Российским олигархам представят оружейный счет

Украина может рассчитывать на поставки вооружений и необходимого оборудования. Конгресс США вслед за Сенатом поддержал «Акт о ленд-лизе». Это означает, что американская администрация сможет предоставлять Киеву оперативную помощь для поддержания обороноспособности Украины. При этом часть расходов в Белом доме намерены взыскать с российских олигархов, чье имущество на Западе может быть конфисковано.

Украина получит больше оружия – Палата представителей Конгресса США 417 голосами «за» при 10 «против» поддержала новый закон, который облегчит экспорт вооружений и оборудования в Украину. Учитывая, что акт уже прошел согласование в Сенате, президенту Байдену осталось только подписать документ. Такой шаг, по сути, означает возрождение т.н. «Акта о ленд-лизе» времен Второй мировой войны, который давал главе Белого дома полномочия без предварительной оплаты помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для Соединенных Штатов.

Представляя законопроект, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что своевременное решение этого вопроса для украинцев – вопрос жизни и смерти:

«Пока в Украине бушует война, каждая минута имеет значение. Пришло время. Эти решительные действия могут означать разницу между спасенными и потерянными жизнями. В любом сражении это может означать разницу между победой и поражением».

При этом новая программа призвана помочь не только самой Украине, но и странам, которые были так или иначе затронуты российским вторжением. В первую очередь речь идет о государствах Восточной Европы. «Акт о ленд-лизе» позволит максимально быстро снабжать американских союзников всем необходимым без бюрократических проволочек и финансовых затруднений.

Это, считает министр обороны США Ллойд Остин, поможет если не предотвратить, то хотя бы минимизировать ущерб от разрастающегося кризиса:

«Грядут кризисы. Поэтому мы призываем Конгресс безотлагательно одобрить наш запрос. И мы благодарим их за их огромную поддержку до этого момента».

«Акт о ленд-лизе» был одобрен Палатой представителей в тот же день, когда президент Байден, в свою очередь, одобрил новый пакет помощи Украине в размере 33 млрд долларов, включая 20 млрд в виде военной поддержки:

«Я только что подписал запрос к Конгрессу о критической безопасности, экономической и гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине продолжать противостоять агрессии Путина в этот очень важный момент. Нам нужен этот законопроект, чтобы поддержать Украину в борьбе за свободу. И теперь наши союзники по НАТО, наши партнеры по ЕС тоже заплатят свою справедливую долю расходов. Но мы должны это сделать. Мы также должны внести свой вклад, возглавив альянс. Цена этой борьбы недешева, но уступка агрессии будет дороже, если мы позволим ей произойти».

При этом Байден нашел способ восполнить финансовые потери. По замыслу главы Белого дома, оплачивать военные расходы должны будут российские олигархи. Как отметил президент, эти меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за ее вторжение в Украину, а также по оказанию помощи Киеву в восстановлении после войны, «которая превратила города в руины и вынудила более пяти миллионов человек бежать за границу»:

«В дополнение к этому дополнительному финансированию я также направляю в Конгресс комплексный пакет, который усилит наши основные усилия по обеспечению того, чтобы мы конфисковали незаконно нажитые средства российских олигархов. Мы собираемся конфисковать их яхты, роскошные дома и другие незаконно нажитые доходы путинской клептократии. Да, клептократии. Эти парни и есть клептократия».

Последняя идея Джо Байдена очень не понравилась Москве. Если «Акт о ленд-лизе» вызвал у российского руководства раздражение, то намерение Вашингтона покуситься на активы близких к Кремлю олигархов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим нарушением понятий:

«Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим, наверное, искажением любых правовых норм. Нарушением всех правовых понятий. Это ни что иное как просто экспроприация частной собственности. И попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои как в области частной собственности, экономики, политики, так и всего остального. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может».

Что касается ленд-лиза, в Москве предрекают Киеву попадание в американскую долговую яму. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению спикера российского парламента, расплачиваться за военные поставки придется многим поколениям украинцев, а реальную выгоду от программы получат американские корпорации, производящие оружие.

Володин напомнил, что Советский Союз также получал вооружение от Вашингтона по ленд-лизу, а затем «долгие годы возвращал долги, ограничивая себя и поставляя американцам в счет оплаты платину, золото, лес, а также бесплатно ремонтируя американские суда». И добавил, что советские выплаты по ленд-лизу завершились только спустя 61 год после победы во Второй мировой – в 2006 году.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уверен, что идея Байдена и американская поддержка – то, что сегодня необходимо Украине и Европе в целом:

«Президент Байден справедливо сказал, что этот шаг – недешевый. Но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима. Вместе мы точно можем остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе. Работаем также над тем, чтобы направить заблокированные активы российских подсанкционных лиц и российского государства для компенсации Украине за эту войну и для восстановления нормальной жизни».

Что же до вопроса будущих выплат, то, как отмечают в Киеве, он окажется на повестке дня лишь в том случае, если украинцы сумеют отстоять свою независимость и отразить российское вторжение. А для этого Украине нужны оружие и поддержка союзников.