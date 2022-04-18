«Мечта» до Киева довела

Грузия не станет страной, которая поможет России обойти санкции, заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги визита в Украину, который межпартийная парламентская делегация совершила 16 апреля. В ходе поездки, в частности, она посетила не только Киев, но и пригороды столицы, в том числе и Бучу. Одновременно и «Единое национальное движение» совершило свой отдельный визит в Киев.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили санкций против России украинским коллегам не обещал, но в одном Киев, заверил он, может не сомневаться:

«Грузия, как часть мировой системы, автоматически присоединяется к регуляциям (против РФ), и с этой стороны у Киева нет никаких претензий. У нас нет таких двухсторонних инструментов, которые могли бы повлиять на решения России, но главное для Украины и для нас в этом вопросе то, что Грузия не будет страной, благодаря которой Россия сможет обойти санкции, и это главное».

Подводя итоги украинского визита на брифинге, Шалва Папуашвили коснулся и темы отдельного визита «Нацдвижения» в Украину. Там о них и не вспоминали, сказал Шалва Папуашвили об оппонентах, которые пытаются снизить значимость его визита в Киев:

«Этот визит был очень успешным с учетом позитивных эмоций, которыми мы обменялись. У «Нацдвижения» позиция разозленного человека, который увидел, что не смог сорвать что-то хорошее, злится по этому поводу и старается как-то умалить этот визит».

В «Нацдвижении», отказавшемся от участия в общей парламентской делегации и отправившемся в Киев самостоятельно, Шалве Папуашвили и всей правящей партии посоветовали благодарить оппозицию и, в том числе, само «Нацдвижение». Говорит депутат Роман Гоциридзе:

«Пусть спасибо скажут оппозиции и «Нацдвижению», что силой их отправили в Украину, и сами украинцы в этом помогли. А теперь довольны, что поехали межпартийной делегацией. Да, это хорошо и правильно. Правильно, что мы не были с ними – с учетом того, какой абсурд они затеяли, якобы мы там собирались устроить теракт против высокопоставленного лица, и СГБ в этом абсурде обвинила нас, как такое возможно?»

Тем не менее оппозиционная часть делегации, посетившей Украину, не оправдывает «Нацдвижение» и считает ошибкой его отказ от совместной поездки. Они подробно рассказали, какие ожидания есть у украинских властей от Тбилиси. Это принятие санкций против РФ, более эффективная борьба против российской пропаганды, а также приоритетные закупки украинских продуктов, говорит лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«У меня нет сверхожиданий от «Грузинской мечты». В течение двух-трех дней мы увидим, изменится ли что-нибудь в их риторике. Нам очень скоро нужно будет принять дополнительные законы, гарантирующие, что Россия не сможет через Грузию обойти санкции. Это будет тестом».

Тестом для «Грузинской мечты» считают в оппозиционном «Лело» и позицию по признанию Грузией военных преступлений России в Украине.

Депутат «Лело» Давид Усупашвили сегодня зарегистрировал на парламентском бюро проект резолюции:

«Я внес проект резолюции об осуждении преступлений против человечества и военных преступлений, совершенных в условиях российской оккупации в Украине. Я думаю, что на фоне визита в Украину принятие этой резолюции будет адекватным и логичным шагом, тем более что председатель парламента Шалва Папуашвили сам отметил, что налицо явные признаки военных преступлений».

Возможно, вопрос признания военных преступлений станет очередным камнем преткновения в отношениях Тбилиси и Киева, будут и другие недопонимания, убежден специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Гобронидзе:

«Однозначно, этот визит был очень важным, грузинским властям еще раньше нужно было выразить свою солидарность украинскому народу в таком виде. Ничего ужасного я не вижу в том, что «Нацдвижение» отдельно организовало визит. Но для имиджа страны, тем более в таком вопросе, лучше было бы продемонстрировать единую позицию, показать, что есть какие-то вопросы, в которых политическая конфронтация уходит на второй план. Думаю, для грузинских властей этот визит должен стать хорошим уроком, чтобы понять, что с партнерами нужно иметь тесные связи, что отказ от коммуникаций вызывает недоразумения и отчуждение».