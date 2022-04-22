Американские сенаторы нашли ключи к грузинскому успеху

Американские сенаторы заверяют Грузию в том, что Вашингтон продолжает поддерживать Тбилиси. Их визит был приурочен к 30-летию дипотношений между Грузией и США. Делегация во главе с Крисом Кунсом встретилась с президентом и премьер-министром Грузии, а также с представителями оппозиции.

В Тбилиси польщены вниманием американских сенаторов. На фоне российской войны в Украине, новых вызовов в сфере безопасности приезд делегации во главе с сенатором Крисом Кунсом представители власти и оппозиции одинаково сочли важным сигналом и поддержкой Грузии в эти нелегкие времена. Еще накануне американские сенаторы после встречи с президентом Саломе Зурабишвили заявили, что их визит приурочен к 30-летию дипотношений Грузии и США и что Грузия может и впредь рассчитывать на помощь стратегического партнера. О том, в чем бы Грузии хотелось большего внимания и помощи, американским законодателям в гостинце «Мариотт Тбилиси» рассказали представители семи оппозиционных партий.

– Ключи к успеху в наших же руках, – процитировал сенаторов вышедший после встречи первым лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе:

«Грузия сама должна предпринять шаги к ускоренному вхождению в ЕС и получить больше поддержки от наших американских партнеров. Мы хотим членство в НАТО? Ключи от этого также в наших руках: больше реформ, больше демократии, больше свободного суда, больше развитой экономики – это путь к интеграции в НАТО, то же самое и с ЕС».

Американские сенаторы очень хорошо информированы по поводу ситуации в Грузии, сообщила депутат «Нацдвижения» Тина Бокучава. Она не стала скрывать, что обсуждалось, в частности, заключение третьего президента Михаила Саакашвили и было сказано о желательности его отправки на лечение в Европу.

Вместе с этим Тина Бокучава напомнила сенаторам и обществу, кого следует, по ее мнению, винить во всех бедах грузинской демократии:

«На пути вхождения в обе организации – НАТО и ЕС – проверяется прочность демократических институтов Грузии. Грузинская власть целенаправленно их подрывает, власть узурпирована, и все институты подчинены одному олигарху (Бидзине Иванишвили). Конечно, наши международные партнеры в курсе этого».

Депутат «Лело» Саломе Самадашвили перечислила вопросы, которые интересовали ее:

«Мы беседовали о поляризации в грузинской политике, о вызовах в избирательной и судебной системах. О том, как позиционирует себя сегодня грузинская власть по отношению к Украине, в том числе и об участии режимов в санкциях (против РФ)».

Вопросы, которые были затронуты грузинскими оппозиционерами, США обсуждают вот уже 30 лет, заявил глава делегации сенатор Крис Кунс, еще раз перечислив сферы, к которым приковано их пристальное внимание:

«США твердо поддерживают демократию. Демократия требует свободных и справедливых выборов, независимого суда, безопасности и сильной экономики. На протяжении 30 лет независимости Грузии США постоянно помогают ей во всех этих направлениях: будь-то переподготовка судей, поддержка безопасности, усиление экономики и развитие страны. Для позитивных шагов на пути в ЕС нужно продолжить реформы в правительстве и обществе».

Конгрессмен Дэвид Сиселин в свою очередь добавил:

«Развитие судебной системы и демократических институтов – это основная часть нашего сотрудничества с грузинским народом, и важно, чтобы этот процесс был продолжен для усиления демократических институтов, и некоторые реформы, которые предлагаются оппозицией, были учтены. С нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Грузией в этом направлении».

Затем американские сенаторы направились на встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Там уже заявлений не было. В распространенном аппаратом главы правительства пресс-релизе говорится о важности визита делегации сенаторов США, о благодарности грузинского правительства США за поддержку и о том, что на встрече были обсуждены вопросы безопасности, новые угрозы в связи с войной в Украине, поддержки, оказываемой Тбилиси Киеву, а также темы, связанные с усилением демократических институтов.

Между тем оппозиция сочла очередным доказательством того, что правительство «Грузинской мечты» не спешит в ЕС, поступившую сегодня новость из Кишинева. Молдова вслед за Украиной также заполнила опросник для присвоения статуса кандидата страны на членство в ЕС. Грузинские же власти намерены отправить анкету лишь в середине мая. Представители оппозиции и НПО рассчитывают, что это обстоятельство не останется без внимания американских сенаторов и что соответствующие сигналы поступят уже после их возвращения в Вашингтон. Но перед этим делегация американских сенаторов, которые вечером покинули Грузию, намерена посетить Францию и Италию.