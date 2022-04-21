Опрос NDI в Грузии: 66% выступают за введение визового режима для россиян

Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) нашли родственников еще одного срочника с затонувшего крейсера "Москва". Матрос уцелел после взрыва и последующего за ним пожара на корабле. Журналисты поговорили с его матерью. Редакция не называет ее имени из соображений безопасности.

Женщина рассказала, что вечером 14 апреля ей позвонил сын и все, что он ей сообщил, шло вразрез с официальными заявлениями российских властей. В частности, он подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты "Нептун", и сообщил о 40 погибших моряках. По словам матери срочника, крейсер "Москва" с 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе.

"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили три ракеты! (По данным украинских властей, по крейсеру "Москва" были выпущены две крылатые ракеты "Нептун" – прим.ред)", – рассказывает женщина. – Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось – и телефоны, и документы. Они без всего".

К тому моменту женщина уже видела сообщения о "пожаре на корабле" и спросила об этом у сына.

"Он мне сказал: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это сказал, не из головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережитого ужаса. Ну согласитесь, просто так он бы это не придумал. И это не деревянная шлюпка, которая бы так легко вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на крейсере, который был всем оснащен, не распознали эти ракеты "Нептун".

Поэтому женщина не верит в официальную версию Минобороны РФ о возгорании крейсера "Москва" в результате детонации боеприпаса.

Всего на "Москве", по словам матери матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших. "По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе. Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.

Мать матроса рассказала, что ее сын на корабле проходил срочную службу. "Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание, – это большой вопрос. Крейсер участвовал в боевых действиях: остров Змеиный, Одесская область. И мой сын там же участвовал как срочник. Это означает что? Невыполнение приказов? Несоблюдение законов?" – говорит мать матроса.



О том, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не будут задействованы в войне в Украине, в начале марта заявлял президент России Владимир Путин. В Минобороны также заявляли, что это "исключено".

При этом мать матроса уверена: служба ее сына была "мирной".

"Вы поймите меня как мать. Я поседела прямо от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете, – это страшно, и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это в мирное время", – заявила она.

По ее словам, корабль не шел на боевой выход, когда в него попали ракеты.

"Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход", – сказала она.

Однако на уточняющий вопрос журналиста женщина отметила, что в Одессе все же планировали высадить десант. "Они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться", – отметила мать российского матроса.

По словам женщины, в марте ее сына начали вынуждать подписать контракт на службу, но он отказался. Сейчас он находится в Севастополе, и, по его словам, сослуживцев матроса, согласившихся подписать контракт, вскоре отправят в Украину: "А срочников, насколько я поняла из новостей и из того, что сказал мне сын, отправляют в запас".

"Всех ребят разбросали по разным частям. Сколько пропали без вести – неизвестно, а учитывая, что крейсер затонул, там вообще цифр уже нет. Как их счесть, если они разбросаны? Такое ощущение, что это сделали специально, чтобы не смогли сосчитать", – говорит мать матроса.



В руководстве Черноморского флота РФ родителям подробностей не рассказывают. "С теми родственниками, с которыми я поддерживаю связь, тоже какой-то конкретной информации нет. Я знаю то, что знают они. Каких-либо подробностей нет", – говорит женщина.

По данным издания "Медуза", 37 членов экипажа затонувшего судна погибли, около 100 получили ранения, количество пропавших без вести неизвестно.

13 апреля на крейсере "Москва" произошел пожар. Украинские власти сообщили, что атаковали корабль ракетами "Нептун". 14 апреля Минобороны РФ заявило, что крейсер затонул вследствие детонации боеприпасов в условиях шторма. Официально российская сторона не признает потери и утверждает, что весь экипаж спасен.

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