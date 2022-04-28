Синдром Саакашвили

Состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили требует срочного медицинского вмешательства, счет идет на часы, предупреждают в оппозиции. Этим заявлениям предшествовал доклад омбудсмена о состоянии Саакашвили, согласно которому у заключенного развилась анорексия. В партии «Национальное движение» начали поиск медицинского учреждения за рубежом, которое могло бы заняться его лечением, и готовят соответствующие предложения властям.

Позволить третьему президенту Грузии пройти лечение за рубежом, а в идеале вовсе освободить его, – требования оппозиции, а теперь и многих врачей, изо дня в день звучат все чаще и громче, а причина тому – ухудшающееся состояние Михаила Саакашвили. За последний месяц он потерял восемь килограмм, и это в основном мышечная масса, сообщают члены группы медицинских экспертов, собранной Народным защитником Грузии с целью изучить состояние здоровья Саакашвили. В таком положении он оказался из-за недостаточного лечения в тюрьме, заявила сегодня журналистам омбудсмен Нино Ломджария:

«Его состояние не просто не стабилизировалось, но серьезно ухудшилось, а это означает, что проведенное лечение неэффективно. Если так продолжится, конечно, это можно будет считать нарушением статьи о бесчеловечном отношении. Что впоследствии сможет установить Страсбургский суд».

В заключении экспертной группы говорится, что организм экс-президента потребляет белки, высвобождаемые при распаде собственных органов. И на фоне посттравматического стрессового расстройства развились новые патологические процессы, сообщил врач, один из членов экспертной группы Георгий Григолия:

«Углубился основной диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство. Ранее его депрессия оценивалась как легкая и средней тяжести, сейчас же – среднетяжелая. Депрессия вызвала новую проблему, согласно диагнозу у него развилась анорексия, он не может принимать пищу. Ему необходимо комплексное лечение, а я не уверен, что в клинике, куда он может быть переведен, ему окажут необходимую помощь».

А вот врач, член Ассоциации специалистов медицины Манана Джебашвили уверена, что в Грузии такую помощь заключенному оказать не смогут:

«У него не одно, а целый букет заболеваний, к которым, как сейчас выяснилось, добавилась и анорексия. Он не может принимать пищу, а это значит, что рано или поздно все завершится фатальным исходом. Потому пациента нужно перевести в зарубежную клинику».

Иного мнения придерживается эксперт по вопросам здравоохранения, представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе:

«Михаил Саакашвили не единственный пациент в Грузии с таким диагнозом – депрессия и анорексия. В обоих случаях необходимо пройти курс лечения, и в Грузии есть специалисты, работающие в этих областях. Но тут речь о том, что для соответствующего лечения необходимо создать комфортные условия, огромное значение имеют положительные эмоции, факторы. Чувство, что с тобой обращаются несправедливо, может ухудшить положение. В общем, диагноз такой, что ему необходимо создать хорошие условия, не знаю, удастся это сделать лучше за границей или здесь, но в тюремных условиях его лечение невозможно».

Между тем соратники экс-президента уже начали поиск зарубежной клиники, которая могла бы заняться лечением Саакашвили, заявила член ЕНД Софо Джапаридзе:

«К сожалению, в этой тюрьме и в нашей стране его вылечить невозможно. Я начала активные переговоры с зарубежными клиниками. Абсолютно все предложения я передам властям и сделаю все для того, чтобы Михаила Саакашвили перевели на лечение в зарубежную клинику. На данном этапе я не буду называть страны, с которыми веду переговоры, до тех пор, пока не получу подтверждение от них, соответствующий документ».

В «Национальном движении» решили заранее заручиться поддержкой и международных партнеров, которые впоследствии, по их мнению, смогут оказать давление на власть. Сегодня представители партии встретились с послами разных стран и сообщили им о состоянии здоровья экс-президента. По завершении встречи член политсовета «Национального движения» Тинатин Бокучава заявила:

«Я уверена, что любой гражданин Грузии, независимо от политической принадлежности, прекрасно знает, какие последствия могут быть после смерти президента в тюрьме. А медицинские эксперты Народного защитника говорят, что могут начаться необратимые процессы. Эти риски понимают и наши международные партнеры. Единственный разумный выход – это вывоз президента Саакашвили из страны».

До сих пор попытки представителей «Национального движения» запугать власть возможной смертью Михаила Саакашвили в тюрьме оставались безрезультатными. Впрочем, последствия действительно могут быть очень тяжелыми, считает эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«Во-первых, это черным пятном ляжет на всю действующую власть. Я просто надеюсь, что этого не произойдет. Естественно, это сильно ударит по авторитету страны, это грозит непредсказуемыми последствиями, действительно непредсказуемыми, может быть что угодно. (Что касается отправки Саакашвили на лечение в зарубежную клинику) «Грузинская мечта», нынешние власти это сделают только под очень мощным международным давлением. Я даже не представляю уровень этого давления, наверное, где-то уровень президента США».

Возможно, потому позиция «Грузинской мечты» остается неизменной. Транспортировка Саакашвили в зарубежное медучреждение для председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе сравнима с его помилованием, чего власти не позволят, дал понять политик:

«Я хочу кое-что сказать четко: все, кто требует отпустить Саакашвили или потребует это в будущем, всеми ими управляет лишь одна цель – ввязать Грузию в военный конфликт. Исходя из этого наша позиция по таким призывам будет неизменна: Саакашвили должен отбыть свой срок».

И это подтверждает, что правящие власти принимают политические решения в обход фундаментальных прав человека, заявляют 18 НПО Грузии, вставших сегодня на защиту экс-президента. Государство должно уважать право Михаила Саакашвили на медицинскую помощь и безопасность, «что является частью конституционных и международно-правовых обязательств Грузии», – сказано в совместном обращении неправительственного сектора к властям.