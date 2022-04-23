Тело погибшего в Украине Аркадия Касрадзе доставили в Грузию

Спутник зафиксировал еще одну предполагаемую братскую могилу рядом с кладбищем в селе Виноградное, которое оккупировано российскими войсками. Село находится примерно в 5 километрах от Мариуполя. Об этом сообщает проект «Схемы» Украинской службы Радио Свобода.

Согласно спутниковым снимкам, которые есть в распоряжении журналистов, выкопанные траншеи на территории кладбища появились в конце марта, причем за последние три недели их площадь значительно увеличилась.

Как рассказал «Схемам» мэр Мариуполя Вадим Бойченко, местные жители сообщили властям, что во время оккупации села Виноградное российскими войсками рядом с кладбищем появилась братская могила. Он считает, что в ней могут быть захоронены тела сотен погибших: по предварительным данным, которые озвучил мэр Мариуполя, в городе были убиты более 20 тысяч жителей.

21 апреля проект «Схемы» рассказал о предположительной братской могиле поселке Мангуш, который находится в 20 километрах от Мариуполя. Согласно спутниковым снимкам, братская могила рядом с поселком появилась приблизительно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было, а на снимке от 29 марта уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с журналистами «Схем» заявил, что российские солдаты свозят тела погибших жителей города в промзоны, где есть большие холодильные камеры. После этого их складывают в пакеты и отвозят для захоронения в братских могилах.

Войска России и сепаратистов из так называемой «Донецкой народной республики» окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идет зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трех тысяч украинских военных, в основном представители полка «Азов» Национальной гвардии и 36-й бригады морской пехоты. По данным вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук, в городе также остаются около 120 тысяч жителей.