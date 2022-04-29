Абхазская неделя: Женева и ковид на паузе, Аристава против Арестовича

На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания побывал с рабочим трехдневным визитом в Москве, где встретился с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайно, провел переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком и с секретарем Совбеза Рашидом Нургалиевым. Никакие детали и подробности этих встреч не известны, кроме того, что «обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества».

Кабмин одобрил работу над соглашениями и меморандумами с Сирийской Арабской Республикой, планируется в перспективе подписание соглашений в таможенной, торговой, культурной и спортивной сферах.

По инициативе ООН, ЕС и ОБСЕ на паузу поставлены Женевские дискуссии по Грузии, Южной Осетии и Абхазии, которые проводились с 2008 года. Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба отметил, что вокруг формата Женевских дискуссий в абхазском обществе «есть негодование из-за отсутствия реальных подвижек». Тем не менее, по словам Тужба, «это была единственная возможность для коммуникации с партнерами, с нашими оппонентами, в том числе и с грузинскими представителями. В условиях общей напряженности, которая сегодня характерна для всех международных отношений, не хотелось бы, чтобы этот единственный канал коммуникаций прерывался по независящим от нас причинам». Женевские дискуссии приостановлены на неопределенное время.

Министерство здравоохранения Абхазии поставило на паузу пандемию COVID-19, министр Эдуард Бутба заявил, что в больницах больше нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией и все отделения для ковидных больных закрыты. При этом Минздрав обещает, что будет проводить мониторинг ситуации и расслабляться не намерен.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и департамента по энергетическому надзору Госстандарта Абхазии при силовой поддержке СОБРа МВД обнаружили и закрыли действовавшую до их визита майнинговую ферму в селе Бедиа Ткурачалского района. Изъяли 320 аппаратов для добычи криптовалют общей мощностью 400 киловатт. Оборудование отправили на специализированный склад, в отношении владельцев составили административные материалы за незаконное подключение к электросетям.

Тем временем с середины прошлой недели сняты все ограничения на подачу электроэнергии и отменены веерные отключения в связи с уменьшением нагрузок.

Служба государственной безопасности на своем сайте опубликовала информацию о том, что в первом квартале 2022 года за незаконное пересечение границы задержаны 250 человек. Возбуждены два уголовных дела, прочие нарушители пограничного режима привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Переполох наделало интервью советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича грузинской службе «Голоса Америки». Арестович заявил, что «у Грузии есть историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Абхазский МИД на заявление украинского политика отвечать не стал, на него откликнулись экономист Ахра Аристава и политическая партия «Форум народного единства Абхазии».

Ахра Аристава назвал Алексея Арестовича «дитем интернета», «полуграмотным недоучкой без всякого опыта государственного строительства» и «сомнительной личностью». Он пригрозил Арестовичу, что такими заявлениями тот обретет врагов в лице абхазов, чем усугубит положение Украины, и посоветовал не разжигать костер войны. Абхазский критик Арестовича одновременно отметил, что «правительство Грузии сделало важный шаг для всего Южного Кавказа, отказавшись от эскалации конфликта. По его мнению, этот шаг может стать основой для укрепления мира и доверия.

«Форум народного единства Абхазии» расценил заявление Алексея Арестовича «как циничное, наглое, лишний раз подтверждающее откровенно нацистские устремления киевского режима».

В заявлении отмечается, «что украинские власти и националистические организации в 1992-1993 гг. всячески способствовали отправке в Грузию сотен и тысяч боевиков из УНА-УНСО в целях участия в истреблении абхазов» и уничтожения абхазской государственности.

«Форум народного единства Абхазии» не вспомнил про эшелон с гуманитарной помощью, который был организован во время войны для Абхазии депутатами Верховной Рады Украины, и не акцентировал внимания на миролюбивых заявлениях Грузии, не желающей «военного противостояния с абхазскими и осетинскими братьями».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия