«Анонимные наркоманы» в Абхазии собираются уже 11 лет

Пресс-служба МВД Абхазии и местные СМИ регулярно сообщают обществу о борьбе правоохранителей с распространителями наркотиков. На днях многие обратили внимание на две такие новости. 14 апреля задержали двух закладчиков наркотиков в поселке городского типа Агудзера. Сотрудниками угрозыска ОВД Гулрыпшского района была разработана операция, в результате которой изъято подготовленное к реализации наркотическое вещество мефедрон. В поселке Агудзера были задержаны Диана Мартиди и Арам Агонесян, которые распространяли на территории Абхазии наркотики, делая тайные закладки. Правоохранители изъяли мини-свертки с мефедроном у них при личном досмотре, а также обнаружили вдоль береговой линии в Агудзере ранее сделанные тайные закладки с ним.

А через день, 16 апреля, сотрудники УКОН (Управления по контролю за оборотом наркотиков) МВД задержали в лесном массиве села Хыпста Гудаутского района двух местных жителей, также распространявших наркотики. Это граждане Абхазии Тамаз Бебия, 1979 года рождения, и Бадра Абшилава, 1975 года рождения, которые делали закладки с наркотиками недалеко от республиканской трассы Псоу-Ингур и сведения об их местах пересылали абоненту под псевдонимом «Таня». Взятые с поличным они помещены в изолятор временного содержания.

Интернет-комментаторы сообщений одобрительно восприняли то, что названы имена подозреваемых в этом преступлении местных жителей, а не только, как чаще бывало, приезжих наркокурьеров, но по привычке сетовали, что не выявляется и не предаются огласке имена «акул» наркобизнеса, что все ограничивается «мелкими сошками». Встретилось и такое рассуждение: данный преступный бизнес, несмотря на все усилия по борьбе с наркотрафиком и прочим, будет «жить и здравствовать», пока на наркотики есть спрос со стороны наркозависимых, пока даже тем, кто пытается побороть в себе зависимость от них, не помогут это сделать.

И впрямь: на передний план во внимании абхазского общества выходят то противодействие распространению коронавирусной пандемии, то незаконная добыча криптовалют, то еще что-то, но вот уже много десятилетий постоянно присутствует в нашей жизни такое неистребимое зло, как наркомания. Была она, кстати, широко распространена и в советские времена, хотя официально ее как бы не существовало. Вот картинка из семидесятых годов: начинающий инструктор Абхазского обкома комсомола Нико Мистакопуло, встретив корреспондента газеты «Советская Абхазия», стал с воодушевлением рассказывать о результатах комсомольского рейда по борьбе с распространением наркотиков, надеясь, что все это найдет отражение в газетной публикации, но собеседник только посмеялся: в советской печати нет такой темы в принципе, наркоманы, считается, бывают только на «прогнившем Западе»…

С мнением же интернет-комментатора, что, только вылавливая распространителей наркотиков, мы это зло не победим, трудно не согласиться.

«Эхо Кавказа» заинтересовала информация о том, что вчера министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с представителями сообщества анонимных наркоманов. Ранее о них в СМИ, возможно, и упоминалось, но только мимоходом. Мы связались с руководителем пресс-службы Минздрава Дамеем Квициния, и вот что он рассказал, начав с посещения министром Республиканского наркологического диспансера:

«Вместе с главврачом Ирмой Ануа министр осмотрел палаты. Ему показали палату интенсивной терапии, лабораторию и аптеку. Эдуард Бутба отметил, что палаты нуждаются в ремонте. На начальном этапе нужно провести косметический ремонт. Пациенты должны проходить лечение в хороших условиях».

Всего медучреждение рассчитано на 26 койко-мест. О красивом старинном здании, в котором оно размещено, «Эхо Кавказа» не так давно рассказывало. Построено оно было в девятнадцатом веке абхазским князем, а в последние три советских десятилетия в нем располагалась так называемая лечкомиссия, которая обслуживала совпартноменклатуру. Но время не щадит и красивые здания.

После обхода медучреждения министра пригласили в сообщество анонимных наркоманов. У него есть свое помещение для встреч, расположенное рядом с наркодиспансером. Шестеро представителей сообщества рассказали Эдуарду Бутба о своей работе, провели для него видеопрезентацию того, как она строится. Касландзия говорит:

«У них есть свое отдельное помещение, где они проводят встречи в комфортных условиях, могут общаться. Представители сообщества отметили, что оно существует уже 11 лет. За это время удалось помочь очень многим людям. По их словам, единственное условие для вступления в данное объедение – желание прекратить употребление наркотических средств. Они считают, что терапевтическая ценность помощи одного зависимого другому не имеет аналогов. То есть общение таких людей между собой, когда они делятся своими проблемами, очень помогают наркозависимым. Один из участников встречи рассказал, что более тридцати лет был зависим от наркотиков, но с тех пор, как он вступил в сообщество, не употреблял их уже более пяти лет – пять с половиной, если говорить точнее. По словам представителей объединения, они работают в трех городах – Сухуме, Гагре и Гудауте. И на сегодня в сообществе насчитывается около 150 человек, более сорока из них уже лет пять не употребляли наркотики. Они отметили, что к ним часто приезжают их, если так можно сказать, коллеги, представители таких же клубов, сообществ из России. Приезжают, делятся опытом по преодолению этого недуга».

Наш диспансер, добавила его главврач Ирма Ануа на встрече, активно сотрудничает с этим клубом, я очень благодарна за их работу. Близкие и родные пациентов диспансера думают, что лекарство и капельницы смогут решить эту проблему. Но это не совсем так, человек должен пройти трудный путь, чтобы вылечиться. И такие сообщества максимально способствуют этому.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия