Спасти экс-президента бойкотом

«Национальное движение» может выйти из парламента. Об этом заявил член партии Нугзар Циклаури, признав, что в высшем законодательном органе оппозиция не может добиться освобождения экс-президента или его перевода в зарубежное медицинское учреждение. Часть оппозиции и правящая власть считают, что такими действиями ЕНД только нанесет вред себе.

Активные обсуждения состояния здоровья третьего президента Грузии возобновились два дня назад после того, как Михаилу Саакашвили стало плохо прямо на судебном заседании. Он резко прервал свою речь, посвященную павшим в Украине грузинским военным, и попросил помощи врача, после чего, не без помощи охранников, покинул зал. Соратники Саакашвили вновь заговорили о необходимости его перевода в одну из зарубежных клиник, поскольку помочь экс-президенту в Грузии, как они считают, не хотят и не могут. А в случае если власти снова ответят отказом на эти требования, стоит задуматься о выходе из парламента, заявил в эфире интернет-телевидения «Палитра Ньюс» Нугзар Циклаури:

«Власти медленно убивают его (Михаила Саакашвили) только потому, что считают его своим главным политическим оппонентом. Сейчас нужны решительные шаги. Нынешняя ситуация со здоровьем Михаила Саакашвили, - а к нему не пускают врачей, что создает угрозу для жизни этого человека, - я думаю, требует кардинальных решений. Обязательно надо обсуждать, нужны ли нам повседневные отношения с политической силой, которая сейчас убивает третьего президента Грузии. Вполне возможно, что сейчас начнется бойкот этого парламента и будут предприняты шаги с целью выхода из этого парламента… Я уверен, что «Нацдвижение» еще раз обсудит, что дает нам нахождение в парламенте и что дают нам такие отношения с властями».

Впрочем, даже в «Национальном движении» мнения по этому вопросу разошлись. Один из лидеров партии Роман Гоциридзе напомнил своим соратникам, что до сих пор добиться чего-то особенного бойкотами им не удавалось:

«Наивно решать все проблемы бойкотом. Если бы только можно было таким способом решать проблемы. Мы уже трижды объявляли бойкот, а сейчас пойдем на четвертый круг, и чего мы этим добьемся? Ускорим приближение внеочередных выборов? Это иллюзия! Парламент должен быть использован в качестве одного из важнейших рычагов политической борьбы, который должен дополнять другие методы, такие как протестные акции и мобилизация международной поддержки».

Парламент последнего созыва «Национальное движение» впервые бойкотировало после выборов в 2020-го, требуя проведения внеочередного голосования. Не добившись желаемого, фракция возобновила парламентскую деятельность после подписания между властью и частью оппозиции «соглашения Шарля Мишеля» (несмотря на то, что тогда ЕНД еще не решилось присоединиться к документу).

Спустя три месяца после массовых нападений на журналистов 5 июля члены фракции объявили о возобновлении бойкота, требуя отставки правительства.

Через полгода, в начале 2022-го, «Националы» вернулись в парламент с намерением создать временную следственную комиссию, которая займется вопросом изучения фактов бесчеловечного обращения с экс-президентом, находящимся в заключении. Добиться этой цели им тоже не удалось. Как не удастся добиться своим возможным очередным демаршем и освобождения Михаила Саакашвили или его перевода в зарубежную клинику, уверен политолог Гия Хухашвили:

«В политике очень важно быть последовательным. В бойкот уходишь для достижения определенных целей. Если эти цели недостижимы, смена тактики всегда вызывает некую фрустрацию в людях, которые тебя поддерживают. Они («Национальное движение») всегда руководствуются сиюминутными тактическими помыслами, но на самом деле в политическом процессе это лишь наносит ущерб, и не только этой партии, но всему процессу, исходя из того, что другие (оппозиционные) партии как бы крутятся на ее орбите. Сейчас у них уже не политическая цель, а конкретная – добиться освобождения Михаила Саакашвили. Но она достижима только на очень высоком международном уровне».

Непонятна логика автора заявления о бойкоте парламента и представителям некоторых других оппозиционных партий, к примеру, депутату от партии «Гирчи» Яго Хвичия.

«Я не уверен, что решение покинуть парламент автоматически способствует освобождению Саакашвили», – заявил депутат.

Прокомментировал заявление Циклаури и глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе:

«Я не считаю, что угрозы и заявления о выходе из парламента могут быть релевантными. Они сами должны критически взглянуть на все – какое влияние на их репутацию окажет предложение осуществить деструктивные планы такого типа. В обществе создается впечатление, что оппозиция не может предложить ничего, кроме продвижения своих узкопартийных интересов».

Между тем состояние экс-президента продолжает ухудшаться, причем к заключенному уже несколько месяцев не допускают личных врачей, а их прежние рекомендации не выполняются, сообщает глава центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани. В партии власти эти обвинения опровергают. «Группа очень компетентных врачей осуществляет за ним ежедневное наблюдение в 24-часовом режиме. Его здоровью ничего не угрожает», – заверил журналистов депутат от правящей партии Гия Вольский и добавил: «Возможно, он симулирует».