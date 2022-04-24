Руслан Тотров: «Задачей будет снятие с президентской гонки кандидата Гаглоева»

Верховный суд Южной Осетии отменил дату проведения второго тура президентских выборов, которые должны были пройти в четверг, 28 апреля. Эксперты предполагают, что это может быть началом срыва президентских выборов и устранения из президентской гонки кандидата от оппозиции Алана Гаглоева.

Решение Верховного суда было принято после обращения трех граждан Южной Осетии – Азамата Тандуева, Георгия Гагкуева и Радислава Утарова, которые выразили несогласие с решением Центризбиркома о назначении даты выборов. Дело в том, что, обозначив эту дату, ЦИК обратился к президенту Анатолию Бибилову с просьбой сделать 28 апреля выходным днем, однако глава государства этого не сделал. Но даже если бы он выпустил соответствующий указ, его действие не распространялось бы на Россию, где также происходит голосование.

По мнению истцов, такая ситуация ущемляла их избирательные права: все трое недовольных проживают на территории Северной Осетии. Интересная деталь – по данным кандидата в президенты Алана Гаглоева, двое из них получили паспорта республики непосредственно перед первым туром президентских выборов.

В пятницу во время теледебатов между двумя кандидатами на пост главы государства Алан Гаглоев задал прямой вопрос президенту Бибилову, каким образом у трех жителей Северной Осетии в срочном порядке указом президента появились паспорта Южной Осетии?

«Мой вопрос. Вчера в суд подали заявления три гражданина. Двое из них – Тандуев Азамат и Гагкуев Георгий. Оба получили паспорта по указам президента за номером 114 от 28 марта 2022 года. Документы получены 8 апреля 2022 года. Имеются в виду паспорта гражданина РЮО. Зачем ты дал им эти паспорта? Только для того, чтобы они, как граждане Южной Осетии, смогли писать иски в суды?! Нельзя ведь так делать, и вот опять вы вносите сумятицу! Мы ведь предлагали: вначале 17 апреля, потом 23-го, потом 28 апреля назначил ЦИК, и мы согласились. Теперь все опять смешали, и опять начинается хаос».

Ответа на свой вопрос Алан Гаглоев от президента не получил.

Решения Верховного суда в субботу ожидали несколько десятков человек. Накануне в соцсетях появились призывы подойти к зданию ВС, чтобы выразить протест по поводу незаконных действий судебной власти и попыток нарушить Конституцию государства. Истцы на заседание суда не пришли, их интересы представляла местный адвокат Алеся Бестаева.

Журналистов в зал заседаний почему-то не пустили, оно прошло при закрытых дверях. Но можно предположить, какие аргументы могли бы звучать в ходе прений. Так, независимые юристы, к примеру, бывший заместитель главы администрации президента Олег Гаглоев, который ведет свой телеграм-канал, по-прежнему настаивают: «…правовая норма о проведении голосования исключительно в воскресенье касается только первого тура… Что касается норм закона «О выборах президента», то тут все однозначно … повторное голосование проводится не позднее 15 дней со дня установления результатов общих выборов». То есть пройти оно должно было 17 апреля, хотя закон не был бы нарушен и 28 числа.

Но, как пишет информагентство «РЕС», суд встал на сторону истцов, потребовав от Центризбиркома перенести выборы на воскресенье.

Политический редактор интернет-СМИ «Основа» Руслан Тотров уже предсказывает «алгоритм действий» команды Анатолия Бибилова, конечной целью которого, по его мнению, является «попытка окончательно деконструировать и демонтировать государственность Южной Осетии и «добить все еще существующие властные институты в стране»:

«Совершенно очевидно для всех, и уже, я думаю, даже для Анатолия Бибилова и его окружения, несмотря на то, что это совершенно во всех отношениях примечательная публика, которая, безусловно, живет в мире политических грез, но даже им уже становится очевидно, что второй тур президентских выборов против Алана Гаглоева, и дело здесь даже не в Гаглоеве, кстати, а против любого оппозиционного кандидата, – господин Бибилов не может выиграть по определению. Статистика – наука сухая и довольно безжалостная, работает против него как исторический опыт. Соответственно, фантастически упорный и упрямый бывший президент Южной Осетии – говорю бывший, потому что срок его полномочий официально, юридически истек 21 апреля, – он фантастически упрям и живуч. Знаете, как та мышь, которая молоко в масле взбивает в крынке для того, чтобы выбраться и не утонуть. Вот так и господин Бибилов. Он патологически охоч до власти, он не мыслит себя вне президентского кресла в Южной Осетии, и он сделает все для того, чтобы в этой власти остаться. Срыв второго тура выборов – это единственный способ для господина Бибилова «взлохматить» ситуацию настолько, чтобы можно было рассматривать какие-то дополнительные варианты».

Что дает Анатолию Бибилову решение суда? – продолжает рассуждать Руслан Тотров:

«Ситуация сейчас следующая: ЦИК сейчас, так же, как и Бибилов, находится в цейтноте – каждый следующий шаг хуже предыдущего, но шаг этот тем не менее должен быть сделан. Верховный суд Южной Осетии говорит: господа из Центризбиркома, 28 апреля проводить второй тур вы более не можете, поскольку мы приняли решение о неправомочности этой даты, назначайте на выходной день. Следующий получается 8 мая. Казус в том, что 50-я статья конституционного закона о выборах президента Южной Осетии четко говорит о том, что второй тур проводится в срок не позднее 15 дней с момента оглашения результатов первого. Именно поэтому госпожа Гагиева из ЦИК и назначила второй тур на удивительный день – четверг, 28 апреля, – просто для того, чтобы соблюсти закон. Как бы это сейчас странно и смешно не звучало в контексте югоосетинских государственников этого призыва, но они хотели соблюсти закон. Сейчас Верховный суд фактически подталкивает ЦИК к принятию заведомо неправомочного решения. ЦИК назначает выборы на любое следующее воскресенье от 8 мая и дальше, и это абсолютно развязывает руки проигравшему кандидату Бибилову подавать иск в ВС с требованием признать результаты выборов незаконными».

Как говорит журналист, главной целью Бибилова является снятие Алана Гаглоева с президентской гонки. Оспаривание результатов выборов дает президенту такую возможность:

«Это означает перевыборы, новая кампания, какая-то подготовка. Его задачей будет снятие с президентской гонки кандидата Гаглоева. То есть в идеале Анатолий Бибилов в своем воспаленном сознании, как это я сейчас себе представляю, находясь в пограничном таком состоянии, именно этот сценарий и представляет. Он хочет новой выборной кампании, он хочет убрать из гонки вообще кого бы то ни было, и, как метко кто-то в сетевом пространстве заметил, наверное, господину Бибилову вернее всего выдать паспорт какому-нибудь бирманскому китайцу слепоглухонемому, наречь того гражданином Южной Осетии и собственным противником на выборах. Смешно, конечно, но именно на это и рассчитывает Бибилов».

На первых телевизионных дебатах зрители отметили не только повышенную нервозность Анатолия Бибилова, но и то, с каким упорством он пытался дискредитировать своего оппонента, называя его преступником, соучастником убийства. Срываясь почти на крик, он повторил это несколько раз. Пользователи соцсетей, которые также обратили на это внимание, заговорили о презумпции невиновности и статьях уголовного кодекса о клевете.

Центризбирком пока не принял решения о переносе даты второго тура выборов. Секретарь ЦИК Кристина Авлохова вчера вечером сообщила журналистам, что комиссия проведет заседание после получения полного текста решения Верховного суда, который обещали представить во вторник. «Нам надо знать, по каким основаниям они признали незаконным решение ЦИК. Поэтому вопрос назначения выборов ЦИК до вторника рассматривать не будет», – сказала Авлохова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия