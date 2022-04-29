Хазарадзе: государство должно выкупить акции «Боржоми»

Лидер оппозиционной партии «Лело», бизнесмен и основатель TBC Bank Мамука Хазарадзе считает, что государство должно выкупить акции «Боржоми» у российской компании «Альфа-групп». Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Сегодня компания IDS Borjomi Georgia объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных войной в Украине.

«Государство должно выкупить акции компании «Боржоми» у «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Только такими шагами можно преодолеть кризис и в то же время придать большой импульс формированию рынка капитала», – написал Хазарадзе.

Он добавил, что сейчас «на кону бренд «Боржоми», его будущее, экспорт, тысячи рабочих мест и доходы бюджета».

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что IDS Borjomi была основана в 1995 году Мамукой Хазарадзе и его деловыми партнерами на основе бренда минеральных вод Borjomi. По словам Хазарадзе, в 2013 году ныне покойный миллиардер Бадри Патаркацишвили и нынешний менеджер телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе продали контрольный пакет акций «Боржоми» российской «Альфа-групп». Основатель последней — российский предприниматель и миллиардер Михаил Фридман недавно попал под международные санкции.