства Георгий Амилахвари заявил, что «партия войны и предателей продолжает серию своих деструкций и попытается вызвать волнения в обществе».
Еще депутат от «Грузинской мечты» — Михаил Кавелашвили, сообщил, что оппозиция «наняла иностранного специалиста, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти».
Ранее один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявлял, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Аккерманом, и главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти.
Из цхинвальской тюрьмы освободили гражданина Грузии Владимира Каниашвили
Гражданина Грузии Владимира Каниашвили сегодня освободили из цхинвальской тюрьмы.
В селе Эргнети, на территории, контролируемой центральными властями Грузии, его встретил замглавы аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе.
Каниашвили был задержан 9 декабря 2021 года у села Цинагари. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили его в незаконном пересечении де-факто границы. Цхинвальский суд приговорил Каниашвили к шести месяцам лишения свободы.
В заключении в Цхинвали все еще находятся семь граждан Грузии, двое из них – бывшие военнослужащие.
Гизо Углава временно возглавил Национальное антикоррупционное бюро Украины
Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава назначен исполняющим обязанности директора НАБУ до момента избрания нового руководителя. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.
Сообщается, что полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ завершились 17 апреля 2022 года.
В НАБУ отметили, что Углава – один из идеологов создания ведомства. В апреле 2015 года он был назначен на должность первого заместителя директора антикоррупционного бюро.
Углава родился 18 ноября 1975 года в грузинском городе Кутаиси. Трудовую деятельность в системе прокуратуры Грузии начал в 1998 году, где работал до 7 ноября 2012 года, занимая пост заместителя генпрокурора Грузии. С 2015 года является гражданином Украины.
Лавров заявил, что Россия начинает следующую фазу «спецоперации» в Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия начинает следующую фазу «спецоперации» в Украине. Об этом сообщает российское госагентство ТАСС.
«Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент», – сказал он.
Кроме того, Лавров назвал причиной войны против Украины «самодовольство стран Запада после окончания Второй мировой войны».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились.
В ГУР Минобороны Украины предполагают, что войска РФ пытаются добиться хоть какого-то тактического успеха к Пасхе.
Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
В начале апреля Москва заявила о сокращении активности на севере Украины. Вскоре украинские власти сообщили, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях российских военных не осталось.
После отхода российских войск в освобожденных селах и городах фиксируются случаи массовых убийств гражданского населения. Некоторые западные лидеры прямо обвинили Россию в военных преступлениях. Российские власти продолжают отрицать причастность своих военных к убийствам, в частности, называя их «постановкой».
Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».
Румынский суд постановил выдать России сбежавшую из страны чеченку
Суд румынского города Сучава постановил выдать в Россию 36-летнюю чеченку Амину Гериханову, задержанную на границе с Украиной. Москва подозревает её в причастности к терроризму, она настаивает, что преследуется незаконно.
Гериханова уехала в Украину в 2016 году, после того как её стали задерживать полицейские после отъезда её мужа в Сирию. В марте 2022 года она была задержана румынской полицией после того, как в потоке беженцев перешла границу вместе с семилетним сыном, рассказывает редакция Кавказ.Реалии.
Она запросила у Румынии политическое убежище, — следует из слов общавшегося с редакцией родственника Герихановой. Кроме того, она планирует запросить статус беженца. 18 апреля чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявляла, что офис президента Украины дал обещание принять чеченку с сыном обратно в страну. Решение суда в Сучаве было обжаловано.
Сотрудник полиции задержан в Тбилиси по обвинению в убийстве по неосторожности
Сотрудники Специальной следственной службы Грузии задержали старшего детектива управления полиции Старого Тбилиси по обвинению в убийстве по неосторожности. Как сообщает ведомство, убийство произошло в ночь с 18 на 19 апреля в пригороде столицы – Цхнети, близ улицы Гудиашвили.
Старший детектив прибыл на место для проверки факта незаконного приобретения и хранения наркотиков. Во время задержания 30-летнего мужчины был произведен случайный выстрел из табельного пистолета детектива, утверждает ведомство. Задержанный получил смертельное ранение и скончался на месте, пишет агентство «Новости-Грузия».
Расследование ведется по двум статьям УК Грузии — «причинение смерти по неосторожности» и «превышение служебных полномочий». Задержанному полицейскому грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Россия не будет инициировать в ООН расследование событий в Буче
Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий в Украине, в том числе свидетельств массовых убийств мирных жителей в городе Буча под Киевом. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Москва, по его словам, сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.
"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести", - сказал дипломат. Опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда, показывает исключительно предвзятую позицию, утверждает представитель МИД России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий "на максимально высоком уровне" — в Совете безопасности ООН.
Однако президент России Владимир Путин, комментируя события в Буче, называл их провокацией и таким же фейком, как и обвинения в использовании химического оружия в Сирии.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно, в частности, о массовых убийствах жителей города Буча. По данным городских властей, на территории города были обнаружены тела более 400 человек.
Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче - "постановка", другие - что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.
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