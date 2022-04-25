Второй тур перенесли на 8 мая

Югоосетинский Центризбирком не может выполнить решение Верховного суда – отменить дату повторного голосования и назначить новую, потому что не знает, что нарушил и какие ошибки допустил. А Верховный суд в свою очередь пока не спешит с разъяснениями, ограничившись лишь резолютивной частью решения. Избиратель тем временем пока не находит логики в этих действиях и все чаще подозревает власти в попытке сорвать заведомо проигрышные выборы.

В субботу Верховный суд Южной Осетии признал незаконным постановление ЦИК о назначении даты повторного голосования на четверг, 28 апреля. Формально суд удовлетворил жалобу трех никому неизвестных в республике жителей Северной Осетии – Утарова Радислава, Тандуева Азамата и Гагкуева Георгия, которым Бибилов раздал югоосетинские паспорта перед первым туром выборов.

В своем заявлении истцы указывают, что даже если Бибилов объявит четверг выходным в Южной Осетии, то во Владикавказе он все равно будет рабочим днем, и, будучи занятыми весь день, они не смогут прийти к урнам и проголосовать. Поэтому, чтобы не нарушать их гражданские права, они попросили суд отменить дату выборов.

Это формальная сторона. Фактически же Верховный суд пошел на открытое нарушение Конституции, считает юрист Тимур Кокойты:

– Все понимают, что решение Верховного суда – ангажированное. Всем же очевидно: по иску трех неизвестных и чуждых Южной Осетии лиц у нас отменяется повторное голосование на выборах президента.

– Истцы утверждают, что голосовать надо в выходной.

– Привязка к выходным и рабочим дням притянута за уши, потому что речь идет о повторном голосовании, которое должно состояться в течение 15 дней с момента объявления итогов первого тура. Любая другая дата, выходящая за пределы срока, отведенного конституционным законом «О выборах президента», уже считается незаконной. Возьмем мировую практику. У нас консульства только в Абхазии и России. А как быть государствам, той же России, у которых посольства и консульства в двухстах странах? Например, в мусульманских странах не предусмотрено, чтобы воскресенье было выходным днем. Им что делать?

Не в пользу решения Верховного совета и история выборов в Южной Осетии. В 2001 году второй тур голосования на выборах президента состоялся в рабочий день – в четверг, 6 декабря.

Сегодня председатель ЦИК республики Эмилия Гагиева сообщила, что Центризбирком направил в Верховный суд заявление с просьбой разъяснить решение, согласно которому была отменена дата второго тура выборов президента.

«Мы просим внести ясность, в какой день недели необходимо назначить повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия, которое ранее было назначено на 28 апреля 2022 года, а также возможно ли назначение повторного голосования по выборам президента Республики Южная Осетия на праздничный день», – говорится в заявлении.

В субботу Верховный суд направил в ЦИК копии определения и резолютивной части решения, которые не содержит разъяснений, по какой причине отменено постановление в части назначения даты повторного голосования и какие нормы законодательства нарушены, чем необходимо руководствоваться при назначении даты повторного голосования.

Интересно будет посмотреть на перечень оснований. Все-таки Анатолий Бибилов как политик может апеллировать к братским чувствам, мол, соседи желают голосовать в выходной… Суду же необходимо сослаться на конкретную норму закона. При этом в законе «О выборах президента» или «Об основных гарантиях избирательных прав» нет упоминаний про повторное голосование обязательно в выходной, не говоря уже об обязательном выходном дне в других государствах.

Сегодня девятнадцать граждан Южной Осетии, возмущенных решением Верховного суда, направили открытые письма председателю КГБ, министру внутренних дел и Генпрокурору с требованием выяснить законность приобретения гражданства тремя истцами. Их интересует, соблюли ли истцы требования закона РЮО о предоставлении гражданства: десять лет постоянного проживания в республике? Или, может, эти товарищи получили гражданство в упрощенном порядке: состояли в браке с гражданином республики не менее пяти лет и проживали на территории Южной Осетии не менее трех лет?

В свою очередь телеграм-канал «Новости Осетия» опубликовал сегодня текст следующего содержания:

«По нашим данным, Анатолий Бибилов перед выборами раздал 1500 паспортов в Северной Осетии. Единственным условием, при котором можно было его получить, – готовность проголосовать за лжеца во власти. Поэтому Анатолий Ильич выиграл на двух участках во Владикавказе. Одним из главных кураторов выдачи паспортов является Дина Гассиева (пресс-секретарь президента – прим. «ЭК»)».

Очевидно, штаб Бибилова сработал некачественно. Наверное, можно было постараться найти пуcть не трех, а хотя бы одного истца, но кого-то из местных с югоосетинской фамилией.

Это что касается истцов, теперь о решении суда.

Председатель ВС РЮО Олеся Кочиева до назначения на судейскую должность была членом партии Бибилова «Единая Осетия», депутатом парламента, одной их активных и наиболее влиятельных членов команды президента. Теперь она отстаивает политические интересы своего патрона в кресле председателя суда, пользуясь судейской мантией, обеспечивает плавучесть команды.

Очевидно, Верховный суд действовал в интересах президента Бибилова, но в чем эти интересы заключаются, остается загадкой по сей день, потому что все, что он делает после первого тура, направлено против него. Он просто злит избирателей, усиливает претесные настроения и консолидирует протестный электорат.

Алану Гаглоеву и его штабу даже делать ничего не надо. За них всю работу выполняет Анатолий Бибилов. Немалое число избирателей, которые весьма настороженно, если не сказать негативно, были настроены к Гаглоеву перед первым туром, теперь заявляют, что однозначно будут голосовать за него. Не будучи его симпатизантами и теперь, они просто выбирают меньшее из зол и считают себя обязанными избавить республику от зла наибольшего.

Трудно представить, что этого не понимают в штабе Бибилова: после таких фокусов ему выборы не выиграть. Тогда в чем цель? Срыв выборов? В 2011 году Кокойты пошел на отмену итогов выборов и вызвал вполне предсказуемый в связи с этим решением политический кризис. Но тогда он действовал в сговоре с кураторами Винокуровым и Гасумяновым. А теперь как? Или все-таки Бибилов импровизирует на свой страх и риск? Вопросов много, а времени на ответы все меньше – 21 апреля истек конституционный срок полномочий президента, а 29 апреля истекает отведенный Конституцией срок для проведения повторного голосования.

Когда материал уже вышел в эфир, информационное агентство «РЕС» опубликовало заявление главы Центризбиркома Эмилии Гагиевой о том, что второй тур президентских выборов назначен на 8 мая.

«ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 ст. 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день, из чего мы и исходили. Мы исполнили решение суда незамедлительно и отменили пункты 3, 4 и 5 постановления ЦИК от 14 апреля №39/1, а также незамедлительно назначили дату повторного голосования на 8 мая», – сказала Гагиева.

Во втором туре примут участие глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия