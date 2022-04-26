Почему 8 мая – наименьшее из зол этой кампании?

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая. Центризбирком определил дату голосования накануне вечером на основании решения Верховного суда. Об этом информагентству «РЕС» сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.

Напомним, 23 апреля в субботу Верховный суд обязал Центризбирком отменить пункты 3, 4 и 5 постановления «О результатах выборов Президента Республики Южная Осетия 10 апреля 2022 года». Все три отмененных пункта касаются даты проведения повторного голосования. В пункте №3 ЦИК назначает второй тур в четверг, 28 апреля; в пункте № 4 упоминает эту дату, устанавливая порядок внесения фамилий кандидатов в избирательный бюллетень, и в пункте №5 содержится просьба ЦИК к президенту Бибилову назначить 28 апреля 2022 года выходным днем.

Судя по тем основаниям, которые приводятся в тексте, решение Верховного суда, по меньшей мере, спорное, потому что он ссылается лишь на норму конституционного закона «Об основных гарантиях избирательных прав», если точнее, на пункт 2 статьи 10 закона «Назначение выборов», который гласит:

«Голосование может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на праздничный день».

Формально под термином «голосование» можно считать и первый тур, и второй. Таким образом, Фемида поставила ЦИК перед фактом: назначайте на воскресенье и непраздничный день, таким образом, на 1 мая, выпадающее на воскресенье, назначить второй тур уже невозможно, остается 8 мая.

При этом Верховный суд как бы не заметил требования пункта 2 статьи 51 «Повторные выборы» конституционного закона «О выборах президента»:

«2. Повторное голосование проводится не позднее чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через два дня со дня принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия».

Кроме того, в законе «О выборах президента» повторное голосование допускается в любой, в том числе, будний день, который президент вправе объявить выходным. Так было в 2001 году, когда второй тур состоялся в четверг, 6 декабря, объявленный выходным для удобства избирателей.

Очевидно, что в этой ситуации Верховный суд взял на себя несвойственную ему функцию толкования законов. В Южной Осетии это прерогатива парламента. С точки зрения буквы закона, конечно, Эмилии Гагиевой все-таки следовало обратиться в законодательный орган за разъяснениями, причем желательно еще до назначения второго тура на 28 апреля, и тогда ее решение было бы неоспоримым. Кстати, ее предшественник на посту председателя ЦИК Бела Плиева ровно так и поступала.

Но в чем совершенно права Эмилия Гагиева, так это в том, что она, по сути, отказалась определять новую дату голосования до тех пор, пока суд не представил ей подробные разъяснения, что не так в постановлении ЦИК.

«Мы получили резолютивную часть решения. Установлено, что назначенная дата незаконна и подлежит отмене. Также ЦИКу поручено назначить новую дату повторного голосования. Мы хоть сегодня могли провести заседание и назначить дату, но, не зная причины, по которой суд отменил наше решение, мы не можем назначить новую дату. Завтра опять объявится очередной избиратель с заявлением о нарушении его избирательных прав, и снова придется судиться. Я лично обратилась к судье Джиоевой с просьбой хотя бы устно разъяснить причину отказа, но она пообещала лишь, что ЦИК получит полный текст решения суда в кратчайшие сроки», – заявила в интервью ИА «РЕС» глава ЦИК Эмилия Гагиева.

Таким образом, Гагиева предупредила любые попытки оспорить новую дату – 8 мая, и каким-то образом нейтрализовать итоги голосования во втором туре, как проведенного в невозможный по каким-то причинам день...

Во всяком случае, никаким новоселам из Арцеу под благовидным предлогом уже ничего не изменить. Остается только насильственный захват власти со всеми втыкающими последствиями.

Некоторые наблюдатели упрекают Эмилию Гагиеву, дескать, она во многом сама создала для себя эти проблемы – назначь она повторное голосование на воскресенье, 17 апреля, и оспорить это решение было бы невозможно.

На это можно напомнить, что второй тур и вовсе хотели перенести на 22 мая. Вспомнить, как ходоки из штаба Бибилова уговаривали избирателей совместить его с референдумом о вхождении в состав России.

Идея референдума сдулась так же быстро, как и возникла. Совсем как в 2017 году. Конечно, ЦИК вышел за отведенные Конституцией для повторного голосования пятнадцать дней после подведения итогов первого тура. Но все-таки 8 мая – это наименьшее зло, которое могло случиться с этой избирательной кампанией. Зато теперь появилось хоть какое-то основание надеяться, что выборы президента состоятся.

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