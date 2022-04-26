Обзор грузинской прессы

Оппозиция вызывает в парламент премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, чтобы он ответил на вопросы о распространенной аудиозаписи разговора, предположительно, состоявшегося между основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада после вторжения РФ в Украину, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. Депутат от «Лело» Саломе Самадашвили заявила:

«Главная задача наших западных партнеров сегодня – защита и соблюдение санкционного режима с целью нанести ущерб военному потенциалу России, чтобы она никогда не смогла осуществить военную агрессию ни против Украины, ни против Грузии. Поскольку у нас нет возможности вызвать Иванишвили, мы призываем премьер-министра явиться в парламент Грузии в ближайшие дни и ответить на все вопросы, связанные с позицией правительства по санкционному режиму и распространенным вчера записям».

В правящей партии утверждают, что распространенные записи – фейк, причем подготовленный главными оппонентами властей, считает министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани:

«Весь этот ажиотаж вокруг якобы реальных аудиозаписей означает, что «Национальное движение» цепляется за соломинку. Они пытаются представить Грузию, народ и правительство пособниками негативных процессов в отношении Украины».

Между тем в части оппозиции уверены, что властям не удастся замять скандал лишь подобными комментариями, к примеру, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил:

«Если эта запись сделана западной разведкой, то за всем этим последует продолжение. А простые люди не смогли бы сделать это, для этого нужно очень сложное оборудование. Если подтвердится, что аудиозапись настоящая и Бидзина Иванишвили заключил какие-то сделки с подсанкционными олигархами, то вопрос уже будет решаться не на уровне грузинских политических партий», – цитирует политика interpressnews.

Между тем ряд неправительственных организаций требуют провести расследование для установления подлинности аудиозаписей.

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«100-процентной ложью» назвал экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили распространенную телекомпанией «Рустави 2» информацию о том, что третий президент Михаил Саакашвили предложил ему занять пост председателя партии «Национальное движение». Поговорить с журналистами телекомпании на эту тему Маргвелашвили отказался, однако позже в интервью оппозиционному каналу «Формула» заявил, что «Рустави 2» распространило дезинформацию:

«Не было ни предложения, ни обсуждения, и я не принимал такого решения. Это выдуманная история, думаю, для того, чтобы отвлечь внимание от вчерашнего скандала с аудиозаписями. Видимо, это очень тяжелый случай, иначе я не могу объяснить, для чего было устраивать сегодня этот новостной ураган».

Впрочем, тему эту уже подхватили в правящей партии, ее председатель Ираклий Кобахидзе заявил:

«До сих пор Маргвелашвили фактически был рядовым членом ЕНД, и это было бы большим продвижением для него. Они (ЕНД и Георгий Маргвелашвили) очень подходят друг другу, их нравственные ценности абсолютно совпадают... Когда партия ослаблена, внутри партии часто возникают разногласия, а мы давно знаем, что Саакашвили завидует Мелия и, естественно, хочет избавиться от него».

Распространенную «Рустави 2» информацию прокомментировали и другие представители оппозиции, к примеру, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что это мог быть «первый прецедент, когда в одной партии будут состоять два президента, что стало бы новацией для грузинской политики».

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Журналист газеты «Квирис палитра» Хатуна Бахтуридзе пообщалась с командиром «Грузинского национального легиона» Мамукой Мамулашвили, воюющим в Украине. Несколько недель назад Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статье «возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия лицом с использованием своего служебного положения», после того как в разных СМИ заговорили о том, что якобы Мамулашвили отдал приказ не брать в плен российских военнопленных.

«Грузинский легион нанес серьезный ущерб русским в последнее время. Потому мы стали их главными мишенями, они объявили за нас награду, назвали врагами России... У нас в штаб-квартире большая вывеска, где прописаны статьи Женевской конвенции, и никто не собирается ее нарушать. Кроме того, я сам бывал в плену и знаю, что это значит. Грузинский легион относится к пленным гуманно, и, самое главное, мы сразу же передаем их украинской стороне», – сказал Мамулашвили в интервью «Квирис палитра».