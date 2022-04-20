НАТО укрепляет тылы

В НАТО на фоне российской интервенции в Украине намерены увеличить помощь Грузии. Сегодня в Тбилиси прибыл Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности. Основной упор, по его словам, делается на кибер- и энергобезопасность. Высокопоставленные чиновники НАТО за закрытыми дверями встретились с членами парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности, а также с представителями Минобороны и других профильных госструктур.

– Правительства стран НАТО решили, что Грузии нужно увеличить помощь, потому я здесь, – сказал Джеймс Аппатурай журналистам после своего доклада на заседании комитета по вопросам обороны и безопасности. В Грузии хорошо помнят его по работе спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии, сегодня он – заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вызовам безопасности. Аппатурай назвал сферы, на которые будет направлено основное внимание с учетом российской интервенции в Украине, которая, по его словам, «надолго изменила карту безопасности мира». Война в Украине создает дополнительные угрозы другим странам, в том числе Грузии, в сферах кибербезопасности, энергетики и других. Эти вопросы обсуждались в начале марта на министериале НАТО, и тогда же было решено оказать дополнительную помощь странам, находящимся в зоне исходящих от России угроз, в том числе Грузии.

– У нас есть идеи как это сделать, – постучав по своему блокноту, с улыбкой сказал Джеймс Аппатурай, кратко перечислив вопросы, которые он затронул в ходе часового доклада в грузинском парламенте. Это вопросы кибербезопасности, гибридной и энергетической безопасности, а также гибридных атак и скоординированной дезинформации:

«Что касается энергетической безопасности, роль Грузии в энергообеспечении Европы возросла, поскольку европейские страны приостанавливают поставку энергоносителей из России. Мы обсуждали очень важный вопрос защиты грузинской инфраструктуры энергетики от кибератак, физических нападений, и в связи с этим мы намерены конкретно сотрудничать в этом году. К мадридскому саммиту, на котором страны НАТО, как мы ожидаем, еще раз подтвердят, что двери НАТО открыты для Грузии, появятся конкретные идеи, чтобы сделать больше для поддержки Грузии».

Пришлось Аппатураю ответить и на давно привычный вопрос: «Что должна сделать Грузия, чтобы в эти двери войти?»

Брюсселю очень важно слышать о том, что в Грузии на всех уровнях поддерживают вхождение страны в НАТО, сказал Джеймс Аппатурай:

«Но в НАТО также хотят видеть продолжение реформ. Мы хотим видеть менее поляризованную политическую атмосферу, хотим видеть, что правительство и оппозиция работают вместе, что решения принимаются вне политических разногласий. Здесь, в Грузии, очень поляризованная обстановка, и правительства государств-членов НАТО относятся к этому с осторожностью».

Чиновник из НАТО отказался комментировать неприсоединение Грузии к санкциям против России. Джеймс Аппатурай отметил, что НАТО не участвует в организации санкций. Он обратил внимание на нелегкое положение Грузии. Но в то же время, по словам Аппатурай, лидеры НАТО хотят видеть, что страны-единомышленники делают все возможное, чтобы поддержать Украину и оказать давление на Москву.

В свою очередь, глава комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Берая акцентировал внимание на вопросах безопасности Черноморского региона и расширения НАТО:

«Когда РФ ведет одну из жесточайшей войн в истории человечества против нашего стратегического партнера, суверенного европейского государства, особое значение приобретает усиление мер международной безопасности, особенно в Черноморском регионе. И неотложной необходимостью представляется расширение Альянса и интеграция Грузии в него».

Оппозиционные депутаты отмечали важность визита заместителя помощника генсека НАТО в преддверии мадридского саммита в июне, говорит депутат «Стратегии Агмашенебели», бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия:

«С одной стороны, это политическое послание о том, что НАТО углубляет партнерство с Грузией. И второе: на фоне российской агрессии в Украине оказание помощи Грузии, в том числе, в критически важном для страны направлении, в сфере кибербезопасности. Не раз были кибернападения на Грузию со стороны России. Этот визит – очередное проявление того, что НАТО заботится об обороноспособности и безопасности Грузии».

При этом оппоненты власти не забывали напоминать о том, что на фоне поддержки западных партнеров грузинские власти должны больше соответствовать стандартам НАТО не только в военной части, но и политической. С этой точки зрения в адрес правительства «Грузинской мечты» много нареканий. Пожелания Аппатурая о том, что в Брюсселе желают видеть сотрудничество власти и оппозиции, остаются до сих пор недосягаемой мечтой для грузинских политических сил. С начала войны в Украине сегодня был, пожалуй, первый случай, и то благодаря гостю из НАТО, когда депутаты партии власти и оппозиции собрались вместе на комитетском слушании по вопросам безопасности. «Грузинская мечта» в таких инициативах оппозиции не видит смысла.

Закрыто для таких обсуждений и Минобороны, куда после парламента направился Джеймс Аппатурай. Там уже заявлений для СМИ не было. В краткой информации Минобороны Грузии отмечается, что зампомощника генсека НАТО положительно оценил реформы, проводимые министерством, в том числе в сфере кибербезопасности, и что в этом направлении также углубляется сотрудничество между Грузией и Альянсом.

Однодневным визитом Джеймса Аппатурая не ограничивается дипломатическая активность Грузии накануне и после Пасхи. Аппатурай сегодня сообщил, что на следующей неделе в Грузию приедет спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина. А на этой неделе в Тбилиси ждут делегацию американских сенаторов во главе с демократом Крисом Кунсом. Ожидается что, в отличие от дипломатов НАТО, американские сенаторы предельно ясно выскажутся о том, что они думают о неприсоединении грузинских властей к западным санкциям против России и по другим актуальным вопросам.